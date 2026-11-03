Novembro Azul: Câncer de próstata mais que quadruplica entre homens abaixo dos 50 anos, diz estudo

Os registros de câncer de próstata em homens com menos de 50 anos passaram de 158, em 2001, para 640, em 2023, na Inglaterra. Os números, reunidos em uma análise do World Cancer Research Fund (WCRF), mostram que os diagnósticos nessa faixa etária mais do que quadruplicaram em 22 anos.

Dados do NHS England, sistema público de saúde inglês, também apontam crescimento na incidência da doença. No período, a taxa passou de aproximadamente um para 3,6 casos a cada 100 mil homens com menos de 50 anos.

Tumores identificados antes dessa idade são classificados como de início precoce. Até então, o avanço do câncer entre adultos mais jovens concentrava parte das atenções nos tumores de intestino.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a maior conscientização sobre a doença e a ampliação dos exames estão entre as explicações para o aumento dos diagnósticos de próstata.

O professor Roger Kirby, cirurgião de próstata aposentado e cofundador da organização Prostate Cancer UK, afirmou ao jornal que o crescimento da obesidade e o consumo de carnes processadas também podem contribuir para esse quadro.

Na avaliação de Kirby, alimentos como bacon e salsichas podem ter relação com o cenário. O especialista citou ainda hambúrgueres e refeições de fast-food ao comentar os hábitos alimentares que considera relevantes para a investigação desse aumento.

Outros tipos de câncer também avançam entre menores de 50 anos

O levantamento do WCRF identificou crescimento nos diagnósticos de outros tumores nessa faixa etária. Os casos de câncer de intestino passaram de 1.289 para 2.989 entre 2001 e 2023. A incidência subiu de 3,9 para 8,4 registros a cada 100 mil habitantes.

No mesmo intervalo, os diagnósticos de câncer de rim aumentaram de 510 para 1.065 por ano. Os de útero passaram de 335 para 698, também mais que o dobro do total inicial.

Os registros de câncer de fígado subiram de 160 para 278, enquanto os de pâncreas avançaram de 255 para 346.

Entre os tipos analisados, o câncer de mama manteve o maior número de diagnósticos. Foram 8.507 casos em 2023, ante 6.886 em 2001, uma alta de aproximadamente 24%.