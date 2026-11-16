Conheça o Exame+, nova plataforma da EXAME que reúne notícias, revista, áudio e aulas da Saint Paul

A EXAME lança nesta segunda-feira, 16, o Exame+, app que reúne em um só lugar o jornalismo da EXAME e o conhecimento da Saint Paul Escola de Negócios. Gratuito e disponível para iOS e Android, o Exame+ dá acesso a notícias, análises, áudio e à revista EXAME, e conecta as matérias a aulas curtas gravadas por professores da escola.

A proposta parte de um diagnóstico sobre o leitor atual: ele tem acesso a mais notícias do que consegue digerir e nem sempre termina a leitura sabendo o que muda na prática. O Exame+ foi desenhado para encurtar a distância entre saber o que aconteceu e entender o que aquilo significa.

O acesso exige apenas um login simples. O Exame+ substitui o antigo aplicativo da EXAME nas lojas.

Notícia e explicação no mesmo lugar: o Exame+ já pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android pela página oficial do lançamento

Leu a notícia? Agora entenda o que ela muda

O principal diferencial do super app está nas pílulas educacionais: vídeos curtos da Saint Paul, gravados por professores e ligados ao tema da matéria. Quem lê sobre o resultado trimestral de uma empresa, por exemplo, pode assistir em seguida a uma demonstração de como interpretar uma DRE ou ler um balanço com mais segurança.

O recurso é a primeira amostra da frente educacional dentro do Exame+. Cada pessoa escolhe até onde ir: pode ficar apenas no ambiente de jornalismo ou combinar leitura e aprendizado, no próprio ritmo.

Toda a EXAME no mesmo bolso

A base do Exame+ é o jornalismo da EXAME: as mesmas matérias publicadas no site, em uma experiência de leitura pensada para o celular, com navegação por editorias, temas e autores. Em torno dela, o super app reúne formatos que antes estavam espalhados por diferentes canais:

Feed Meu Exame+: recomendações de matérias que aprendem com o que cada pessoa lê, a partir das preferências indicadas no cadastro

Revista EXAME: as edições em formato digital e em PDF, com leitura aprimorada

Newsletter exclusiva: uma curadoria disponível apenas no Exame+

Formatos rápidos: stories inspirados nas redes sociais, para quem tem poucos minutos

Modo claro e escuro , busca e a opção de salvar e compartilhar conteúdos

A origem do '+'

O Exame+ leva ao público a união entre a EXAME e a Saint Paul, que passaram a formar um mesmo ecossistema entre o fim de 2024 e o início de 2025.

O nome nasce dessa soma. Há mais de um ano, um grupo passou três dias discutindo o que levaria alguém a baixar um novo app. A conclusão apontou para o ativo mais singular da casa: um ecossistema de jornalismo e um de educação no mesmo lugar.

Feed personalizado, revista EXAME, newsletter exclusiva e aulas curtas da Saint Paul já estão no Exame+, disponível gratuitamente na página oficial do lançamento

O desenvolvimento ficou a cargo da área de Tecnologia em 2026, que dedicou o ano ao projeto. O time de experiência e produtos fez a ponte entre as frentes de negócio, acadêmica, marketing e operação.

Gratuito e em evolução

O lançamento começa pelo jornalismo e por uma primeira amostra da frente educacional. Outras funcionalidades já estão em desenvolvimento e serão liberadas de forma gradual, para que cada novidade seja de fato explorada por quem usa.

Para uma marca que há décadas ajuda o leitor a acompanhar os negócios no Brasil, o passo seguinte é ajudá-lo a entender o que vem depois da manchete.

O Exame+ está disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. O download pode ser feito pela página oficial do lançamento.