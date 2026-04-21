Matéria escura: o componente invisível que representa 25% do Universo

A matéria escura é um dos maiores mistérios da ciência. Ela não pode ser vista, não emite luz e não aparece em telescópios — mas, mesmo assim, os cientistas sabem que ela existe porque sua gravidade influencia todo o Universo.

Hoje, estima-se que a matéria escura represente cerca de 25% a 27% de tudo que existe, enquanto a matéria comum — aquela que forma estrelas, planetas e pessoas — corresponde a menos de 5%.

O que é a matéria escura

Em termos simples, a matéria escura é um tipo de matéria que tem massa e exerce gravidade, mas não interage com a luz. Por isso, ela é invisível.

O modelo cosmológico mais aceito, o modelo ΛCDM, indica que essa matéria é “fria”, ou seja, formada por partículas que se movem lentamente desde o início do Universo. Ela funciona como uma espécie de estrutura invisível que ajuda a formar galáxias e manter tudo unido.

Por que não conseguimos vê-la

A resposta é direta: porque enxergamos o Universo por meio da luz — e a matéria escura não emite, não absorve e não reflete radiação.

Telescópios captam sinais como luz visível, rádio ou raios X. A matéria escura simplesmente não interage com nenhum desses sinais, o que a torna completamente invisível aos instrumentos atuais.

Por isso, ela só pode ser detectada de forma indireta, através dos seus efeitos gravitacionais.

Como sabemos que ela existe

Mesmo sem vê-la, os cientistas têm várias evidências fortes de que a matéria escura está lá.

Uma delas vem das galáxias. Ao observar como estrelas giram ao redor do centro galáctico, percebe-se que elas se movem rápido demais para a quantidade de matéria visível existente. Isso indica que há massa “extra” invisível, formando um halo ao redor das galáxias.

Outra evidência importante surgiu com o astrônomo Fritz Zwicky, que nos anos 1930 percebeu que aglomerados de galáxias tinham muito mais massa do que parecia.

Há ainda o efeito conhecido como lente gravitacional, previsto pela Teoria da Relatividade Geral, em que a gravidade desvia a luz. Ao medir esse desvio, os cientistas conseguem “mapear” massa invisível.

Um dos exemplos mais famosos é o Bullet Cluster, onde a maior parte da massa detectada não coincide com a matéria visível — indicando fortemente a presença de matéria escura.

Além disso, dados da radiação cósmica de fundo, o “eco” do Big Bang, também mostram que o Universo só faz sentido se houver uma grande quantidade de matéria invisível.

Do que ela é feita

Essa é a grande pergunta, e ainda não tem resposta.

Existem várias hipóteses. Algumas envolvem objetos escuros, como buracos negros ou estrelas pouco luminosas, mas eles não parecem ser suficientes.

Outras sugerem novas partículas ainda não detectadas, como:

WIMPs (partículas massivas de interação fraca)

Áxions

Neutrinos estéreis

Até hoje, nenhuma dessas possibilidades foi confirmada.

Por que ela é tão importante

Sem matéria escura, o Universo seria muito diferente.

Galáxias não se manteriam estáveis, estrelas poderiam escapar de suas órbitas e a formação de estruturas cósmicas seria muito mais lenta. Em outras palavras, ela funciona como um “andaime invisível” que sustenta o cosmos.

Pesquisadores tentam detectar a matéria escura diretamente com experimentos subterrâneos, telescópios e aceleradores de partículas, como o Large Hadron Collider.

Também existem teorias alternativas que tentam explicar esses efeitos modificando a gravidade, mas, até agora, a hipótese da matéria escura continua sendo a mais aceita.