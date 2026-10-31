Expansão do Universo não precisa de energia escura? Equações de Einstein podem explicar

A energia escura, considerada a principal explicação para a expansão acelerada do Universo, pode não ser necessária para descrever esse fenômeno. Um novo estudo matemático sugere que a aceleração cósmica poderia surgir naturalmente das equações da relatividade geral de Albert Einstein.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Davis, nos Estados Unidos, identificaram uma possível instabilidade nas estruturas matemáticas utilizadas para representar a evolução do cosmos desde o Big Bang. Os resultados foram publicados na revista científica Proceedings of the Royal Society A.

Como surgiu a teoria da energia escura?

A energia escura é o nome dado ao componente desconhecido que, segundo o modelo cosmológico predominante, seria responsável pela expansão acelerada do Universo.

Na década de 1990, observações astronômicas revelaram que o cosmos não estava apenas se expandindo, mas que esse aumento ocorria de maneira acelerada. Uma das explicações adotadas pelos cientistas envolve a constante cosmológica, termo introduzido por Albert Einstein em suas equações da relatividade geral.

Atualmente, esse componente faz parte do modelo Lambda-CDM, também chamado de modelo cosmológico padrão, que descreve a evolução do Universo desde seus estágios iniciais.

Essa estrutura matemática considera que, em escalas suficientemente grandes, a matéria está distribuída de maneira aproximadamente uniforme pelo espaço. Entretanto, os pesquisadores da Universidade da Califórnia começaram a investigar se as soluções matemáticas utilizadas nesse modelo permanecem estáveis diante de pequenas perturbações.

O que o novo estudo descobriu sobre as equações de Einstein?

A equipe analisou as equações de Einstein-Euler, que combinam a relatividade geral com modelos matemáticos utilizados para descrever o comportamento dos fluidos. Os cientistas investigaram os chamados espaços-tempos de Friedmann, utilizados para representar a expansão do Universo.

Segundo os autores, essas soluções apresentam instabilidades diante de determinadas perturbações matemáticas. Isso significa que pequenas alterações nas condições do modelo podem crescer ao longo do tempo, produzindo comportamentos diferentes dos previstos inicialmente.

Blake Temple, professor emérito de matemática da Universidade da Califórnia em Davis e um dos autores do estudo, comparou essa situação a um lápis equilibrado verticalmente sobre a ponta. Embora o objeto possa permanecer momentaneamente em equilíbrio, qualquer perturbação pode provocar sua queda.

De acordo com os pesquisadores, um comportamento semelhante pode ocorrer nas soluções matemáticas que fundamentam o modelo cosmológico convencional.

Como o Universo poderia acelerar sem energia escura?

Para investigar essa possibilidade, os cientistas utilizaram soluções matemáticas chamadas autossimilares, que preservam determinadas características quando analisadas em diferentes escalas.

A equipe estudou essas soluções no contexto do Universo primitivo, especialmente durante os períodos dominados pela radiação e pela matéria.

A análise permitiu representar o modelo cosmológico padrão como um estado de equilíbrio matemático e verificar o comportamento de pequenas perturbações. Os resultados indicaram que algumas dessas alterações podem aumentar com o tempo, em vez de desaparecer.

Segundo os autores, esse processo poderia produzir uma expansão acelerada diretamente a partir das equações da relatividade geral. Nesse cenário, a aceleração cósmica não dependeria necessariamente de uma constante cosmológica ou da presença de energia escura.

Entretanto, a pesquisa apresenta uma explicação teórica, e não uma demonstração observacional de que esse componente seja desnecessário.

O Universo pode ter um centro de simetria?

O estudo também levanta questões sobre o chamado princípio copernicano, segundo o qual a Terra não ocupa uma posição privilegiada no Universo. Essa ideia é um dos fundamentos da cosmologia moderna e está relacionada à suposição de que o cosmos apresenta características semelhantes quando observado de diferentes regiões, em escalas suficientemente grandes.

O modelo alternativo analisado pelos pesquisadores considera uma estrutura com simetria esférica. Nesse cenário, o comportamento da expansão poderia variar conforme a distância em relação a um centro de simetria.

Segundo Temple, o Universo poderia apresentar características próximas às previstas pelo modelo convencional nas regiões centrais, mas comportamentos diferentes em áreas mais distantes.

A proposta levanta questões sobre a posição de um observador e sobre como essas diferenças poderiam ser identificadas por observações astronômicas.

Diante disso, o estudo questiona aspectos matemáticos do modelo cosmológico padrão, mas não comprova que a energia escura seja inexistente. As conclusões dependem de uma abordagem teórica específica e ainda precisam ser confrontadas com observações do Universo real.

Para avaliar essa possibilidade, será necessário verificar se o modelo alternativo consegue reproduzir os fenômenos astronômicos atualmente explicados pela cosmologia convencional.