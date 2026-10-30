Susto de Halloween pode causar uma parada cardíada? Entenda o perigo das travessuras

O Halloween (Dia das Bruxas), celebrado em 31 de outubro, é marcado por fantasias, histórias de terror e sustos. Mas o medo provocado por essas situações pode desencadear reações no organismo, sobretudo em pessoas com problemas cardíacos.

Isso acontece porque o susto ativa o sistema nervoso simpático, responsável por preparar o corpo para situações de alerta. Como resultado, a frequência cardíaca e a pressão arterial aumentam, enquanto os vasos sanguíneos se contraem.

Mohamed Gabr, cardiologista e eletrofisiologista do Baylor College of Medicine, nos Estados Unidos, explicou em comunicado que essas alterações costumam ser passageiras. Entretanto, determinados sintomas podem indicar a necessidade de atendimento médico.

O que acontece com o coração durante um susto?

Diante de uma situação assustadora, o organismo ativa uma resposta de alerta que provoca mudanças na circulação sanguínea. Entre os efeitos estão o aumento dos batimentos cardíacos, a elevação da pressão arterial e a contração dos vasos sanguíneos.

Em condições habituais, a frequência cardíaca aumenta durante o susto e retorna gradualmente aos níveis anteriores. Entretanto, quando os batimentos permanecem acelerados por um período prolongado, é necessário observar possíveis sinais de alteração no funcionamento do coração.

De acordo com Gabr, pessoas com arritmias cardíacas podem apresentar respostas anormais a esses estímulos.

Quem precisa ter mais cuidado com sustos?

Pessoas com histórico de doenças cardiovasculares precisam ter atenção especial a atividades que provoquem medo intenso ou aumentos repentinos de adrenalina.

O alerta inclui indivíduos com doença arterial coronariana, obstruções nas artérias e histórico de colocação de stents ou cirurgias cardíacas.

Segundo o cardiologista, o aumento súbito da frequência cardíaca, associado à contração dos vasos sanguíneos, pode representar um risco para esses pacientes. Algumas arritmias também podem ser desencadeadas por situações de susto repentino.

Por isso, o especialista recomenda cautela ao participar de experiências assustadoras, como atrações de terror e outras atividades típicas da comemoração.

Quais sintomas exigem atenção médica?

Embora a aceleração temporária dos batimentos seja uma resposta habitual ao medo, alguns sinais podem indicar problemas cardiovasculares. Entre os sintomas mencionados pelo especialista estão:

Palpitações prolongadas;

Dor, aperto ou desconforto no peito;

Falta de ar ou dificuldade para respirar;

Tontura ou sensação de desmaio;

Náusea e sudorese intensa.

Segundo Gabr, pessoas que apresentarem tontura ou sensação de desmaio devem se sentar e avisar quem estiver por perto.

Desmaios, dor no peito, dificuldade para respirar ou palpitações persistentes exigem avaliação médica imediata, sobretudo em pessoas com doenças cardíacas conhecidas.

Comer muito doce faz mal ao coração?

Além dos sustos, o consumo de doces também merece atenção durante o Halloween. Segundo Gabr, comer algumas guloseimas ocasionalmente não representa, por si só, o principal problema. A preocupação está no consumo frequente e excessivo de açúcar.

Esse hábito pode contribuir para condições como obesidade, diabetes, hipertensãoe alterações nos níveis de colesterol, associadas ao aumento do risco cardiovascular.

O especialista destaca que alterações nas artérias podem começar ainda na infância, embora suas consequências frequentemente apareçam na vida adulta. Para reduzir o consumo excessivo, a recomendação é distribuir os doces por vários dias, em vez de consumi-los de uma só vez.

Outra orientação é oferecer as guloseimas após refeições equilibradas e manter frutas disponíveis como alternativa para os lanches. Dessa forma, é possível participar das comemorações sem deixar de lado os cuidados com a saúde cardiovascular.