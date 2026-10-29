Patrick Stewart: o que é a demência com corpos de Lewy, que afetou ator de 'X-men' e 'Star Trek'

A demência com corpos de Lewy (DCL) compromete funções como pensamento, atenção, comportamento e movimento. A doença estava entre os diagnósticos do ator Patrick Stewart, intérprete do Professor Xavier na franquia X-Men, que morreu na quarta-feira, 28, aos 86 anos.

Segundo sua porta-voz, ele também tinha Alzheimer. A morte foi anunciada nesta quinta-feira, 29, nas redes sociais.

O nome da condição vem dos corpos de Lewy, depósitos de uma proteína chamada alfa-sinucleína que se acumulam dentro das células nervosas. Essas estruturas interferem no funcionamento do cérebro e também estão presentes na doença de Parkinson.

Entre as manifestações estão alterações de raciocínio, oscilações de atenção, alucinações visuais e dificuldades de movimento, como rigidez e lentidão. Distúrbios do sono também podem ocorrer. A perda de memória nem sempre aparece como o primeiro sinal da doença.

Como funciona o tratamento?

A DCL ainda não tem cura. O tratamento busca controlar os sintomas e deve considerar as necessidades de cada paciente.

Uma das opções são os inibidores da acetilcolinesterase, medicamentos também empregados no Alzheimer. Eles aumentam a disponibilidade de uma substância envolvida na comunicação entre os neurônios e podem ajudar a reduzir confusão, sonolência e alucinações. A memantina pode ser considerada em determinados casos, como quando o paciente não pode utilizar esses medicamentos.

Para dificuldades motoras, a levodopa pode ser prescrita. Seu uso exige acompanhamento porque, embora possa melhorar os movimentos, também pode agravar outras manifestações da doença.

Antidepressivos podem fazer parte do tratamento quando há depressão. Já os antipsicóticos exigem cautela devido ao risco de efeitos adversos graves em pessoas com DCL.

O que se sabe sobre causas e prevenção?

As causas da demência com corpos de Lewy ainda não são completamente conhecidas. A maioria dos casos ocorre sem histórico familiar, mas fatores genéticos podem participar do desenvolvimento da condição.

Não há uma forma comprovada de prevenir especificamente a DCL. Hábitos saudáveis fazem parte dos cuidados com a saúde, mas não devem ser apresentados como garantia de proteção contra a doença.

Conheça a trajetória de Patrick Stewart

Patrick Stewart construiu uma carreira que uniu o teatro clássico britânico a duas das franquias mais populares da cultura pop. Conhecido como o capitão Jean-Luc Picard, de Star Trek, e o professor Charles Xavier, de X-Men, o ator morreu em 28 de outubro de 2026, aos 86 anos, em Los Angeles, segundo sua representante.

Nascido em 13 de julho de 1940, em Mirfield, no condado inglês de Yorkshire, Stewart cresceu em uma família de trabalhadores. A infância foi marcada por dificuldades financeiras e pela violência do pai contra a mãe, experiências que ele relataria publicamente e que motivaram seu envolvimento no combate à violência doméstica.

O interesse pela interpretação surgiu ainda na escola. Stewart estudou na Bristol Old Vic Theatre School e passou por companhias regionais antes de ingressar, em 1966, na Royal Shakespeare Company. Nos palcos, consolidou sua formação em obras de William Shakespeare e desenvolveu a presença cênica e a voz que se tornariam marcas de seu trabalho.

A projeção internacional veio em 1987, quando assumiu o comando da nave Enterprise como Picard em Star Trek: A Nova Geração. A série permaneceu no ar até 1994, e Stewart retomou o personagem em quatro filmes e, décadas depois, na série Star Trek: Picard, exibida entre 2020 e 2023.

Em 2000, o ator estreou como Charles Xavier no primeiro filme de X-Men. O líder dos mutantes se tornou outro papel central de sua trajetória, com participações em diferentes produções da franquia, incluindo Logan, de 2017. Paralelamente ao cinema e à televisão, Stewart manteve sua ligação com o teatro, onde também dividiu o palco com o amigo Ian McKellen.

Condecorado cavaleiro pela rainha Elizabeth II em 2010 por seus serviços às artes dramáticas, passou a ser chamado de Sir Patrick Stewart. Em 2023, publicou a autobiografia Making It So, na qual revisitou a infância, a formação teatral e a transformação em um rosto conhecido por gerações de espectadores.