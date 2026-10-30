'Enem dos Concursos': CNU 2027 pode ofertar até 3 mil vagas

CNU: edição de 2027 poderá oferecer entre 2 mil e 3 mil vagas (sengchoy/iStock /Getty Images)
Repórter
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 17h08.
Última atualização em 30 de outubro de 2026 às 17h10.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou que o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) de 2027 poderá oferecer entre 2 mil e 3 mil vagas. A realização do concurso depende da aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual e de recursos disponíveis para contratações.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou nesta sexta-feira, 30, que o CNU 2027 poderá oferecer entre 2 mil e 3 mil vagas. A nova edição do Enem dos Concursos depende da aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual e da disponibilidade fiscal para contratações.
Uma nova edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU ou apenas 'CNU'), conhecido como Enem dos Concursos, poderá abrir entre 2 mil e 3 mil vagas em 2027, informou o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) nesta sexta-feira, 30.
A realização do processo seletivo, porém, ainda depende da aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e da disponibilidade de recursos para novas contratações.
"Como sempre informamos, a realização de um novo CPNU em 2027 está condicionada à aprovação do PLOA e do espaço fiscal para novas vagas que será aprovado pelo Congresso Nacional. Considerando concursos já autorizados e novos que podem ser definidos (dependendo do PLOA), duas a três mil novas vagas compensam a realização de um CPNU em 2027", diz a nota na íntegra.
Criado em 2023 pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Público Nacional Unificado reúne em um único processo seletivo oportunidades de diferentes órgãos da administração pública federal. A proposta é centralizar e agilizar a seleção de novos servidores.
A prova tem abrangência nacional e é realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).
Na primeira edição, o concurso disponibilizou mais de 6,6 mil vagas, distribuídas entre dezenas de órgãos federais.
A segunda , realizada em 2025, também reuniu oportunidades em dezenas de órgãos públicos. Os salários iniciais chegaram à faixa de R$ 17 mil.
O processo seletivo contou com etapas de provas aplicadas em datas diferentes, com a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro.
O CNU 2027 poderá oferecer entre 2 mil e 3 mil vagas, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O número considera concursos já autorizados e novas seleções que ainda podem ser definidas.
Não. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o novo CNU depende da aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual pelo Congresso Nacional e da disponibilidade fiscal para novas vagas.
O Concurso Público Nacional Unificado reúne oportunidades de diferentes órgãos da administração pública federal em um único processo seletivo. Criado em 2023 pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o CNU busca centralizar e agilizar a seleção de servidores.
As provas do CNU têm abrangência nacional e são realizadas pela Fundação Getulio Vargas, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública.
A primeira edição do CNU disponibilizou mais de 6,6 mil vagas, distribuídas entre dezenas de órgãos federais.
A segunda edição, realizada em 2025, ofereceu salários iniciais de até R$ 17 mil em dezenas de órgãos públicos. A primeira fase ocorreu em outubro, e a segunda, em dezembro.