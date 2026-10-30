'Enem dos Concursos': CNU 2027 pode ofertar até 3 mil vagas

RESUMO ＋ O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou nesta sexta-feira, 30, que o CNU 2027 poderá oferecer entre 2 mil e 3 mil vagas. A nova edição do Enem dos Concursos depende da aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual e da disponibilidade fiscal para contratações.

Uma nova edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU ou apenas 'CNU'), conhecido como Enem dos Concursos, poderá abrir entre 2 mil e 3 mil vagas em 2027, informou o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) nesta sexta-feira, 30.

A realização do processo seletivo, porém, ainda depende da aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e da disponibilidade de recursos para novas contratações.

"Como sempre informamos, a realização de um novo CPNU em 2027 está condicionada à aprovação do PLOA e do espaço fiscal para novas vagas que será aprovado pelo Congresso Nacional. Considerando concursos já autorizados e novos que podem ser definidos (dependendo do PLOA), duas a três mil novas vagas compensam a realização de um CPNU em 2027", diz a nota na íntegra.

O que é o CNU, o Enem dos Concursos?

Criado em 2023 pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Público Nacional Unificado reúne em um único processo seletivo oportunidades de diferentes órgãos da administração pública federal. A proposta é centralizar e agilizar a seleção de novos servidores.

A prova tem abrangência nacional e é realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Na primeira edição, o concurso disponibilizou mais de 6,6 mil vagas, distribuídas entre dezenas de órgãos federais.

A segunda , realizada em 2025, também reuniu oportunidades em dezenas de órgãos públicos. Os salários iniciais chegaram à faixa de R$ 17 mil.

O processo seletivo contou com etapas de provas aplicadas em datas diferentes, com a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro.