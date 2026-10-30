O que é a Binance? Conheça a maior corretora cripto do mundo, alvo de ataque hacker

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, está no centro de um dos episódios mais graves de segurança da história do mercado de ativos digitais. Nesta quinta-feira, 29, movimentações de aproximadamente US$ 6,3 bilhões em criptomoedas foram identificadas em carteiras associadas à empresa, no que é considerado o maior ataque hacker da história.

A Binance afirmou que está investigando um problema de segurança e declarou que não houve impacto sobre os fundos dos clientes. O fundador da empresa, Changpeng Zhao, conhecido como CZ, também afirmou que os recursos dos usuários estão integralmente protegidos.

Pelo menos US$ 3 bilhões foram congelados por parceiros como as emissoras de stablecoins Tether, Circle e Ripple. A empresa também possui US$ 1 bilhão no fundo de reserva para emergências conhecido como SAFU. Os outros US$ 2 bilhões viriam do próprio caixa da exchange.

Mas, afinal, o que é a Binance e como a companhia se tornou uma potência global?

O que é a Binance?

Fundada em julho de 2017 por Changpeng Zhao e Yi He (hoje a co-CEO da companhia), a Binance é uma plataforma de negociação de criptomoedas que permite aos usuários comprar, vender, trocar e armazenar ativos digitais.

A empresa funciona como uma corretora centralizada, também conhecida pela sigla CEX. Isso significa que ela atua como intermediária nas operações realizadas por seus clientes, oferecendo uma infraestrutura para conectar compradores e vendedores.

Na prática, uma pessoa pode abrir uma conta na Binance, depositar dinheiro ou criptomoedas e utilizar a plataforma para negociar ativos como bitcoin, ether, solana e centenas de outros tokens disponíveis em seus mercados.

Diferentemente de uma corretora descentralizada, na qual as negociações acontecem diretamente entre carteiras por meio de contratos inteligentes, a Binance mantém o controle da infraestrutura de negociação e da custódia de boa parte dos recursos depositados pelos clientes.

Esse modelo permite que a empresa ofereça operações rápidas e diferentes modalidades de negociação, mas também significa que a segurança de seus sistemas e carteiras é fundamental para a proteção dos usuários.

Como a Binance ganha dinheiro?

Uma das principais fontes de receita da Binance são as taxas cobradas nas operações realizadas dentro da plataforma.

Quando um cliente compra ou vende criptomoedas, a corretora pode cobrar uma comissão sobre o valor negociado. O custo varia de acordo com o tipo de operação, o volume de negociação do usuário e outros critérios, como a utilização do token BNB para obter descontos.

A empresa também oferece negociação de derivativos, como contratos futuros de criptomoedas, que permitem aos investidores assumir posições relacionadas à variação dos preços dos ativos sem necessariamente comprá-los diretamente.

Além disso, a Binance possui produtos de geração de rendimento, serviços de pagamentos, transferências de criptomoedas e outras soluções financeiras.

Em entrevista à EXAME, Thiago Sarandy, diretor-geral da Binance no Brasil, afirmou que a empresa pretende se tornar uma "plataforma financeira completa" no Brasil e não apenas uma corretora de criptomoedas.

"Queremos ter mais produtos do que qualquer instituição bancária e, onde for o mesmo produto, que façamos um serviço melhor", afirmou o executivo. A empresa protocolou recentemente seu pedido ao Banco Central para se tornar uma prestadora de serviços de ativos virtuais (PSAV) regulada no país.

O que é o BNB e qual sua relação com a Binance?

Um dos principais componentes dos serviços da Binance é o BNB, criptomoeda criada em 2017 durante a oferta inicial de tokens da empresa.

Originalmente, o ativo foi lançado na rede Ethereum, mas posteriormente passou a integrar a infraestrutura própria desenvolvida em torno da Binance.

O BNB possui diferentes utilidades. Ele pode ser utilizado para pagar taxas de negociação na corretora, participar de determinadas atividades do ecossistema e pagar custos de transação na rede BNB Chain.

A BNB Chain, por sua vez, é um blockchain que permite o desenvolvimento de contratos inteligentes, tal qual o Ethereum e a Solana.

Quem criou a Binance?

A Binance foi fundada por Changpeng Zhao, conhecido no mercado como CZ, e Yi He, em 2017.

CZ é um dos personagens mais conhecidos da indústria de criptomoedas. Antes de criar a Binance, trabalhou em empresas de tecnologia financeira e teve contato com o mercado de bitcoin durante sua passagem pela Blockchain.com.

Em poucos meses, a empresa conquistou uma posição de destaque entre as corretoras de ativos digitais. Em janeiro de 2018, já havia se tornado a maior plataforma do mundo em volume de negociação.

A trajetória de CZ, entretanto, também foi marcada por problemas regulatórios. Em novembro de 2023, ele deixou o cargo de CEO da Binance após um acordo da empresa com autoridades dos Estados Unidos. Na ocasião, o executivo se declarou culpado de uma acusação relacionada a falhas no cumprimento de regras contra lavagem de dinheiro e foi condenado à prisão.

CZ passou quatro meses em uma penitenciária na Califórnia antes de sair, com a pena cumprida.

A liderança da empresa passou por mudanças desde então, enquanto a Binance ampliou seus esforços de adequação regulatória em diferentes países.

Por que o ataque à Binance é tão relevante?

A dimensão da Binance faz com que qualquer problema envolvendo sua infraestrutura tenha potencial para repercutir em todo o mercado de criptomoedas. O bitcoin apresenta forte queda hoje depois do ciberataque à exchange.

Além de concentrar uma parcela expressiva das negociações globais, a empresa mantém relações com diferentes participantes do setor, incluindo emissores de stablecoins, provedores de liquidez, protocolos descentralizados e instituições financeiras.

O episódio desta quinta-feira também evidencia uma característica importante do funcionamento das corretoras centralizadas: a necessidade de manter parte dos recursos em carteiras conectadas à internet para permitir operações e saques.

Essas carteiras são conhecidas como hot wallets. Embora facilitem a movimentação de ativos, elas também representam um ponto de exposição a ataques cibernéticos.

Confira a íntegra do posicionamento da Binance sobre o ataque hacker

“Diante das notícias recentes sobre o incidente de segurança envolvendo a Binance Global, a BBrasil SPSAV LTDA., entidade da Binance que atende os usuários brasileiros, confirma que os fundos de seus clientes permanecem seguros. Além de observar os requisitos de segregação estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, os ativos virtuais são mantidos em cold wallets (carteiras frias), agregando uma camada adicional de segurança e reforçando o compromisso da BBrasil SPSAV com a proteção dos ativos de seus clientes.

Além disso, já reservamos mais de US$ 6,34 bilhões em recursos para cobrir este incidente, sendo US$ 5 bilhões mantidos exatamente nos tokens impactados. Em um cenário que exista impacto, a Binance cobrirá todas as perdas diretamente relacionadas a este incidente com recursos próprios da empresa, incluindo o fundo SAFU. Não há nenhuma evidência de vazamento de chaves privadas de qualquer carteira.

Como medida preventiva e conforme informado anteriormente, os saques de ativos virtuais estão temporariamente suspensos enquanto realizamos uma verificação minuciosa de segurança. Os depósitos e a atividade normal da plataforma não foram afetados. Todos os demais serviços da plataforma continuam funcionando normalmente, e retomaremos as operações de saque assim que o processo de verificação for concluído.

A segurança dos ativos virtuais dos clientes continua sendo a maior prioridade da Binance, que se compromete a permanecer plenamente comprometida com a manutenção de padrões rigorosos de segurança para garantir a total confiança de todos os clientes.

É possível acompanhar as últimas atualizações na área de anúncios do site da Binance e também nas mídias sociais verificadas.

Estamos trabalhando com autoridades policiais, emissores, empresas de inteligência de blockchain e parceiros do setor para rastrear, congelar e recuperar fundos. Cerca de US$ 3 bilhões já foram congelados on-chain até o momento, graças aos nossos parceiros de blockchain.

Próximos passos:

Status dos saques: assim que o serviço for restabelecido com segurança

Nosso relatório completo do incidente: um relatório técnico detalhado, publicado assim que a investigação for concluída e cada fato for verificado.

Prova de Reservas: publicada após a remediação, possivelmente na segunda-feira

(2/11), para que você possa verificar por conta própria que nenhum saldo de usuário foi afetado.

Transparência não é algo que fazemos quando é conveniente, é como demonstramos que nosso compromisso com os usuários é absoluto: fundos protegidos, serviço restabelecido e a demonstração do nosso trabalho por meio de uma Prova de Reservas independente.

Obrigado pela compreensão e lamentamos quaisquer inconvenientes durante este período.

Pedimos sinceras desculpas aos usuários por qualquer inconveniente causado.”

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