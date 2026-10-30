Doces ou travessuras? 6 efeitos 'perigosos' do excesso de açúcar no Halloween

O Halloween, celebrado em 31 de outubro, é marcado pelo consumo de doces, chocolates e outras guloseimas. Entretanto, a ingestão excessivo de açúcar pode provocar efeitos no organismo, sobretudo quando se torna parte da alimentação habitual.

Entre as consequências associadas estão alterações metabólicas, maior risco de doenças cardiovasculares, problemas bucais e mudanças na saúde da pele.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a redução do consumo de açúcares livres ajuda a prevenir o ganho excessivo de peso e o desenvolvimento de cáries, além de outras doenças mais graves.

Quais são os efeitos do consumo excessivo de açúcar?

1. Alterações metabólicas

Uma alimentação rica em açúcar pode favorecer o ganho de peso e aumentar o risco de alterações metabólicas. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, o consumo excessivo de açúcares adicionados pode contribuir para a obesidade e o desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Essas condições também estão relacionadas a alterações na glicose sanguínea e a outros fatores de risco para a saúde cardiovascular.

O relatório ainda destaca que o problema está principalmente na ingestão elevada e frequente, e não no consumo ocasional de uma guloseima.

2. Maior risco de alguns tipos de câncer

A relação entre comidas açúcaradas e câncer envolve principalmente os efeitos da alimentação sobre o peso corporal.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (NCI), uma dieta rica em açúcar pode contribuir para o ganho excessivo de peso. A obesidade, por sua vez, está associada ao aumento do risco de diferentes tipos de câncer.

O órgão esclarece que as células cancerígenas utilizam glicose para obter energia, assim como outras células do organismo. Entretanto, não há evidências de que consumir açúcar diretamente faça um tumor crescer mais rapidamente ou que eliminar esse nutriente provoque sua redução.

Portanto, a associação com o câncer deve ser compreendida no contexto dos hábitos alimentares e de outros fatores de risco.

3. Envelhecimento da pele

O excesso do alimento também é investigado por sua relação com o envelhecimento cutâneo.

Um dos mecanismos envolvidos é a glicação, processo no qual moléculas de açúcar reagem com proteínas e contribuem para a formação dos chamados produtos finais de glicação avançada (AGEs).

Esses compostos podem afetar proteínas estruturais da pele, como o colágeno, relacionadas à firmeza e à elasticidade.

Pesquisas sobre o envelhecimento cutâneo associam o acúmulo de AGEs a alterações nas propriedades da pele e à formação de rugas. Entretanto, esse processo também envolve fatores como idade, exposição solar e condições metabólicas. Não é possível atribuir o envelhecimento da pele apenas ao consumo de açúcar.

4. Cansaço e fadiga

Alterações no controle da glicose sanguínea podem estar relacionadas à sensação de cansaço e fadiga.

Quando os níveis de açúcar permanecem elevados no sangue, como pode ocorrer no diabetes, o organismo pode apresentar dificuldades para utilizar adequadamente a glicose como fonte de energia.

Porém, o cansaço não é um efeito inevitável de comer doces e pode ter diferentes causas. Por isso, episódios persistentes de fadiga não devem ser atribuídos automaticamente à alimentação. A avaliação médica pode ser necessária para identificar sua origem.

5. Problemas cardiovasculares

O consumo frequente de grandes quantidades de açúcar também está associado a fatores de risco para doenças do coração.

Segundo os CDC, a ingestão excessiva de açúcares adicionados pode contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Uma revisão científica sobre bebidas açucaradas também identificou evidências que relacionam o consumo habitual desses produtos ao ganho de peso, ao diabetes tipo 2 e a problemas cardiometabólicos.

Essas associações envolvem padrões alimentares mantidos ao longo do tempo. Assim, o risco não deve ser interpretado como uma consequência imediata de comer doces durante uma única comemoração.

6. Cáries e problemas bucais

A saúde bucal está entre as áreas mais diretamente afetadas pelo consumo frequente de açúcar.

Segundo a OMS, as cáries se desenvolvem quando bactérias presentes na placa dentária utilizam açúcares dos alimentos e produzem ácidos. Essas substâncias provocam a perda de minerais do esmalte dos dentes, favorecendo o aparecimento de lesões.

O risco aumenta com a exposição frequente aos açúcares, sobretudo quando não há higiene bucal adequada.

A organização considera o consumo de açúcares livres um dos principais fatores alimentares associados ao desenvolvimento de cáries.

Quanto açúcar pode ser consumido por dia?

A OMS recomenda que adultos e crianças mantenham o consumo de açúcares livres abaixo de 10% das calorias diárias. Uma redução para menos de 5% pode trazer benefícios adicionais à saúde.

Em uma alimentação de 2 mil calorias, o limite de 10% corresponde a aproximadamente 50 gramas de açúcar por dia.

A recomendação inclui os açúcares adicionados a alimentos e bebidas, além daqueles presentes naturalmente no mel, em xaropes e sucos de frutas. Os açúcares encontrados em frutas inteiras e no leite não entram nessa mesma classificação.

Como evitar o excesso de açúcar no Halloween?

Uma das principais medidas é moderar a quantidade de doces consumidos durante a comemoração de Halloween. Também é importante observar a presença de açúcares adicionados nos alimentos industrializados, incluindo bebidas adoçadas e outras guloseimas.

A OMS orienta que a alimentação priorize frutas, vegetais, grãos integrais e outras fontes de nutrientes.

Distribuir as guloseimas por diferentes dias, em vez de consumi-las de uma só vez, pode ajudar a controlar a quantidade ingerida. Além disso, manter a escovação com creme dental fluoretado é uma medida importante para reduzir o risco de cáries.

O cuidado deve se concentrar na frequência e na quantidade de açúcar consumida, sem confundir os efeitos de um dia de comemoração com os riscos associados a hábitos alimentares prolongados.