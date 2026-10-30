Esporte

Brasileira entra para o Guinness World Records após descer megarampa aos 9 anos

Laura Voigt recebeu certificado por feito realizado em janeiro, em Curitiba; à EXAME, skatista conta como se preparou para o desafio

Laura Voigt recebeu o certificado do Guinness pela descida realizada aos 9 anos e 305 dias (Divulgação)

Laura Voigt recebeu o certificado do Guinness pela descida realizada aos 9 anos e 305 dias (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 17h08.

Última atualização em 30 de outubro de 2026 às 17h18.

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A skatista brasileira Laura Voigt, de apenas 9 anos, conquistou o recorde mundial de descida em uma megarampa, sendo a mais jovem a realizar essa manobra, em Curitiba. A conquista foi homologada pelo Guinness World Records, e a atleta destacou a importância da preparação e do apoio familiar.

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A brasileira Laura Voigt recebeu nesta sexta-feira, 30, o certificado do Guinness World Records como a skatista mais nova do mundo a descer uma megarampa. A marca foi estabelecida em 18 de janeiro de 2026, quando a atleta tinha 9 anos e 305 dias, na estrutura da Greenbox, em Curitiba (PR).

Em entrevista à EXAME, Laura contou que o recorde não estava nos planos quando começou a se preparar para a descida. Ela acompanhava outras skatistas e imaginava quando chegaria sua vez de tentar.

“Eu nem imaginava que eu ia entrar para o Guinness World Records. Eu sabia que a Sky Brown tinha descido a mega com 12 anos de idade e depois a Luiza Hiumi desceu a mega com 11 anos de idade. Eu tinha 8 anos e estava lá nesse dia com meu pai e senti que um dia eu também desceria a mega, mas não contei para ninguém, só ficava olhando tudo aquilo.”

Quando decidiu encarar a rampa, o medo veio acompanhado da confiança nos treinos e na equipe que a acompanhava.

“Eu já estava com 9 anos e eu senti muito medo, mas também senti que dava pra ir e como eu estava bem preparada eu fui e consegui saltar”, afirmou. “Depois fui me acostumando com os saltos até a hora que consegui acertar e fiquei muito feliz e emocionada, todos os meus amigos vieram me cumprimentar e fizeram muita festa.”

Como Laura se preparou para a megarampa

Nascida em Curitiba, Laura começou a andar de skate aos 5 anos. A relação com a Greenbox veio antes: levada pelo pai, ela acompanhou a construção da rampa e observava os atletas nos treinos.

“Depois eu comecei a brincar com meu skate na base da mega, fui subindo aos poucos e sempre pedia para o meu pai me levar no Greenbox, porque lá era o lugar que eu mais gostava de ir.”

A preparação avançou por etapas. Aos 8 anos, ela desceu o quarter, trecho da rampa com uma parede curva que chega à vertical. Na ocasião, recebeu apoio de Dora Varella, que identifica como sua skatista preferida.

Depois, treinou em versões menores de megarampas na Califórnia e na Pensilvânia, nos Estados Unidos, até se sentir pronta para a estrutura de Curitiba.

“Chegou o grande dia de encarar a mega e eu estava preparada e com os técnicos certos do meu lado que me passaram muita segurança. Medo sempre dá pois a mega é muito alta eu procuro me concentrar bem e ir.”

A convivência com Gui Khury também faz parte do aprendizado. Segundo Laura, acompanhar os treinos do skatista ajuda a entender o tempo necessário para aprender uma manobra.

“Aprendi que a gente precisa treinar, ter paciência e não desistir quando alguma coisa é difícil. Mas também é muito importante se divertir andando de skate!”

O que foi exigido para reconhecer o recorde

Segundo o material divulgado pela assessoria da atleta, a homologação pelo Guinness World Records exigiu que Laura realizasse a descida sem auxílio externo, permanecesse sobre o skate durante todo o percurso e concluísse a atividade de forma controlada.

A verificação incluiu registros audiovisuais, documentação técnica da rampa, declarações de testemunhas independentes, avaliações de especialistas e comprovação da idade da skatista na data do feito.

A entrega do certificado ocorreu na própria Greenbox, com a presença de uma representante do Guinness, familiares e skatistas como Gui Khury, Luigi Cini e Augusto Akio.

Entre a escola, os treinos e o sonho olímpico

Em 2024, Laura foi vice-campeã brasileira e campeã paranaense de skate na categoria infantil. No ano seguinte, passou seis meses na Califórnia, onde treinou em outras pistas e conheceu atletas.

Hoje, a rotina inclui aulas das 8h às 15h e skate depois da escola. Ela conta que geralmente chega em casa após as 20h. Fora das pistas, divide o tempo entre amigas, irmãos, leitura, brincadeiras e passeios com os avós.

Para os próximos anos, pretende disputar competições internacionais e representar o país.

“Quero continuar andando muito de skate, aprendendo coisas novas e me divertindo com minhas amigas e meus amigos. Também quero representar o Brasil nos campeonatos mundiais e, um dia, nas Olimpíadas.”

Glossário

O que é Guinness World Records?

É uma empresa global que compila e publica um anuário anual de recordes mundiais, reconhecendo feitos extraordinários de pessoas e grupos.

O que significa Greenbox?

É uma pista de skate em Curitiba, onde Laura Voigt treinou e estabeleceu seu recorde mundial.

Acompanhe tudo sobre:Skate

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