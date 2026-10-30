Juro alto, margem apertada: o que o profissional de finanças precisa dominar

A Selic começou a cair em 2026, mas o dinheiro segue caro. Depois de quase um ano em 15% ao ano, a taxa está em 13,75% desde 16 de setembro, após corte unânime de 0,25 ponto percentual do Copom. A próxima decisão está marcada para 3 e 4 de novembro.

Para as áreas financeiras das empresas, o ritmo gradual de queda significa seguir planejando com crédito caro e margens pressionadas.

O crédito caro muda a rotina das empresas

O custo elevado da dívida pesa sobre o caixa e alonga o prazo de retorno dos investimentos. O efeito aparece na inadimplência: 9,1 milhões de empresas tinham dívidas em atraso em junho de 2026, recorde segundo a Serasa Experian, a maioria micro e pequenos negócios.

Nesse ambiente, refinanciar passivos, renegociar prazos e revisar o capital de giro deixaram de ser tarefas pontuais.

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O que o profissional de finanças precisa dominar

Gestão de caixa e capital de giro

Com o crédito caro, o prazo de recebimento, o nível de estoque e o custo de antecipar recebíveis entram na conta de cada decisão. Cabe à área financeira projetar o caixa com mais precisão e antecipar necessidades de financiamento.

[INSERIR declaração de CFO ou gestor financeiro sobre como o planejamento de caixa mudou com a Selic elevada]

Estrutura de capital e dívida

Dívidas atreladas ao CDI acompanham a Selic, enquanto as de taxa fixa travam o custo. Escolher entre elas, decidir quando captar e quando trocar uma dívida cara por outra mais barata exige leitura de cenário e noções de risco.

Retorno e margem

Quando a renda fixa paga bem, projetos de investimento precisam render mais para se justificar. Por isso, taxa de desconto e análise de viabilidade ganham peso, assim como a capacidade de explicar essas contas para a diretoria.

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Um cenário que pede preparo nos dois sentidos

O Banco Central condiciona os próximos passos às informações que chegarem até a reunião seguinte e mantém o alerta de que os riscos para a inflação seguem elevados. Quem trabalha com finanças precisa estar preparado tanto para a continuidade do crédito caro quanto para uma queda gradual, com análise de cenários e gestão de risco como competências centrais.

Onde a formação entra

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