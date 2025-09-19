Você tem pressão alta? O 'padrão' 12 por 8 mudou e pode indicar problemas

A medida tida como padrão para a pressão arterial, 12 por 8, mudou de entendimento. Uma nova diretriz brasileira agora passa a considerar a aferição não mais como pressão normal, mas sim um indicador de pré-hipertensão.

O documento foi elaborado por Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Nefrologia e Sociedade Brasileira de Hipertensão.

A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025 busca, com essa reclassificação, identificar de forma mais precoce indivíduos em risco e incentivá-los a ter posturas mais proativas para evitar a progressão do quadro, não dependendo tanto de medicamentos.

Quem agora é considerado pré-hipertenso?

A partir de agora, para que uma pessoa possa ser considerada com uma pressão normal, a medida deve ser inferior a 12 por 8. Valores iguais ou superiores a 14 por 9 permanecem sendo classificados como quadros de hipertensão em estágios 1,2 e 3.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia disse que o documento é "fundamental" no sentido de orientar a prática dos cardiologistas pelo país.

Diretrizes da Europa

As novas diretrizes do Brasil foram baseadas nas apresentações feitas no Congresso Europeu de Cardiologia de 2024, realizado em Londres.

O painel explicou que antes os pacientes tinham até três meses para tentar controlar a pressão apenas com mudanças no estilo de vida. Agora, a ideia é que o tratamento comece logo após o diagnóstico confirmado. O objetivo, segundo o Congresso, é diminuir ao máximo possível os níveis de hipertensão, especialmente para as pessoas consideradas de alto risco.

O recomendável é que a pressão seja aferida a partir dos três anos. Idosos, na maioria das vezes, têm maior chande de desenvolver o problema.