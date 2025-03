Eclipse Lunar da Lua de Sangue será visível em todo o Brasil nesta semana; veja data e como observar

No mês de março de 2025, um dos eventos celestes mais esperados poderá ser observado em todo o território brasileiro: a Lua de Sangue.

O fenômeno ocorre durante um eclipse lunar total, quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar e projetando sua sombra sobre o satélite. Durante esse processo, a Lua assume uma tonalidade avermelhada, criando um espetáculo visual impressionante. Este será o primeiro eclipse lunar total desde 2022, segundo informações da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa).

O que causa a coloração avermelhada da Lua?

A tonalidade avermelhada da Lua durante um eclipse total é resultado da refração da luz solar pela atmosfera terrestre. Durante o fenômeno, os comprimentos de onda mais curtos, como o azul, são dispersos, enquanto a luz vermelha atravessa a atmosfera e alcança a Lua. Esse efeito óptico é semelhante ao que ocorre no pôr do sol, quando o céu adquire tons alaranjados e vermelhos.

Além de seu impacto visual, a Lua de Sangue tem grande importância científica. O estudo da interação da luz solar com os gases atmosféricos pode fornecer informações valiosas sobre a composição da atmosfera terrestre em diferentes altitudes e condições climáticas.

O que é um eclipse lunar?

Os eclipses lunares acontecem quando a Terra bloqueia parcial ou totalmente a luz do Sol que ilumina a Lua. Eles são classificados em três tipos principais:

Total: A Lua passa completamente pela parte mais escura da sombra da Terra, chamada umbra, desaparecendo temporariamente do céu.

Parcial: Apenas uma parte da Lua atravessa a umbra, resultando em um escurecimento parcial do satélite.

Penumbral: A Lua passa pela penumbra, a região menos escura da sombra da Terra, causando um leve escurecimento difícil de perceber a olho nu.

Nos eclipses totais, a Lua pode ganhar a característica tonalidade avermelhada, conhecida como Lua de Sangue, embora nem todos os eventos desse tipo apresentem essa coloração.

Quando e onde observar a Lua de Sangue?

O fenômeno poderá ser visto na madrugada do dia 14 de março de 2025, sexta-feira, com início às 00h57 no horário de Brasília. O momento de maior intensidade do eclipse ocorrerá entre 3h26 e 4h21, com a fase total durando cerca de 1 hora e 4 minutos.

Para acompanhar o evento, não são necessários equipamentos específicos, mas locais afastados da poluição luminosa das cidades oferecem uma experiência mais nítida. Observatórios e planetários em diversas regiões do Brasil planejam programações especiais para a ocasião. Além disso, áreas abertas como praias, campos e regiões rurais são ideais para uma observação privilegiada.

Qual é o significado da Lua de Sangue?

Além de sua importância para a astronomia, a Lua de Sangue carrega simbolismos em diferentes culturas ao longo da história. Para algumas civilizações, esse fenômeno era interpretado como um presságio ou um evento de significado espiritual.

Do ponto de vista científico, a Lua de Sangue proporciona uma oportunidade valiosa para estudar a atmosfera terrestre e os processos de refração da luz. A análise desse fenômeno ajuda os pesquisadores a compreender melhor a composição dos gases atmosféricos e suas interações com a luz solar.

A Lua de Sangue de março de 2025 promete ser um dos momentos astronômicos mais marcantes do ano. Seja para admirar sua beleza ou para explorar seu significado científico, o evento representa uma oportunidade para observar os fenômenos naturais que ocorrem além do nosso planeta.