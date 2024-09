Como assistir o eclipse conhecido como 'Anel de fogo' que poderá ser visto do Brasil nesta semana

O Eclipse Anular do Sol, fenômeno conhecido como 'Anel de Fogo', vai ocorrer nesta quarta-feira, 2. Ele acontece quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o seu diâmetro está menor que o do Sol. Assim, a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol e por isso o efeito é parecido com um anel.

No Brasil, o fenômeno deve ser visível na parte sul das regiões Sudeste e Centro-oeste e toda a região Sul.

Como observar o eclipse

O 'Anel de Fogo' deve ser visto próximo ao pôr do sol. Por isso, a recomendação é estar em um local com vista desimpedida para o oeste. O horário do evento depende do local em que você estiver no Brasil.

A recomendação sempre é de usar filtros certificados, como os óculos especiais para observação solar ou vidros de soldador 14. Óculos escuros, chapas de raio-X ou outros filtros caseiros não protegem de forma adequada.