Chuva de meteoros Perseidas atinge pico nesta terça e quarta-feira; saiba como observar

A chuva de meteoros Perseidas, um dos fenômenos astronômicos mais aguardados do ano, atinge seu pico de atividade na madrugada de 12 para 13 de agosto de 2025.

O evento ocorre anualmente entre 17 de julho e 24 de agosto, quando a Terra atravessa os detritos deixados pelo cometa Swift-Tuttle. Ao entrar na atmosfera terrestre, estas partículas queimam e formam as chamadas “estrelas cadentes”.

No auge da chuva, será possível observar até cerca de 100 meteoros por hora, tornando as Perseidas uma das correntes de meteoros mais prolíficas.

Em 2025, porém, a observação será prejudicada pela Lua gibosa minguante, com até 90% de iluminação, que cria poluição luminosa natural e reduz a visibilidade dos meteoros mais fracos.

Melhores condições para observação

Para minimizar o impacto da luz lunar, recomenda-se buscar locais com pouca poluição luminosa e, se possível, posicionar-se atrás de obstáculos naturais ou construções que bloqueiem a luz da Lua.

O momento mais indicado para observar é nas horas antes do amanhecer, quando o céu está mais escuro e a constelação de Perseu — ponto de radiação da chuva — está mais alta no horizonte.

Geograficamente, as Perseidas são mais visíveis nas latitudes médias do hemisfério norte, mas também podem ser observadas no Brasil. As regiões Norte e Nordeste terão as melhores condições, devido à maior elevação da constelação de Perseu no céu. Já nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a observação será mais difícil, principalmente pela baixa posição da constelação e pelo brilho lunar intenso.

Dicas para aproveitar o espetáculo

A chuva de meteoros Perseidas ocorre quando a Terra cruza o rastro de poeira e fragmentos deixados pelo cometa Swift-Tuttle. Estes detritos, ao penetrarem na atmosfera a altíssimas velocidades, se vaporizam e produzem riscos luminosos que encantam observadores no mundo todo.

Para não perder o melhor do fenômeno: