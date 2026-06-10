Ciência

Raiz usada há milênios na China pode ser o segredo para o fim da calvície

Pesquisa revisa evidências sobre o Polygonum multiflorum e identifica mecanismos que podem estimular o crescimento dos fios

Polygonum multiflorum: Cientistas investigam como uma raiz tradicional da medicina chinesa pode atuar contra a queda de cabelo por diferentes vias biológicas (iStock/Thinkstock)

Polygonum multiflorum: Cientistas investigam como uma raiz tradicional da medicina chinesa pode atuar contra a queda de cabelo por diferentes vias biológicas (iStock/Thinkstock)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 10 de junho de 2026 às 06h36.

Uma raiz utilizada há mais de mil anos pela medicina tradicional chinesa está chamando a atenção da comunidade científica por seu potencial no combate à queda de cabelo. Conhecida como Polygonum multiflorum, a planta tem sido associada há séculos à saúde capilar e agora ganha respaldo de estudos que identificam mecanismos biológicos capazes de explicar seus efeitos.

A pesquisa foi divulgada pela KeAi Communications Co., Ltd. e publicada na revista científica ScienceDaily no último dia 7, especializada em estudos sobre medicina tradicional e integrativa. Os autores analisaram evidências históricas e científicas relacionadas ao uso da planta no tratamento da alopecia androgenética, a forma mais comum de perda de cabelo em homens e mulheres.

O que torna a planta diferente?

Segundo os pesquisadores, o diferencial do Polygonum multiflorum está na capacidade de atuar em vários processos biológicos ao mesmo tempo.

Enquanto muitos tratamentos atuais focam em apenas um mecanismo, a erva parece interferir em diferentes fatores associados à queda capilar. Entre eles estão o bloqueio de hormônios que contribuem para o encolhimento dos folículos, a ativação de sinais celulares ligados ao crescimento dos fios e a proteção das estruturas capilares contra danos oxidativos.

Os autores destacam que "as aplicações tradicionais da planta apresentam uma notável correspondência com o conhecimento moderno sobre a biologia do cabelo", reforçando a conexão entre observações históricas e descobertas científicas recentes.

Ativação dos sinais de crescimento

Um dos aspectos mais promissores observados pelos pesquisadores envolve a ativação de vias celulares relacionadas à regeneração dos fios.

Estudos anteriores já haviam demonstrado que compostos presentes no Polygonum multiflorum podem estimular proteínas e fatores de crescimento associados ao desenvolvimento dos folículos capilares. Essas moléculas desempenham papel importante na manutenção do ciclo natural do cabelo e na formação de novos fios.

De acordo com os autores, esse conjunto de ações sugere que a planta não apenas reduz a queda, mas também pode favorecer condições para o crescimento capilar saudável.

Circulação sanguínea também entra na equação

Outro mecanismo apontado pela pesquisa é a melhora do fluxo sanguíneo no couro cabeludo. Uma circulação mais eficiente facilita o transporte de oxigênio e nutrientes para os folículos, criando um ambiente mais favorável ao crescimento dos fios. Segundo os pesquisadores, esse efeito amplia o potencial terapêutico da erva ao atuar em fatores que vão além da simples regulação hormonal.

"Melhorar a circulação do couro cabeludo pode contribuir para um ambiente mais saudável para os folículos capilares", observam os autores ao discutir os possíveis benefícios da planta.

Resultados ainda exigem cautela

Apesar do entusiasmo, os pesquisadores ressaltam que ainda são necessários mais estudos clínicos em humanos para confirmar a eficácia e a segurança do tratamento em larga escala.

Embora os mecanismos identificados sejam considerados promissores, a comunidade científica busca evidências mais robustas para determinar doses ideais, possíveis efeitos adversos e o real impacto da planta em diferentes perfis de pacientes.

Um encontro entre tradição e ciência

A história do Polygonum multiflorum mostra como conhecimentos tradicionais podem servir de ponto de partida para descobertas modernas. O que durante séculos foi transmitido pela medicina chinesa agora começa a ser examinado pelos métodos da ciência contemporânea.

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