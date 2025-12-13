Chuva de meteoros Geminidas atinge pico neste fim de semana

A chuva de meteoros Geminidas, considerada a mais intensa do ano, começou a ficar visível no Brasil na quinta-feira, 11 de dezembro, com pico entre a noite de sábado, 13, e a madrugada de domingo, 14.

Parcialmente visíveis em todo o território nacional, os meteoros recebem esse nome por terem seu radiante na constelação de Gêmeos e costumam se destacar pela alta frequência de meteoros e pela presença de objetos mais brilhantes do que a média.

Quando e como observar a chuva de meteoros Geminidas

De acordo com o guia de observação elaborado pelo professor Gabriel Hickel, da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), a pedido do Observatório Nacional, o melhor período para acompanhar o fenômeno será entre 22h e o amanhecer, sempre considerando os horários de Brasília.

O professor afirma, entretanto, para a interferência da Lua, que pode dificultar a visualização dos meteoros menos brilhantes. Por isso, a recomendação é priorizar os horários em que o satélite natural ainda está abaixo ou próximo do horizonte.

Nas noites de 11, 12 e 13 de dezembro, o intervalo mais favorável vai de 22h30 à meia-noite. Já nas noites de 14 e 15, o melhor período é entre 22h20 e 2h. O pico máximo da chuva está previsto para ocorrer por volta das 5h da manhã do dia 14, embora a atividade elevada se estenda por cerca de 12 horas, tornando vantajosa a observação também nas noites anterior e posterior.

Quantos meteoros podem ser vistos no Brasil

Em condições ideais — céu limpo, sem Lua e longe da poluição luminosa — a taxa de meteoros pode variar significativamente conforme a região do país. Segundo o Observatório Nacional, a previsão para a noite do pico indica:

Até 86 meteoros por hora em estados como Amapá e Roraima

Entre 75 e 72 meteoros no Norte e Nordeste

Cerca de 62 meteoros no Centro-Oeste e parte do Sudeste

Entre 46 e 35 meteoros por hora em estados do Sul e Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul

A margem de erro é de aproximadamente 15% para mais ou para menos.

Não é preciso telescópio, mas paciência é essencial

Para observar a chuva de meteoros, não é necessário nenhum equipamento. O ideal é procurar um local escuro, afastado das luzes urbanas, com o horizonte livre. A orientação é deitar-se ou se acomodar de forma confortável para ter o maior campo de visão possível do céu.

O professor Gabriel Hickel recomenda:

aguardar cerca de 15 minutos para que os olhos se adaptem à escuridão;

observar por pelo menos uma hora;

não esperar um espetáculo contínuo, já que os meteoros surgem de forma intermitente.

Fixar o olhar na região das Três Marias pode ajudar, deixando a visão periférica captar os rastros luminosos.

Por que as Geminidas são diferentes de outras chuvas de meteoros

Ao contrário da maioria das chuvas de meteoros, que se originam de fragmentos de cometas, as Geminidas são formadas por partículas deixadas pelo asteroide 3200 Faetonte. Estudos indicam que ele pode ser o núcleo rochoso de um antigo cometa que perdeu quase todo o seu gelo ao longo do tempo.

Esse asteroide pertence ao grupo Apolo, que cruza a órbita da Terra. Embora não haja risco de impacto no próximo milênio, a origem das Geminidas faz com que essa seja considerada uma das chuvas de meteoros mais energéticas, com registros frequentes de objetos muito brilhantes e até fragmentação no céu.

As partículas entram na atmosfera terrestre a cerca de 35 km/s, produzindo rastros luminosos relativamente longos, com duração um pouco superior a um segundo. Os meteoros mais intensos podem deixar esteiras persistentes, visíveis por vários segundos, principalmente no Hemisfério Sul.

Embora não atinjam a intensidade histórica dos Leonidas de 1833, que chegaram a registrar quase mil meteoros por minuto, as Geminidas seguem como o principal espetáculo astronômico anual visível a olho nu.

Para o Observatório Nacional, a chuva é uma excelente oportunidade de aproximar o público da astronomia e observar, em tempo real, fragmentos de um corpo celeste interagindo com a atmosfera da Terra.