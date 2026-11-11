Startup paga US$ 20 por hora para passear com cães-robôs — e sem exigir experiência prévia

Uma startup de São Francisco, nos Estados Unidos, oferece US$ 20 por hora para pessoas passearem com cães-robôs pelas ruas da cidade. O trabalho não exige experiência anterior e tem como objetivo ajudar a treinar sistemas de inteligência artificial.

A empresa responsável pela iniciativa é a Dimensional, que desenvolve um sistema operacional de código aberto para robôs. Os passeios permitem coletar informações sobre como as máquinas devem se movimentar em ambientes reais, incluindo ruas movimentadas e locais com obstáculos.

A oferta de emprego foi divulgada em um grupo do Facebook chamado Bay Area Jobs, segundo informações do jornal americano The New York Times. O anúncio já foi retirado do ar.

Como funciona o trabalho de 'passeador' de cães-robôs?

A vaga oferecia US$ 20 por hora para conduzir cães-robôs durante períodos de quatro a seis horas.

Os candidatos não precisavam ter experiência com robótica, mas deveriam estar preparados para lidar com equipamentos de aproximadamente 15 quilos. Isso porque, caso um robô superaquecesse e desligasse durante o percurso, o responsável teria que carregá-lo de volta ao escritório.

As máquinas podem ser controladas por controle remoto ou por um aplicativo de celular. Durante os passeios, câmeras e sensores registram o ambiente e os movimentos realizados pelos operadores.

Essas informações são utilizadas para analisar como pessoas conduzem os equipamentos diante de obstáculos, multidões e outras situações encontradas nas ruas.

Como os passeios ajudam a treinar a inteligência artificial?

O objetivo da Dimensional é desenvolver tecnologias que permitam aos robôs executar tarefas físicas de forma mais autônoma. A empresa trabalha em um sistema operacional que poderá ser conectado a agentes de inteligência artificial.

A proposta é permitir que usuários deem comandos por voz ou texto para que as máquinas realizem atividades no mundo físico, de maneira semelhante às instruções fornecidas a assistentes virtuais. Entre as tarefas previstas estão transportar caixas pesadas e fazer compras em supermercados.

Entretanto, antes de executar essas atividades, os robôs precisam aprender a circular por ambientes urbanos. Para isso, a startup utiliza os registros dos passeios realizados por humanos como referência para o treinamento dos sistemas.

Segundo o NYT, Stash Pomichter, fundador da Dimensional, afirma que os dados mostram como operadores humanos lidam com situações reais. A empresa compara essas informações com o desempenho de agentes de IA que controlam os mesmos equipamentos.

O processo permite identificar diferenças entre a atuação humana e a capacidade atual dos sistemas automatizados.

Robôs ainda dependem de humanos no mundo físico

Embora os modelos de inteligência artificial consigam executar diferentes tarefas em ambientes digitais, controlar máquinas no mundo físico apresenta desafios adicionais.

Os cães-robôs precisam interpretar informações captadas por câmeras e sensores enquanto se movimentam por espaços com obstáculos e pessoas. Segundo Pomichter, os agentes de IA ainda apresentam limitações no controle de equipamentos físicos.

Por esse motivo, a participação humana continua necessária no desenvolvimento e treinamento dos robôs. A Dimensional busca utilizar os dados coletados para melhorar a capacidade de navegação e execução de tarefas pelas máquinas.

Startup já comprou mais de 150 robôs

De acordo com o fundador, a Dimensional adquiriu mais de 100 cães-robôs e 50 robôs humanoides de fabricantes dos Estados Unidos, da China e da Alemanha. Entre os equipamentos estão modelos da fabricante chinesa Unitree, que custam aproximadamente US$ 2 mil cada.

Os cães-robôs chegam preparados para serem controlados por aplicativo ou controle remoto. Dessa forma, a empresa pode concentrar seus esforços no desenvolvimento do software responsável pelo funcionamento das máquinas.

Onde os cães-robôs poderão trabalhar?

A Dimensional pretende desenvolver aplicações para diferentes ambientes profissionais. Entre as possibilidades mencionadas pela empresa estão fábricas, centros de dados, canteiros de obras e atividades de segurança.

Pomichter também programou um cão-robô para patrulhar o escritório da startup durante a noite. O equipamento foi configurado para enviar uma mensagem ao fundador caso detecte alguém no local após a meia-noite. O alerta permite que ele verifique as câmeras de segurança do escritório.

A iniciativa, no entanto, também provocou preocupações relacionadas ao uso de robôs controlados por inteligência artificial. Segundo o The New York Times, um homem visitou o escritório da empresa e enviou mensagens ameaçadoras a um funcionário, alegando que os cães-robôs poderiam ser utilizados como armas.

A Dimensional comunicou o episódio à polícia. Apesar das preocupações, a empresa continua desenvolvendo sistemas para ampliar a capacidade dos robôs de executar atividades físicas com maior autonomia.