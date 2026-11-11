Ex-recrutadora do Google ensina a responder 'fale sobre você' em menos de 30 palavras

Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15h57.
Uma conversa informal com alguém de dentro da empresa só vira entrevista se essa pessoa conseguir explicar por que vale a pena falar com você. A observação é de Farah Sharghi, que passou mais de uma década recrutando para empresas como Google, TikTok, Uber e The New York Times. Para ela, um dos maiores obstáculos do networking é uma pergunta aparentemente simples: “fale sobre você”.
Em artigo publicado na CNBC Make It nesta terça-feira, 10, Sharghi lembra um detalhe do processo. Quando um funcionário indica alguém para uma vaga, costuma preencher um formulário explicando como conhece a pessoa e por que ela seria boa na função. É ali que o bate-papo vira entrevista ou não leva a lugar nenhum.
Por isso, segundo ela, o objetivo da conversa não é impressionar. É ajudar o interlocutor a responder à pergunta que virá depois: por que a empresa deveria conversar com você?
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Diante do “fale sobre você”, a maioria das pessoas lista as próprias realizações. Para Sharghi, isso não dá ao contato nada de concreto para usar. A recomendação é dividir a resposta em três partes:
Juntas, as três partes soam assim: “Sou analista de cadeia de suprimentos. Procurei você porque você saiu de operações para estratégia, e é exatamente isso que eu gostaria de fazer.”
A resposta tem menos de 30 palavras e já entrega ao contato a frase de que ele precisa. “‘Analista de cadeia de suprimentos migrando de operações para estratégia’ é a primeira linha da sua indicação, e você acabou de escrevê-la por ele”, escreve Sharghi.
Superada a apresentação, vem um erro comum: perguntar como é um dia típico de trabalho. Segundo a recrutadora, a resposta tende a ser uma descrição vaga das responsabilidades.
Ela sugere perguntar qual parte do trabalho a pessoa considera mais gratificante. Assim, o interlocutor precisa pensar num momento concreto, e você descobre como é o cargo num dia bom, algo que a descrição da vaga não mostra.
Na sequência, vale perguntar como o desempenho dela é medido no fim do ano. Sharghi conta que, quando um gestor abre uma vaga, uma das primeiras perguntas do recrutador costuma ser o que significa sucesso nos primeiros 30 e 90 dias. Quase nada disso chega ao anúncio, e esses detalhes ajudam a enquadrar a sua experiência numa entrevista.
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Diante de alguém que admira, é natural perguntar que conselho a pessoa daria a quem está começando. Para Sharghi, a resposta costuma ser genérica, como “trabalhe duro” ou “seja curioso”. Ela propõe três perguntas no lugar:
Antes de se despedir, Sharghi recomenda perguntar sempre: “Com base no que conversamos hoje, há mais alguém com quem você acha que eu deveria conversar?”
O começo da frase faz diferença. Sem ele, a pessoa teria de pensar em todos os contatos que tem e escolher um ao acaso. Com ele, as opções já estão filtradas pelo que foi discutido. No pior cenário, ela diz que não lembra de ninguém, e tudo bem.
É assim, segundo a recrutadora, que um bate-papo informal leva a apresentações, indicações e entrevistas.
Quem indica você vai precisar de uma frase. Melhor que seja a sua.
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Saber se apresentar e o que perguntar faz parte da preparação para um processo seletivo, assim como o currículo e a entrevista.
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