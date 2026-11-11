Ex-recrutadora do Google ensina a responder 'fale sobre você' em menos de 30 palavras

Uma conversa informal com alguém de dentro da empresa só vira entrevista se essa pessoa conseguir explicar por que vale a pena falar com você. A observação é de Farah Sharghi, que passou mais de uma década recrutando para empresas como Google, TikTok, Uber e The New York Times. Para ela, um dos maiores obstáculos do networking é uma pergunta aparentemente simples: “fale sobre você”.

Em artigo publicado na CNBC Make It nesta terça-feira, 10, Sharghi lembra um detalhe do processo. Quando um funcionário indica alguém para uma vaga, costuma preencher um formulário explicando como conhece a pessoa e por que ela seria boa na função. É ali que o bate-papo vira entrevista ou não leva a lugar nenhum.

Por isso, segundo ela, o objetivo da conversa não é impressionar. É ajudar o interlocutor a responder à pergunta que virá depois: por que a empresa deveria conversar com você?

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A resposta cabe em 30 palavras

Diante do “fale sobre você”, a maioria das pessoas lista as próprias realizações. Para Sharghi, isso não dá ao contato nada de concreto para usar. A recomendação é dividir a resposta em três partes:

Quem você é agora. Uma frase simples, como “sou analista de cadeia de suprimentos”.

Uma frase simples, como “sou analista de cadeia de suprimentos”. Que mudança de carreira você busca. Quanto mais específico, melhor. “Tenho interesse em trabalhar com estratégia” diz muito mais do que “busco crescimento”.

Quanto mais específico, melhor. “Tenho interesse em trabalhar com estratégia” diz muito mais do que “busco crescimento”. Por que procurou aquela pessoa. Provavelmente ela fez a mudança que você quer fazer ou ocupa o cargo que você almeja.

Juntas, as três partes soam assim: “Sou analista de cadeia de suprimentos. Procurei você porque você saiu de operações para estratégia, e é exatamente isso que eu gostaria de fazer.”

A resposta tem menos de 30 palavras e já entrega ao contato a frase de que ele precisa. “‘Analista de cadeia de suprimentos migrando de operações para estratégia’ é a primeira linha da sua indicação, e você acabou de escrevê-la por ele”, escreve Sharghi.

Troque o “dia típico” por um momento específico

Superada a apresentação, vem um erro comum: perguntar como é um dia típico de trabalho. Segundo a recrutadora, a resposta tende a ser uma descrição vaga das responsabilidades.

Ela sugere perguntar qual parte do trabalho a pessoa considera mais gratificante. Assim, o interlocutor precisa pensar num momento concreto, e você descobre como é o cargo num dia bom, algo que a descrição da vaga não mostra.

Na sequência, vale perguntar como o desempenho dela é medido no fim do ano. Sharghi conta que, quando um gestor abre uma vaga, uma das primeiras perguntas do recrutador costuma ser o que significa sucesso nos primeiros 30 e 90 dias. Quase nada disso chega ao anúncio, e esses detalhes ajudam a enquadrar a sua experiência numa entrevista.

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Peça uma história, e não um conselho

Diante de alguém que admira, é natural perguntar que conselho a pessoa daria a quem está começando. Para Sharghi, a resposta costuma ser genérica, como “trabalhe duro” ou “seja curioso”. Ela propõe três perguntas no lugar:

“Pensando em alguém contratado recentemente com quem você gostou de trabalhar, que qualidades vêm à mente?” Ao falar de uma pessoa específica, o interlocutor dá detalhes, e você pode contar um episódio em que mostrou as mesmas características.

Ao falar de uma pessoa específica, o interlocutor dá detalhes, e você pode contar um episódio em que mostrou as mesmas características. “O que mais te surpreendeu no seu cargo?” Ou: o que você gostaria de ter sabido antes de aceitar o emprego? A pergunta revela dificuldades sem soar como um convite para reclamar da empresa.

Ou: o que você gostaria de ter sabido antes de aceitar o emprego? A pergunta revela dificuldades sem soar como um convite para reclamar da empresa. “O que está acontecendo no setor que mais gente deveria saber?” Você ouve a opinião da pessoa, compartilha a sua e mostra que fez a lição de casa. O que ouvir pode ser usado na próxima entrevista.

A pergunta que encerra a conversa

Antes de se despedir, Sharghi recomenda perguntar sempre: “Com base no que conversamos hoje, há mais alguém com quem você acha que eu deveria conversar?”

O começo da frase faz diferença. Sem ele, a pessoa teria de pensar em todos os contatos que tem e escolher um ao acaso. Com ele, as opções já estão filtradas pelo que foi discutido. No pior cenário, ela diz que não lembra de ninguém, e tudo bem.

É assim, segundo a recrutadora, que um bate-papo informal leva a apresentações, indicações e entrevistas.

Quem indica você vai precisar de uma frase. Melhor que seja a sua.

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Da conversa informal à entrevista final

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