Ciência

Ruínas submersas são encontradas perto de suposto local da Arca de Noé

Imagens feitas no Lago Van revelam estruturas de pedra a mais de 23 metros de profundidade e levantam dúvidas sobre sua origem

Lago Van: estruturas de pedra foram registradas a mais de 23 metros de profundidade na Turquia (NoahsArkScans.com / SWNS)

Lago Van: estruturas de pedra foram registradas a mais de 23 metros de profundidade na Turquia (NoahsArkScans.com / SWNS)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 22h37.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCuriosidades
Saiba mais

Mergulhadores registraram ruínas submersas no Lago Van, na Turquia, a cerca de 145 quilômetros de uma formação geológica associada à Arca de Noé. As imagens mostram estruturas de pedra que podem pertencer a um antigo conjunto de construções.

Entre os elementos identificados estão uma estrutura circular, paredes interligadas e uma passagem de aproximadamente 45 metros. As construções ficam a mais de 23 metros de profundidade.

Segundo informações do Daily Mail, o pesquisador Matthew LaCroix, integrante da equipe de mergulho, acredita que as ruínas possam ter pelo menos 11.700 anos, embora a estimativa não seja consensual.

O que foi encontrado no fundo do Lago Van?

As imagens revelam uma grande estrutura circular de pedra, acompanhada por três degraus e uma parede de aproximadamente 2,4 metros de altura.

Uma passagem de aproximadamente 45 metros se estende a partir da estrutura circular. LaCroix acredita que as construções possam fazer parte de um complexo maior, possivelmente pertencente a uma antiga cidade.

O local foi identificado inicialmente em 2017, pelo cineasta subaquático Tahsin Ceylan. Registros mais recentes permitiram observar melhor a extensão das estruturas.

O Lago Van é o maior da Turquia e ocupa uma área de aproximadamente 3.755 quilômetros quadrados.

Foto: Matthew LaCroix (Matthew LaCroix/YouTube)

Qual é a idade das ruínas submersas?

A idade das construções permanece em discussão. LaCroix estima que as estruturas tenham pelo menos 11.700 anos, com base em informações geológicas relacionadas a erupções vulcânicas ocorridas nas proximidades.

Essa interpretação, entretanto, não representa uma datação arqueológica consensual. Outros pesquisadores associam as ruínas ao período urartiano, há cerca de 3 mil anos, ou ao período medieval, aproximadamente 1.550 anos atrás.

Qual é a relação das ruínas com a Arca de Noé?

O Lago Van fica a aproximadamente 145 quilômetros do sítio de Durupınar, na Turquia.

O local abriga uma formação geológica com aparência semelhante à de uma embarcação, que algumas pessoas associam à Arca de Noé, descrita no relato bíblico do dilúvio.

Apesar da proximidade geográfica, não há evidências apresentadas que comprovem uma ligação entre as ruínas e a Arca de Noé. Também não foi demonstrado que a formação de Durupınar corresponda aos restos da embarcação mencionada na Bíblia.

As ruínas pertencem a uma cidade perdida?

LaCroix considera possível que as estruturas identificadas sejam apenas uma parte de um conjunto maior de construções. Segundo o pesquisador, as imagens podem revelar somente uma pequena parcela do que permanece submerso no lago.

A hipótese de uma cidade antiga, entretanto, ainda depende de confirmação arqueológica. As informações divulgadas não permitem estabelecer com segurança a idade, a função original ou a extensão total das estruturas.

Acompanhe tudo sobre:CuriosidadesTurquiaArqueologia

Mais de Ciência

Guerra de drones no espaço? Startup quer criar 'exército' de satélites controlados por IA

Como descartar canetas emagrecedoras corretamente?

Zeptoverso: o que existe em uma escala 100 bilhões de vezes menor que um átomo?

Tempestade solar pode atingir a Terra a partir deste sábado; veja os possíveis riscos ao Brasil

Mais na Exame

Ciência

Guerra de drones no espaço? Startup quer criar 'exército' de satélites controlados por IA

Brasil

Em pronunciamento, Lula promete criar condições para reduzir taxa de juros

Mundo

Ex-presidente da Colômbia, Gustavo Petro, é investigado por 'escândalo sexual'

Mercados

CSN assina contrato de venda da CSN Cimentos à chinesa Huaxin em negócio de R$ 12,7 bi