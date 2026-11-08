Ruínas submersas são encontradas perto de suposto local da Arca de Noé

Mergulhadores registraram ruínas submersas no Lago Van, na Turquia, a cerca de 145 quilômetros de uma formação geológica associada à Arca de Noé. As imagens mostram estruturas de pedra que podem pertencer a um antigo conjunto de construções.

Entre os elementos identificados estão uma estrutura circular, paredes interligadas e uma passagem de aproximadamente 45 metros. As construções ficam a mais de 23 metros de profundidade.

Segundo informações do Daily Mail, o pesquisador Matthew LaCroix, integrante da equipe de mergulho, acredita que as ruínas possam ter pelo menos 11.700 anos, embora a estimativa não seja consensual.

O que foi encontrado no fundo do Lago Van?

As imagens revelam uma grande estrutura circular de pedra, acompanhada por três degraus e uma parede de aproximadamente 2,4 metros de altura.

Uma passagem de aproximadamente 45 metros se estende a partir da estrutura circular. LaCroix acredita que as construções possam fazer parte de um complexo maior, possivelmente pertencente a uma antiga cidade.

O local foi identificado inicialmente em 2017, pelo cineasta subaquático Tahsin Ceylan. Registros mais recentes permitiram observar melhor a extensão das estruturas.

O Lago Van é o maior da Turquia e ocupa uma área de aproximadamente 3.755 quilômetros quadrados.

Foto: Matthew LaCroix (Matthew LaCroix/YouTube)

Qual é a idade das ruínas submersas?

A idade das construções permanece em discussão. LaCroix estima que as estruturas tenham pelo menos 11.700 anos, com base em informações geológicas relacionadas a erupções vulcânicas ocorridas nas proximidades.

Essa interpretação, entretanto, não representa uma datação arqueológica consensual. Outros pesquisadores associam as ruínas ao período urartiano, há cerca de 3 mil anos, ou ao período medieval, aproximadamente 1.550 anos atrás.

Qual é a relação das ruínas com a Arca de Noé?

O Lago Van fica a aproximadamente 145 quilômetros do sítio de Durupınar, na Turquia.

O local abriga uma formação geológica com aparência semelhante à de uma embarcação, que algumas pessoas associam à Arca de Noé, descrita no relato bíblico do dilúvio.

Apesar da proximidade geográfica, não há evidências apresentadas que comprovem uma ligação entre as ruínas e a Arca de Noé. Também não foi demonstrado que a formação de Durupınar corresponda aos restos da embarcação mencionada na Bíblia.

As ruínas pertencem a uma cidade perdida?

LaCroix considera possível que as estruturas identificadas sejam apenas uma parte de um conjunto maior de construções. Segundo o pesquisador, as imagens podem revelar somente uma pequena parcela do que permanece submerso no lago.

A hipótese de uma cidade antiga, entretanto, ainda depende de confirmação arqueológica. As informações divulgadas não permitem estabelecer com segurança a idade, a função original ou a extensão total das estruturas.