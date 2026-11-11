Gestores dizem que CDI vale pouco em dólar e defendem alocação no exterior

Finanças: investidor hoje encontra na B3 mais de 900 BDRs e mais de 300 BDRs de ETFs (Anbima/Divulgação)
Repórter de finanças
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15h50.
Participaram do debate Aquiles Mosca, CEO da BNP Paribas Asset Management, Cristiano Castro, diretor da BlackRock, Daniel Popovich, gestor de portfólio da Franklin Templeton, e Marcelo Santucci, CIO do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME). O tema foi como os gestores brasileiros montam a alocação global e como essa estratégia chega aos assessores e ao investidor final.
Para Castro, esse retorno muda a sensação de segurança que a renda fixa local transmite ao investidor.
"Se você olhar no futuro, estruturalmente, muitas vezes o CDI não é legal", afirmou Castro. Na avaliação dele, o hábito de comparar qualquer aplicação com o CDI deixa o brasileiro com uma visão "unidimensional" da carteira, que ignora a volatilidade e o risco da moeda.
O especialista reconheceu que o CDI ainda oferece um retorno atrativo e que o crédito no Brasil paga bem. Mas Popovich propôs um exercício. "Se a gente troca a renda variável do Brasil por renda variável global, mesmo montando a proteção cambial, o cenário fica muito diferente", disse.
Ele citou a carteira de referência mais comum no exterior, com 60% em ações e 40% em renda fixa, e criticou um comportamento frequente por aqui. Quando decide diversificar, o investidor brasileiro costuma migrar para o crédito privado, que continua atrelado ao próprio CDI.
Para Santucci, a primeira decisão é estratégica. O investidor deve definir um alvo de exposição a moedas fora do real e acompanhar a carteira em relação a ele. O exemplo citado no painel foi de 40%. Só depois de atingir esse patamar faz sentido ficar acima ou abaixo dele de forma tática, conforme o momento do mercado.
O caminho até o alvo também importa. "A ideia é ir gradualmente, não é fazer de uma vez", afirmou Santucci.
Outro argumento foi a composição da bolsa brasileira. "A nossa bolsa não está tão exposta à tecnologia. Isso está muito mais lá fora", disse o CIO do BTG Pactual. Por isso, segundo o executivo, ações globais funcionam como complemento à carteira local, e não como substituto.
Santucci defendeu que o investimento no exterior seja visto como forma de manter ou ampliar o poder de compra global, ou seja, o acesso a bens e serviços cotados em dólar. "Ter uma parte ligada à moeda dólar e a ativos de renda em dólar é fundamental", afirmou.
Como referência, ele sugeriu mirar algo como a inflação americana mais 4% ao ano, o que equivale a um retorno nominal em dólar na faixa de 6% a 6,5%. Segundo o CIO, chegar lá exige mais do que títulos de crédito e passa por uma parcela relevante em renda variável e em investimentos alternativos.
A BlackRock, por exemplo, defende 50% em renda variável, 30% em outras classes de ativos e 20% em investimentos alternativos.
Os participantes também lembraram que a escolha de quanto colocar em cada classe de ativo é o fator que mais pesa no retorno de longo prazo, acima da seleção de ativos e da tentativa de acertar o momento de entrada. "A decisão de alocação é, provavelmente, o mais importante para o retorno de longo prazo", disse Castro.
A oferta de produtos mudou bastante nos últimos cinco anos, segundo Castro. O investidor que antes dependia de uma conta no exterior hoje encontra na B3 mais de 900 BDRs e mais de 300 BDRs de ETFs, com estratégias ativas e passivas. Ao mesmo tempo, as remessas ficaram mais baratas, e fundos alternativos e estruturas como trustees, antes restritos a investidores de alta renda, passaram a aceitar aplicações menores.
Como exemplo, Castro lembrou que abrir uma conta no exterior podia levar pelo menos sete dias úteis, exigir um aporte mínimo de US$ 50 mil e envolver taxas superiores a US$ 1 mil. Hoje, segundo ele, o processo pode ser concluído em poucos minutos. "Acesso já não é mais desculpa", afirmou.
Segundo Cristiano Castro, diretor da BlackRock, o CDI acumulado em uma janela de cerca de 15 anos rendeu aproximadamente 1,8% ao ano quando convertido para dólar.
O exemplo citado no painel foi um alvo de 40% de exposição a moedas fora do real. Marcelo Santucci, CIO do BTG Pactual, afirmou que o investidor deve avançar gradualmente até o percentual definido.
As ações globais complementam a carteira brasileira com setores menos presentes na bolsa local, como tecnologia, segundo Marcelo Santucci. O CIO do BTG Pactual afirmou que esses ativos devem funcionar como complemento, e não como substituto da carteira local.
Santucci sugeriu mirar a inflação americana mais 4% ao ano, equivalente a um retorno nominal em dólar entre 6% e 6,5%. Segundo o CIO do BTG Pactual, esse objetivo exige uma parcela relevante em renda variável e investimentos alternativos.
O investidor encontra na B3 mais de 900 BDRs e mais de 300 BDRs de ETFs, além de alternativas por meio de contas internacionais e fundos. Segundo Castro, as remessas ficaram mais baratas e produtos antes restritos a investidores de alta renda passaram a aceitar aplicações menores.