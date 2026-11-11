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Dono da maior rede de satélites do mundo, Musk agora quer criar um 'sol senciente' no espaço

SpaceX encomenda € 60 milhões em células solares para o Starmind, rede de satélites de IA com que Musk diz que vai criar um “sol senciente”

Elon Musk: SpaceX encomendou equipamentos para fabricar células solares destinadas ao projeto Starmind (Jordan Vonderhaar/Bloomberg/Getty Images)

Elon Musk: SpaceX encomendou equipamentos para fabricar células solares destinadas ao projeto Starmind (Jordan Vonderhaar/Bloomberg/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16h01.

Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 16h33.

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A SpaceX, empresa de Elon Musk, está desenvolvendo o projeto Starmind para criar data centers no espaço usando energia solar. Os satélites do projeto executariam tarefas de inteligência artificial e transmitiriam os resultados para a Terra através da rede Starlink. A empresa fechou um contrato de mais de €60 milhões com a alemã Singulus Technologies para produzir células solares que alimentarão esses satélites.

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A corrida pelos data centers no espaço está ficando cada vez mais acirrada. Na terça-feira, 10, a alemã Singulus Technologies anunciou um contrato de mais de € 60 milhões para fornecer à SpaceX, de Elon Musk, uma linha de produção de células solares.

Os equipamentos vão apoiar a fabricação dos satélites do Starmind em Bastrop, no Texas. O projeto prevê computadores em órbita que usam energia solar para executar tarefas de inteligência artificial e enviam os resultados à Terra pela rede Starlink.

Ao comentar a encomenda no X, Musk associou o plano à criação de um “sol senciente”. “Isso é para o Starmind criar um sol senciente”, escreveu ele.

 

A primeira linha deve ser entregue no primeiro semestre de 2027, segundo a Singulus. A empresa prevê fornecer outras linhas à medida que a produção de satélites avançar.

Musk disse que a encomenda corresponde a equipamentos para uma capacidade de 100 gigawatts (GW) por ano. Mas o contrato anunciado ainda não cobre toda essa escala.

Nesta quarta-feira, 11, o CEO da Singulus, Lars Waldmann, explicou a investidores que 100 GW é a meta da parceria e que os pedidos individuais ainda precisam ser definidos. A primeira linha terá capacidade inferior a 1 GW, segundo o executivo.

O que é o “sol senciente” de Musk?

“Senciente” significa capaz de sentir ou perceber. Musk usou a expressão “sol senciente” para descrever sua ambição para o Starmind, ao comentar a compra dos equipamentos solares. Na descrição da SpaceX, o projeto consiste em satélites que aproveitam a luz do Sol para alimentar computadores de inteligência artificial.

A proposta combina, portanto, energia solar e processamento de dados em órbita. A expressão usada pelo empresário não comprova que esses computadores teriam consciência: a documentação técnica descreve geração de energia, chips e transmissão de dados. Trata-se de um projeto em desenvolvimento, não de uma estrutura já em operação.

O que é o Starmind e como ele usaria a Starlink?

O Starmind é a aposta da SpaceX em levar parte do trabalho dos data centers para o espaço. Os satélites teriam chips a bordo para executar tarefas de IA com a eletricidade gerada pelos próprios painéis solares. Depois do processamento, os resultados passariam por enlaces a laser até a rede Starlink, que faria a conexão com a Terra.

O primeiro modelo apresentado pela SpaceX, batizado de AI1, teria 75 metros de envergadura e 30 metros de altura depois de aberto em órbita. A ficha do projeto indica até 250 quilowatts (kW) de potência de pico para a carga computacional e 175 kW em média.

A empresa prevê que a fábrica de Bastrop, no Texas, possa começar a produzir e colocar em operação satélites em escala a partir do fim de 2027. Ainda não divulgou uma data para o primeiro lançamento.

O que a SpaceX está comprando da Singulus?

A encomenda é de uma linha completa para fabricar células solares de heterojunção, conhecidas pela sigla HJT. Essas células combinam uma lâmina de silício cristalino com camadas finas de silício amorfo. A estrutura ajuda a reduzir perdas elétricas e permite converter uma parcela maior da luz em eletricidade.

Para um satélite, a eficiência importa porque a área e o peso dos painéis entram na conta de quanto custa colocar cada unidade em órbita.

A parceria começou em março de 2026. Segundo a Singulus, a SpaceX forneceu financiamento naquele mês e voltou a apoiar a empresa em outubro, com um empréstimo. A fornecedora prevê entregar linhas adicionais à medida que a produção de satélites em Bastrop avançar. O valor público de mais de € 60 milhões se refere à primeira linha.

A SpaceX também menciona 100 GW por ano em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Nesse caso, a meta é outra. Ela se refere à potência de computação que a empresa pretende colocar em órbita a cada ano, enquanto o número discutido com a Singulus mede a escala pretendida para fabricar células solares.

A SpaceX estima que, para atingir sua meta orbital, precisaria de milhares de lançamentos por ano e de capacidade para transportar cerca de 1 milhão de toneladas à órbita anualmente.

Por que a SpaceX quer data centers no espaço?

A SpaceX pretende usar uma órbita que mantenha os painéis expostos à luz solar por longos períodos. Isso reduziria a dependência da rede elétrica terrestre. A empresa também aposta que pode dispensar parte dos equipamentos usados para resfriar data centers em terra.

O calor produzido pelos chips continua sendo um problema. No vácuo, o ar não pode carregar o calor para longe dos equipamentos. O satélite precisa conduzir esse calor até radiadores, que o liberam para o espaço.

Quanto maior a potência dos chips, mais calor a estrutura precisa dissipar. A SpaceX terá de levar os radiadores à órbita junto com os painéis solares e os computadores.

Também há uma diferença na manutenção. Em terra, uma equipe pode trocar um servidor com defeito. Em órbita, a SpaceX precisa prever falhas no projeto do satélite e incluir no custo da operação a reposição de equipamentos.

A empresa afirma que a escala da Starlink e o uso de foguetes reutilizáveis podem reduzir esses custos. Em documento enviado à SEC, reconhece que a viabilidade comercial da computação orbital ainda precisa ser demonstrada.

O que o projeto tem a ver com o Brasil?

A parte da infraestrutura que os brasileiros já conhecem é a Starlink, que opera no país desde 2022 e tinha 791 mil acessos de banda larga fixa em maio de 2026, segundo a Anatel. O Starmind usaria essa rede para transportar os resultados da computação feita em órbita. A SpaceX ainda não anunciou uma oferta comercial do serviço para o Brasil.

Enquanto a SpaceX aposta na geração solar em órbita, o Brasil disputa projetos que dependem de energia disponível em terra. No Ceará, a ByteDance estuda ampliar seu complexo no Pecém, cuja primeira fase tem demanda elétrica estimada em 300 megawatts.

Para disputar projetos dessa escala, a SpaceX terá de mostrar quanto custa entregar capacidade de computação depois de somar a fabricação dos satélites, os lançamentos e a reposição dos equipamentos.

Perguntas frequentes

O que é o Starmind?

É o projeto da SpaceX para processar tarefas de inteligência artificial em satélites movidos a energia solar. A empresa planeja enviar os resultados à Terra pela rede Starlink.

O que Musk quis dizer com “sol senciente”?

Musk usou a expressão ao comentar a encomenda de equipamentos para fabricar células solares para o Starmind. A descrição técnica do projeto prevê satélites que captam energia solar e processam tarefas de inteligência artificial em órbita.

Quando os satélites do Starmind serão lançados?

A SpaceX aponta o fim de 2027 como o momento mais cedo para começar a produzir e colocar satélites em operação em escala. A data do primeiro lançamento ainda não foi divulgada.

O Starmind vai funcionar no Brasil?

A SpaceX ainda não anunciou disponibilidade comercial do Starmind no país. A Starlink já oferece internet via satélite no Brasil.

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