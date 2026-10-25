É possível ganhar dinheiro ajudando a treinar sistemas de IA?

Trabalhar com inteligência artificial não exige necessariamente desenvolver algoritmos ou dominar programação.

Uma parte desse mercado depende de profissionais capazes de avaliar respostas, identificar informações incorretas e ensinar às ferramentas quais resultados são mais úteis.

A atividade, conhecida como treinamento de IA ou anotação de dados, pode ser uma alternativa para quem busca renda extra pela internet.

Um exemplo é o de Riley Willis, estudante de ciência da computação nos Estados Unidos que trabalha como prestador de serviços para a DataAnnotation Tech.

Em entrevista ao Business Insider, ele contou que dedica cerca de 30 horas semanais à atividade, realizada remotamente e com horários flexíveis.

Segundo Willis, sua remuneração passou de US$ 20 para cerca de US$ 25 por hora, com projetos que chegavam a US$ 30. Os valores são referentes à experiência individual do profissional e não representam uma garantia de ganhos para outros trabalhadores.

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O que faz quem treina inteligência artificial?

O trabalho envolve diferentes tarefas, dependendo do projeto. Uma delas é comparar duas respostas geradas por IA e indicar qual apresenta informações mais corretas, claras e relevantes.

Outra consiste em verificar fatos, identificar erros de raciocínio e explicar por que determinada resposta precisa ser melhorada.

Há ainda atividades relacionadas à escrita, à tradução, à programação e à análise de imagens. Os profissionais fornecem avaliações que ajudam as empresas a identificar falhas e aperfeiçoar o desempenho das ferramentas.

A DataAnnotation, por exemplo, divulga oportunidades para pessoas com conhecimentos gerais, domínio de idiomas e especialização em áreas como ciência, finanças e programação.

Na página oficial dedicada ao português, a empresa anuncia remuneração inicial de US$ 22 por hora para determinadas atividades de avaliação e aprimoramento de respostas. Os valores e a disponibilidade dependem do perfil e do projeto.

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Precisa ter experiência ou saber programar?

Nem todas as oportunidades exigem conhecimentos técnicos avançados. Algumas priorizam domínio da língua, capacidade de pesquisa, atenção aos detalhes e pensamento crítico. Já os projetos especializados podem exigir experiência profissional ou formação em áreas específicas.

Saber programar amplia as possibilidades em determinadas funções, mas não é um requisito universal.

Para avaliar respostas de texto, por exemplo, interpretar o contexto, verificar fontes e reconhecer informações inventadas pode ser mais importante do que escrever código.

O processo de seleção costuma incluir avaliações para verificar se o candidato atende aos critérios da plataforma.

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Quais são as limitações desse tipo de trabalho?

A flexibilidade tem contrapartidas. Como prestadores de serviços, os trabalhadores podem não contar com benefícios de um emprego formal, e a remuneração depende das condições de cada contrato. O tempo gasto em pausas, pesquisas ou tarefas não remuneradas pode reduzir o ganho efetivo por hora.

Willis relatou ao Business Insider que a atividade pode se tornar repetitiva e que recebe apenas pelo tempo efetivamente dedicado às tarefas. Apesar disso, considera a possibilidade de organizar os próprios horários uma vantagem.

Para quem está no Brasil, outro cuidado é verificar se a plataforma aceita candidatos residentes no país, quais são os meios de pagamento e como funciona a tributação dos rendimentos recebidos do exterior.

Antes de começar, vale pesquisar a reputação da empresa, ler os termos do contrato e confirmar as regras de remuneração. Desconfie de ofertas que exijam pagamento antecipado para liberar tarefas.

O treinamento de IA pode gerar renda complementar, mas a disponibilidade de projetos e os ganhos não são garantidos.