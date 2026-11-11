No REC’n’Play, Marcos Lisboa pede 'boas regras no jogo' em vez de benefícios a setores

RECIFE (PE) — Atrair uma fábrica, oferecer crédito subsidiado ou proteger um setor da concorrência não assegura desenvolvimento econômico, disse o economista Marcos Lisboa no primeiro dia do REC’n’Play, que começou nesta quarta-feira, 11, em Recife.

O crescimento do país, segundo ele, depende da capacidade de melhorar continuamente o que se produz — e de criar condições para que empresas novas possam disputar espaço com as estabelecidas.

Em um festival que aproxima empresas de tecnologia, investidores e estudantes, o economista levou a discussão sobre inovação para questões que afetam a rotina dos negócios: a formação dos trabalhadores, a previsibilidade das regras e o funcionamento da Justiça.

“Boas narrativas nem sempre são verídicas”, afirmou, ao defender que propostas de política econômica sejam confrontadas com pesquisas e evidências sobre seus resultados.

Lisboa participou de um painel sobre o distrito tecnológico como referência nacional, ao lado de Mariana Pincovsky, diretora-executiva do Porto Digital, e André Régis. A conversa ocorreu das 10h20 às 11h20, no prédio do NERD, o Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital, plataforma de negócios do Porto Digital.

Por que proteger empresas não garante crescimento

Ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, entre 2003 e 2005, no primeiro governo Lula, Lisboa também presidiu o Instituto de Resseguros do Brasil e o Insper e foi vice-presidente do Itaú Unibanco.

A crítica do economista se concentrou em empresas que buscam o Estado pedindo condições especiais para determinados negócios, por meio de subsídios, crédito direcionado ou barreiras à concorrência.

Na sua avaliação, esse modelo estimula empresas a disputar benefícios públicos, quando o avanço da economia exige ganhos recorrentes de produtividade. Produzir mais e melhor depende de aperfeiçoar produtos, processos e serviços, em um ambiente que permita a entrada de concorrentes.

O argumento alcança também os pequenos e médios empresários. Na lógica apresentada pelo economista, as condições para uma empresa crescer envolvem tanto sua capacidade de inovar quanto as regras do mercado em que atua.

Lisboa defendeu a concorrência em escala global como parte desse processo. A pressão para disputar clientes estimula melhorias contínuas, enquanto a preservação de empresas contra a competição pode prolongar atividades que perderam eficiência.

Marcos Lisboa, Mariana Pincovsky e André Régis: painel no REC’n’Play debate as condições para transformar inovação em desenvolvimento econômico (Victor Feitosa/Divulgação)

Como as regras do país chegam à rotina do empreendedor

Para o economista, o ambiente de inovação depende de questões que vão além da tecnologia. Segurança jurídica, previsibilidade e agilidade na resolução de conflitos também influenciam as decisões de investimento.

Lisboa citou o funcionamento dos processos de falência como exemplo. Quando uma aposta empresarial fracassa, a possibilidade de resolver suas obrigações e destinar capital e trabalho a outras atividades faz diferença para a economia.

É nesse contexto que defendeu “aceitar os fracassos” como parte do desenvolvimento. Inovar envolve testar caminhos que podem dar errado. O desafio é permitir que os recursos encontrem novos usos e que outras empresas tenham oportunidade de crescer.

Para quem administra um negócio, a discussão se traduz em questões concretas: quanto tempo leva para solucionar uma disputa, recuperar um crédito ou encerrar uma operação que deixou de funcionar. Na avaliação de Lisboa, o desenho dessas regras integra a política de desenvolvimento tanto quanto as iniciativas de estímulo à inovação.

O que pode sustentar o crescimento nos próximos anos

A formação de pessoas foi o outro eixo da análise. Lisboa relacionou a qualificação dos trabalhadores à capacidade das empresas de incorporar conhecimento e elevar sua produtividade.

“Pessoas com boa formação trabalham melhor, são mais produtivas, conseguem empregos melhores”, afirmou.

Sua defesa é de uma combinação entre capital humano e um ambiente que estimule a inovação contínua. Para o Brasil avançar, argumentou, é preciso avaliar as políticas por seus resultados e criar condições para que os negócios se transformem, inclusive quando isso significa a perda de espaço de empresas antes dominantes.

O debate ocorreu no Bairro do Recife, onde o Porto Digital reúne 541 empresas e mais de 24 mil profissionais. O distrito ajuda a situar a discussão: formar trabalhadores e conectar conhecimento ao mercado são desafios de um território que concentra negócios de software, serviços de tecnologia e economia criativa.

Realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o REC’n’Play chega à oitava edição com o tema “O Futuro Nasce Aqui”. Até sábado, 14, o festival oferece 850 atividades gratuitas, entre oficinas, palestras, encontros de negócios e atrações culturais.

O NERD recebe a Arena Pernambuco de Negócios, com exposição de startups, encontros com investidores e conexões comerciais. Na programação cultural, estão nomes como Otto, Cordel do Fogo Encantado e Lenine.

A EXAME acompanha o evento no Recife e publicará, nos próximos dias, reportagens sobre os debates e os negócios do festival.