SpaceX prepara voo histórico para recuperar nave e propulsor em teste da Starship nesta sexta-feira

A SpaceX planeja realizar na sexta-feira, 13 de novembro, o 15º voo de teste da Starship. A missão tem como desafio recuperar os dois estágios do sistema de transporte espacial — o propulsor e a nave — com o retorno à base de Starbase, no Texas, nos Estados Unidos.

O planejamento divulgado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) estabelece uma janela de lançamento das 19h45 às 21h40, pelo horário de Brasília. Caso a operação não ocorra nesse período, há uma oportunidade alternativa no sábado, 14, nos mesmos horários.

Também está prevista uma janela para a reentrada da Starship no sábado, das 17h56 às 21h14, no horário de Brasília. O cronograma está sujeito a mudanças e não confirma a realização do lançamento.

Onde acompanhar o lançamento da Starship?

A SpaceX deve exibir a missão ao vivo em seu site e no canal da companhia no YouTube. A transmissão terá início antes da abertura da janela de lançamento, marcada para as 19h45 de sexta-feira, no horário de Brasília.

A EXAME também acompanhará a operação, com atualizações sobre o lançamento e as etapas do voo.

Como será a tentativa de recuperação dos veículos?

O sistema reúne dois componentes com funções distintas. O Super Heavy, primeiro estágio do conjunto, fornece o impulso durante a subida. Na parte superior fica a Starship, nave que prossegue na trajetória depois da separação do propulsor.

A empresa pretende trazer ambos de volta à base para capturá-los com os braços mecânicos das torres de lançamento. Chamados de chopsticks, em referência aos hashis, esses equipamentos seguram os veículos no retorno e dispensam uma plataforma convencional de pouso.

A captura do Super Heavy já foi demonstrada em testes anteriores. Agora, o desafio inclui repetir o procedimento com a própria nave, que entrou na órbita da Terra pela primeira vez no último voo.

Os dois estágios foram desenvolvidos para esse tipo de recuperação. Segundo a SpaceX, a reutilização rápida de ambos está entre as metas do projeto, para que possam ser preparados para novos lançamentos após o retorno.

Com 72 metros de altura, o Super Heavy conta com 33 motores Raptor. A nave Starship tem seis motores: três Raptor e três Raptor Vacuum, estes projetados para funcionar no vácuo do espaço.