SpaceX prepara voo histórico para recuperar nave e propulsor em teste da Starship nesta sexta-feira

Starship terá novo teste com desafio de capturar a nave no retorno (Manuel Mazzanti/NurPhoto/Getty Images)
Repórter
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11h12.
Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 11h32.
A SpaceX planeja um voo de teste histórico da Starship na sexta-feira, com objetivo de recuperar ambos os estágios do sistema de transporte espacial - o propulsor e a nave - ao retornar à base de Starbase no Texas. O lançamento está programado entre 19h45 e 21h40, com transmissão ao vivo pelo site e YouTube da empresa. O desafio inclui capturar a nave orbital pela primeira vez após seu primeiro voo orbital bem-sucedido.
A SpaceX planeja realizar na sexta-feira, 13 de novembro, o 15º voo de teste da Starship. A missão tem como desafio recuperar os dois estágios do sistema de transporte espacial — o propulsor e a nave — com o retorno à base de Starbase, no Texas, nos Estados Unidos.
O planejamento divulgado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) estabelece uma janela de lançamento das 19h45 às 21h40, pelo horário de Brasília. Caso a operação não ocorra nesse período, há uma oportunidade alternativa no sábado, 14, nos mesmos horários.
Também está prevista uma janela para a reentrada da Starship no sábado, das 17h56 às 21h14, no horário de Brasília. O cronograma está sujeito a mudanças e não confirma a realização do lançamento.
A SpaceX deve exibir a missão ao vivo em seu site e no canal da companhia no YouTube. A transmissão terá início antes da abertura da janela de lançamento, marcada para as 19h45 de sexta-feira, no horário de Brasília.
A EXAME também acompanhará a operação, com atualizações sobre o lançamento e as etapas do voo.
O sistema reúne dois componentes com funções distintas. O Super Heavy, primeiro estágio do conjunto, fornece o impulso durante a subida. Na parte superior fica a Starship, nave que prossegue na trajetória depois da separação do propulsor.
A empresa pretende trazer ambos de volta à base para capturá-los com os braços mecânicos das torres de lançamento. Chamados de chopsticks, em referência aos hashis, esses equipamentos seguram os veículos no retorno e dispensam uma plataforma convencional de pouso.
A captura do Super Heavy já foi demonstrada em testes anteriores. Agora, o desafio inclui repetir o procedimento com a própria nave, que entrou na órbita da Terra pela primeira vez no último voo.
Os dois estágios foram desenvolvidos para esse tipo de recuperação. Segundo a SpaceX, a reutilização rápida de ambos está entre as metas do projeto, para que possam ser preparados para novos lançamentos após o retorno.
Com 72 metros de altura, o Super Heavy conta com 33 motores Raptor. A nave Starship tem seis motores: três Raptor e três Raptor Vacuum, estes projetados para funcionar no vácuo do espaço.