Seu cachorro come grama? Ciência explica hábito comum entre os cães

Muitos tutores acreditam que cachorros comem grama quando estão com dor de estômago ou tentando provocar vômito. No entanto, pesquisas indicam que essa explicação provavelmente não vale para a maioria dos casos.

Estudos realizados por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Davis, mostram que o hábito é comum entre cães saudáveis e, na maior parte das vezes, não está relacionado a doenças.

Uma pesquisa publicada na revista científica Applied Animal Behaviour Science constatou que cerca de 79% dos cães com acesso regular a plantas costumam consumi-las. Outro levantamento, realizado com mais de 1.500 tutores, mostrou que 68% dos cães comem grama diariamente ou semanalmente.

Os resultados sugerem que o comportamento faz parte da rotina de muitos animais e não deve ser encarado automaticamente como sinal de problema de saúde.

Por que os cachorros comem grama?

Segundo os pesquisadores, a explicação mais provável é de que muitos cães gostam do sabor e da textura da grama.

As observações mostram que os animais costumam preferir brotos mais frescos, úmidos e macios, sobretudo durante as primeiras horas do dia. Isso sugere que a escolha é deliberada, semelhante à preferência humana por determinados alimentos.

Os estudos também encontraram poucas evidências de que os cães comem grama para compensar deficiências nutricionais. O hábito foi observado em animais alimentados com diferentes tipos de dieta, incluindo ração, alimentação natural e até dietas vegetarianas.

Comer grama faz o cachorro vomitar?

Embora alguns cães vomitem após comer grama, isso acontece com menos frequência do que muitos imaginam. Na pesquisa da Universidade da Califórnia, apenas cerca de 9% dos cães apresentavam sinais de mal-estar antes de consumir a planta. Além disso, apenas aproximadamente 22% vomitavam regularmente depois.

Os pesquisadores observaram que os animais que já pareciam indispostos antes de comer grama eram os mais propensos a vomitar. Isso indica que o desconforto geralmente surge antes do comportamento, e não como consequência dele.

Um instinto herdado dos ancestrais

Outra hipótese investigada pelos cientistas é que o hábito tenha origem evolutiva. Pesquisadores acreditam que ancestrais selvagens dos cães também consumiam material vegetal ocasionalmente.

Uma das teorias sugere que as fibras presentes na grama poderiam ajudar na eliminação de parasitas intestinais por meio das fezes.

Apesar dessa possibilidade, ainda não existem evidências definitivas que expliquem exatamente por que o comportamento foi preservado ao longo da evolução.

Quando o hábito pode ser um sinal de alerta?

Na maioria dos casos, comer grama é considerado um comportamento normal. Ainda assim, vale observar alguns sinais que podem indicar a necessidade de avaliação veterinária:

Consumo excessivo ou compulsivo de grama;

Vômitos frequentes após comer a planta;

Falta de apetite;

Diarreia persistente;

Letargia ou mudança de comportamento;

Sinais de desconforto abdominal antes ou depois do hábito.

Também é importante impedir o acesso a gramados tratados com pesticidas, herbicidas ou outros produtos químicos potencialmente tóxicos para os animais.