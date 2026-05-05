Previsível? DNA de 120 milhões de anos revela padrão na evolução

A evolução pode seguir padrões mais previsíveis do que se imaginava. Um estudo produzido por pesquisadores da Universidade de York constatou que diferentes espécies vêm reutilizando os mesmos genes há mais de 120 milhões de anos para desenvolver características semelhantes, como cores de alerta.

Para isso, a pesquisa, publicada na revista PLOS Biology, analisou borboletas e mariposas das florestas tropicais da América do Sul. Apesar de não serem próximas evolutivamente, essas espécies apresentam padrões de cores muito semelhantes — um fenômeno conhecido como mimetismo, usado como estratégia de sobrevivência.

O estudo identificou que essas espécies utilizam repetidamente os mesmos dois genes — optix e ivory — para produzir essas colorações de advertência. Esses padrões funcionam como sinais para predadores de que os insetos são tóxicos ou desagradáveis.

Como a evolução reutiliza os mesmos genes

Em vez de alterações nos próprios genes, a evolução atua principalmente em elementos reguladores, que funcionam como interruptores responsáveis por controlar quando e onde esses genes são ativados. Nas borboletas, esses mecanismos evoluíram de maneira semelhante entre espécies diferentes. Já nas mariposas, foi identificado um processo distinto, com inversões em trechos de DNA, mas que leva a resultados visuais praticamente idênticos.

Esse padrão indica que a evolução tende a reutilizar estruturas genéticas já existentes, adaptando mecanismos ao longo do tempo em vez de criar novas soluções do zero.

Evidências de que a evolução não é aleatória

Os dados reforçam a hipótese de que a evolução não ocorre de forma totalmente aleatória. A chamada evolução convergente — quando espécies distintas desenvolvem características semelhantes de forma independente — pode estar associada a bases genéticas compartilhadas.

Nesse contexto, diferentes espécies acabam recorrendo aos mesmos mecanismos biológicos para alcançar resultados parecidos, especialmente quando essas características oferecem vantagens de sobrevivência.

Descoberta ajuda a prever mudanças na natureza

Os resultados sugerem que a evolução pode ser guiada por caminhos recorrentes, baseados em estruturas genéticas conservadas ao longo de milhões de anos. Esse entendimento pode ajudar a ciência a compreender melhor como as espécies se adaptam a mudanças ambientais e até a antecipar possíveis respostas a alterações climáticas e ecológicas.

Ao indicar que a natureza tende a reutilizar soluções eficientes, o estudo amplia o conhecimento sobre a dinâmica evolutiva e abre novas possibilidades para prever padrões de adaptação no futuro.