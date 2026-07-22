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A ferramenta de IA do Google que pode substituir o Excel — e como usar

Recursos de inteligência artificial integrados às planilhas permitem automatizar cálculos, analisar dados e gerar relatórios com comandos simples

A ferramenta de IA do Google que pode substituir o Excel — e como usar (Artur Widak/Getty Images)

A ferramenta de IA do Google que pode substituir o Excel — e como usar (Artur Widak/Getty Images)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 22 de julho de 2026 às 16h08.

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O uso de planilhas sempre foi associado a fórmulas, tabelas complexas e conhecimento técnico. Com a chegada da inteligência artificial às ferramentas do Google, esse cenário começa a mudar.

O Google Sheets passou a incorporar recursos que permitem analisar dados e automatizar tarefas com comandos em linguagem natural, reduzindo a dependência de fórmulas tradicionais.

A principal diferença está na forma de interação. Em vez de construir fórmulas manualmente, o usuário pode descrever o que precisa.

Por exemplo, ao solicitar um resumo de vendas ou a identificação de padrões, a própria ferramenta interpreta o pedido e sugere soluções automaticamente.

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Esse tipo de recurso diminui a barreira de entrada para quem não domina funções avançadas e acelera tarefas que antes exigiam mais tempo e conhecimento técnico.

Como usar no dia a dia

Dentro do Google Sheets, recursos como “Explorar” e integrações com IA permitem:

  • Gerar gráficos automaticamente a partir de dados
  • Identificar tendências e variações em tabelas
  • Criar resumos com base em grandes volumes de informação
  • Sugerir fórmulas sem necessidade de escrever manualmente

Na prática, basta inserir os dados na planilha e usar os comandos disponíveis para solicitar análises ou visualizações. A ferramenta interpreta o contexto e apresenta opções prontas para uso.

Automatização de tarefas

Outro impacto está na automação. Atividades repetitivas, como organização de dados, categorização de informações e atualização de relatórios, podem ser feitas com menos intervenção manual. Isso reduz erros e libera tempo para análises mais estratégicas.

Limitações do uso

Apesar dos avanços, a ferramenta não substitui completamente o conhecimento técnico. Em cenários mais complexos, ainda é necessário compreender a lógica das planilhas para validar resultados e ajustar análises.

Além disso, a precisão das sugestões depende da qualidade dos dados inseridos. Informações incompletas ou inconsistentes podem comprometer os resultados gerados pela IA.

Impacto no trabalho com dados

A incorporação de inteligência artificial em planilhas transforma a forma como profissionais lidam com dados. Em vez de focar na construção de fórmulas, o trabalho passa a ser mais orientado à interpretação e tomada de decisão.

Essa mudança amplia o acesso ao uso de planilhas e permite que mais pessoas utilizem dados no dia a dia, mesmo sem conhecimento avançado em Excel.

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