Como avaliar a inteligência de seu pet? Teste viral de QI em cães erra diagnóstico

Um teste viral do TikTok chamou atenção por colocar a inteligência de cães e gatos em debate. Conhecido como “teste da parede”, o desafio mostra tutores segurando os pets diante de uma superfície para observar se eles esticam as patas antes do contato. Na internet, a reação passou a ser associada a sinais de “QI alto”, mas especialistas afirmam que o comportamento não mede inteligência animal.

Segundo uma carta publicada pelo veterinário Murat Sırrı Akosman no periódico The Journal of Small Animal Practice e repercutida pela revista Popular Science, o movimento é apenas um reflexo neurológico automático utilizado até em avaliações veterinárias do sistema nervoso.

O que o 'teste da parede' realmente avalia

Especialistas em cognição animal explicam que o chamado “teste da parede” está relacionado ao posicionamento visual e tátil do animal, e não à capacidade de raciocínio. Quando o cachorro ou gato estica a pata para evitar bater na parede, ele apenas reage automaticamente ao ambiente. O comportamento funciona de forma semelhante a outros reflexos involuntários do corpo.

Pesquisadores também alertam que segurar cães e gatos nessa posição pode causar desconforto, estresse e insegurança, sobretudo em felinos.

Inteligência animal envolve diferentes habilidades

Cientistas afirmam que a inteligência animal não pode ser resumida em um único teste. A cognição dos pets envolve diferentes habilidades, como:

memória;

aprendizado;

resolução de problemas;

orientação espacial;

interpretação de sinais sociais;

adaptação ao ambiente.

Pesquisadores da Universidade de Medicina Veterinária de Viena e da Universidade Emory explicam que alguns cães podem se destacar na leitura de comandos humanos, enquanto outros demonstram maior facilidade para abrir portas, memorizar trajetos ou encontrar objetos escondidos.

Isso significa que cada animal pode apresentar habilidades cognitivas diferentes, sem existir um único parâmetro capaz de definir a inteligência.

Quais testes fazer com os animais?

Especialistas recomendam atividades simples e seguras para avaliar habilidades cognitivas reais dos cães dentro de casa. Uma das mais conhecidas é o chamado “jogo dos copos”.

Na dinâmica, o tutor coloca dois copos iguais no chão e esconde um petisco sob um deles. Depois, aponta ou olha para o recipiente correto e observa se o cachorro consegue interpretar a indicação.

Segundo pesquisadores, a brincadeira ajuda a analisar:

atenção;

aprendizado;

leitura de linguagem corporal;

cognição social.

Teste com petiscos analisa percepção e tomada de decisão

Outra atividade recomendada consiste em colocar quantidades diferentes de petiscos em dois pratos iguais para observar se o cachorro identifica qual deles possui mais comida.

A dinâmica é utilizada em estudos sobre percepção numérica, memória e tomada de decisão em animais.

E os gatos?

Embora existam menos pesquisas sobre cognição felina, cientistas afirmam que os gatos também demonstram habilidades variadas. Alguns apresentam maior inteligência espacial e conseguem abrir portas ou encontrar esconderijos com facilidade. Outros se destacam pela adaptação ao ambiente ou pela capacidade de interpretar rotinas e interações humanas.

Especialistas ressaltam que analisar apenas um comportamento isolado pode levar a interpretações equivocadas sobre a inteligência dos pets.

O que fazer se o animal não reagir ao teste viral

Veterinários explicam que a ausência de reação pode ocorrer por distração, medo, desconforto ou posicionamento inadequado durante o teste. Em alguns casos, porém, alterações frequentes de coordenação, equilíbrio ou resposta aos estímulos podem indicar problemas neurológicos ou sensoriais.

Por isso, especialistas recomendam não usar o desafio viral como parâmetro de inteligência e procurar avaliação veterinária caso o animal apresente mudanças persistentes de comportamento.