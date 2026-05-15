Cachorros sorriem de verdade? A ciência tem uma resposta incômoda

Existe um músculo no rosto de um cachorro que os lobos não têm. Ele se chama levator anguli oculi medialis, fica próximo aos olhos e é capaz de levantar a sobrancelha interna produzindo aquela expressão que faz qualquer humano querer abraçar o animal.

O músculo não evoluiu por acaso, mas sim porque, ao longo de dezenas de milhares de anos de convivência com humanos, os cães que conseguiam fazer essa cara tinham mais chance de serem adotados, alimentados e protegidos. Os outros, não.

O problema é que a mesma lógica que tornou o rosto do cão tão expressivo também criou uma armadilha: humanos aprenderam a ler essas expressões como se fossem as próprias — e erram com frequência.

Rosto de cachorro não é rosto de humano

A musculatura facial dos cães é dominada por fibras de contração rápida, o mesmo tipo presente nos rostos humanos, e muito diferente do que se encontra nos lobos, que têm predominância de fibras lentas, mais adequadas para manter a boca em posição de uivo do que para flickar entre expressões.

Um estudo de 2022 conduzido por Anne Burrows, anatomista da Duquesne University, mostrou que a proporção de fibras rápidas no rosto de cães domésticos varia entre 66% e 95%, enquanto em lobos cinzentos a média fica em torno de 25%.

Essa velocidade muscular significa que as expressões caninas são genuínas, mas não necessariamente significa que traduzem o que o humano imagina.

"Quanto mais rápidos os músculos, mais genuína a expressão facial", disse Burrows ao PopSci. O que ela não garante é que a expressão genuína seja de felicidade.

O sorriso que não é sorriso

Quando um cão puxa os lábios para trás e expõe os dentes, humanos tendem a ler alegria.

Mas Karen Jesch, doutoranda no Canine Cognition Center do Boston College, aponta que o parente mais próximo do ser humano faz a mesma coisa por razões bem diferentes.

"Quando um chimpanzé puxa as bochechas para trás e expõe os dentes, isso é geralmente uma careta de medo. Sinaliza ansiedade, submissão ou disposição para brigar", afirmou Jesch ao PopSci. Cães fazem algo parecido — e humanos leem os dois como sorriso.

A boca entreaberta e relaxada, sem tensão nos lábios, é um sinal mais confiável de tranquilidade do que os dentes à mostra.

Mas pesquisas mostram que humanos tendem a ler as duas expressões da mesma forma. O que muda o significado, dizem os especialistas, não é a expressão em si — é o contexto em que ela aparece.

O cachorro não sente culpa. Ele sente medo de você

O erro de leitura mais documentado não envolve o sorriso, mas o "olhar de culpa" (aquele encolhimento que os cães fazem quando o dono descobre um estrago).

Experimentos mostram que a expressão não tem relação com o que o animal fez: ela aparece em resposta à linguagem corporal do dono, independente de o cão ter ou não causado o problema.

É o que Jesch chama de sinal de apaziguamento. "Eles provavelmente estão apenas dizendo: por favor, não fique bravo comigo."

O mesmo princípio vale para o sorriso.

Um cão relaxado, com o corpo solto, as orelhas em posição neutra e a cauda balançando em ambiente calmo provavelmente está contente.

O mesmo rosto com o corpo rígido, as orelhas coladas à cabeça e a cauda encolhida em um ambiente barulhoso e caótico está comunicando algo bem diferente — e merece atenção.

Eles nos leem melhor do que nós os lemos

Há uma ironia nessa história toda.

Os cães foram selecionados, ao longo de milênios, precisamente por sua capacidade de ler humanos — de detectar o humor, a postura, a intenção.

A relação de olhar mútuo entre humanos e cães, algo que não existe entre humanos e cavalos ou humanos e gatos, é considerada única entre espécies. Eles entendem as emoções humanas com uma precisão que surpreende pesquisadores.

Os humanos, por outro lado, ainda erram o básico.

A boa notícia, diz Jesch, é que isso pode mudar. Aprender a distinguir uma boca relaxada de uma tensa, orelhas neutras de orelhas coladas, corpo solto de corpo rígido não exige formação científica, mas atenção.

"Se todos que amam cães dedicassem um pouco de tempo a aprender a interpretar os sinais deles, acho que poderíamos ajudá-los a viver vidas muito mais felizes", afirmou.