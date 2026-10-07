Quem são Henri Kagan e Kenso Soai, vencedores do Nobel de Química de 2026?

O Prêmio Nobel de Química de 2026 foi concedido ao francês Henri B. Kagan e ao japonês Kenso Soai por pesquisas que ajudaram a explicar um problema da química estudado desde o século 19. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 7, pela Academia Real das Ciências da Suécia.

Os dois pesquisadores dividirão igualmente os 12 milhões de coroas suecas destinados aos vencedores, valor equivalente a cerca de R$ 6 milhões.

Kagan e Soai investigaram reações químicas envolvendo moléculas que podem existir em duas formas espelhadas. Os estudos contribuíram para compreender como uma dessas versões pode prevalecer sobre a outra durante uma reação, conhecimento utilizado, entre outras áreas, na produção de medicamentos.

As pesquisas foram desenvolvidas em momentos diferentes. Enquanto Kagan identificou um mecanismo capaz de ampliar a predominância de uma das formas moleculares, Soai demonstrou posteriormente uma reação na qual esse processo poderia se intensificar por meio da autocatálise, processo em que o produto de uma reação acelera sua própria formação.

Quem é Henri B. Kagan?

Henri B. Kagan, vencedor do Nobel de Química. (Instituto de Frankfurt/Divulgação)

Nascido em 1930, em Boulogne-Billancourt, na região de Paris, Henri B. Kagan concluiu o doutorado no Collège de France, em 1960. Ele é professor emérito da antiga Universidade Paris-Sud, instituição que hoje integra a Universidade Paris-Saclay.

Em 1986, Kagan identificou o chamado efeito não linear. O fenômeno mostrou que determinadas reações químicas poderiam produzir uma proporção de uma das versões espelhadas de uma molécula superior ao que se esperava.

Segundo a academia sueca, o resultado representou um passo para explicar a homoquiralidade, característica pela qual moléculas de determinado sistema apresentam predominantemente uma mesma orientação espacial.

Quem é Kenso Soai?

Kenso Soai, vencedor do prêmio Nobel de Química. (Divulgação)

Kenso Soai nasceu em 1950, em Hiroshima, no Japão. Concluiu o doutorado na Universidade de Tóquio, em 1979, e tornou-se professor emérito da Universidade de Ciências de Tóquio.

Em 1995, Soai publicou uma reação química baseada em autocatálise com potencial para produzir homoquiralidade. Nesse tipo de processo, a substância formada participa da reação e favorece a produção de novas moléculas do mesmo tipo.

Em 2003, o pesquisador obteve uma reação que resultava em apenas uma das duas formas espelhadas da molécula, resultado que, até então, estava associado aos sistemas vivos.

As descobertas dos pesquisadores descrevem etapas diferentes de um mesmo processo. O trabalho de Kagan mostrou que pequenas diferenças entre as formas espelhadas poderiam ser ampliadas durante uma reação química. Os experimentos de Soai demonstraram como essa amplificação poderia prosseguir por meio de uma molécula capaz de favorecer a produção de cópias de sua própria forma.

O que é o Prêmio Nobel?

O Prêmio Nobel surgiu a partir do testamento do químico e empresário sueco Alfred Nobel, inventor da dinamite, patenteada em 1867. Nobel determinou que a maior parte de sua fortuna fosse destinada à criação de prêmios nas áreas de física, química, medicina, literatura e paz. O prêmio de economia foi instituído posteriormente.

No testamento, Nobel estabeleceu que as distinções deveriam reconhecer pessoas que tivessem proporcionado o “maior benefício à humanidade” durante o ano anterior.

A interpretação desse período mudou ao longo do tempo. Segundo Juleen Zierath, integrante do Instituto Karolinska e participante do processo de escolha do Nobel de Medicina, uma descoberta pode ter ocorrido tanto no início quanto em uma fase posterior da trajetória científica de um pesquisador.

O intervalo também permite que a comunidade científica avalie os efeitos de uma descoberta antes que ela seja considerada para a premiação.

Como são escolhidos os vencedores do Nobel?

O processo começa com o envio de pedidos de indicação pelo Comitê do Nobel a integrantes da comunidade científica.

Os nomes não podem ser apresentados pelos próprios candidatos. As indicações partem de pessoas autorizadas a participar do processo, como integrantes da comunidade científica, dirigentes de instituições acadêmicas, antigos vencedores do Nobel e outros profissionais convidados pelos responsáveis pela premiação.

Segundo Zierath, apenas pessoas que receberam esse pedido podem encaminhar formalmente uma indicação.

Quantas pessoas podem dividir um Nobel?

Um Prêmio Nobel pode ser compartilhado por até três pessoas. No caso da categoria da Paz, uma organização também pode receber a distinção.

A Fundação Nobel atribui a limitação às regras estabelecidas a partir do testamento de Alfred Nobel, segundo o qual o valor de um prêmio não pode ser dividido entre mais de três pessoas.

A regra passou a ser discutida no meio científico diante da participação de grupos de pesquisadores em estudos e descobertas contemporâneas.

O Nobel pode ser concedido após a morte?

As regras atuais não permitem conceder um Prêmio Nobel postumamente. Desde 1974, porém, existe uma exceção: caso um vencedor morra depois do anúncio, a premiação permanece válida.

Também não existe limite de idade para receber a láurea.

O intervalo entre uma descoberta e o reconhecimento pelo Nobel pode se estender por anos. Segundo Zierath, esse período está relacionado ao tempo necessário para que determinada área científica reconheça a relevância de um resultado antes que ele seja considerado para a premiação.