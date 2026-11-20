Google Fotos: app oferece Arquivo e Pasta Trancada para tirar imagens da galeria principal (Reprodução/Apple Store)
Colaboradora
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 19h00.
Arquivar e trancar fotos no Google Fotos têm efeitos diferentes. O Arquivo só tira a imagem da aba Fotos, mas ela continua na pesquisa, nos álbuns e nas pastas do celular. A Pasta Trancada remove a foto dessas áreas e exige o bloqueio de tela do Android ou a senha da Conta Google. Sem o backup da pasta ativado, os itens trancados ficam só no aparelho e podem ser perdidos.
O Google Fotos oferece dois caminhos para tirar uma imagem da galeria principal: o Arquivo e a Pasta Trancada. Os dois fazem a foto sumir da grade, mas só a Pasta Trancada a retira da pesquisa e dos álbuns e exige desbloqueio para abri-la. Arquivar é uma função de organização; trancar é uma função de privacidade.
A escolha errada tem custo. O print de um documento arquivado continua a uma busca de distância de quem pega o celular desbloqueado. Já uma foto trancada sem backup pode desaparecer se o app for desinstalado ou o aparelho for redefinido.
O Arquivo guarda imagens que o usuário quer manter, mas não precisa ver todos os dias, como comprovantes e capturas de tela. Nada é apagado da conta nem do backup. A foto só deixa de ocupar espaço visual na aba Fotos.
A Pasta Trancada é um espaço separado, protegido pelo bloqueio de tela do Android ou, no computador, pela senha da Conta Google. Não é possível criar uma senha exclusiva para ela, segundo a central de ajuda do Google Fotos.
Pela documentação do Google, a mesma imagem — o print de um RG salvo na galeria, por exemplo — tem destinos bem diferentes conforme a opção escolhida.
Depois de arquivada, a foto:
Depois de enviada à Pasta Trancada, a foto:
Em smart displays e no Chromecast, a imagem trancada pode levar até uma hora para sumir da exibição.
O Arquivo atende quem quer limpar a galeria sem apagar nada: prints de conversas e notas fiscais. É o lugar para o que não é segredo, só ruído visual.
A Pasta Trancada faz mais sentido para documentos pessoais, exames médicos, comprovantes com dados bancários e fotos íntimas. Ela também ajuda em situações comuns, como emprestar o celular a alguém ou mostrar uma foto na tela sem o risco de a galeria exibir o que não deveria.
Para arquivar, selecione a foto, toque em Mais (os três pontos) e escolha Mover para o arquivo. No computador, a opção aparece como Arquivar. Para desfazer, abra o Arquivo, selecione a imagem e escolha Desarquivar.
Este é o passo que evita a perda de arquivos. Sem o backup da pasta ativado, os itens trancados ficam apenas no aparelho. Eles se perdem se o usuário desinstalar o Google Fotos, limpar os dados do app ou redefinir o celular, e também em caso de dano ou perda do aparelho.
Para ativar no Android:
Quem prefere salvar só alguns itens na nuvem pode fazer o backup manual. Abra Coleções > Trancada, desbloqueie a pasta, toque e segure as fotos desejadas e escolha Fazer backup, na parte inferior.
Os itens com backup passam a contar na cota de armazenamento da Conta Google, que é de 15 GB no plano gratuito e compartilhada com o Gmail e o Drive.
No Android, o recurso exige o Android 6 ou versão mais recente. Ele não está disponível em aparelhos com gerenciamento corporativo completo nem em alguns tipos de conta. O passo a passo:
No computador, acesse photos.google.com, clique em Pasta trancada e depois em Configurar a Pasta trancada. O desbloqueio usa a senha da Conta Google. Itens movidos pela web ficam disponíveis nos outros dispositivos conectados à mesma conta.
Se a pasta foi criada no celular com o backup desligado, o conteúdo não aparece na versão web.
A pasta dificulta a exposição acidental, mas não funciona como cofre independente. No Android, quem conhece o PIN, o padrão ou a biometria cadastrada no celular consegue abri-la. No computador, basta a senha da Conta Google.
Mover uma foto também não leva as cópias junto. Versões editadas salvas à parte, duplicatas e itens compartilhados por outras pessoas continuam visíveis na galeria. Cópias que já estavam na lixeira permanecem lá até serem excluídas.
Itens da Pasta Trancada não podem ser enviados para a lixeira. A exclusão feita dentro da pasta é definitiva, sem o prazo de recuperação que vale para o restante da biblioteca.
Não. A foto sai apenas da aba Fotos e continua na pesquisa, nos álbuns e na pasta original do aparelho.
Sim. Por isso o Arquivo não serve para esconder conteúdo sensível.
Não. No Android, ela usa o bloqueio de tela do aparelho; no computador, a senha da Conta Google.
Se o backup da pasta estiver desligado, os itens são perdidos. Com o backup ativado, eles continuam salvos na nuvem.
Não. A exclusão feita dentro da pasta é definitiva.
Sim, em photos.google.com, com a senha da Conta Google. Só aparecem os itens com backup ativado.
Não enquanto ela estiver lá. É preciso tirá-la da pasta antes de enviar pelo Google Fotos ou por outro app.
Sim, quando o backup está ativado. Os itens contam na cota de armazenamento da conta.
Glossário
Pasta Trancada
Área do Google Fotos protegida pelo bloqueio de tela do celular ou pela senha da Conta Google. Fotos movidas para ela saem da grade, da pesquisa e dos álbuns.
Backup
Cópia de segurança de arquivos salva na nuvem ou em outro dispositivo, que permite recuperar o conteúdo se o aparelho for perdido ou formatado.
Bloqueio de tela
Proteção que exige PIN, padrão, senha ou biometria para desbloquear o celular. No Android, também abre a Pasta Trancada do Google Fotos.