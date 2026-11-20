O Google Fotos oferece dois caminhos para tirar uma imagem da galeria principal: o Arquivo e a Pasta Trancada. Os dois fazem a foto sumir da grade, mas só a Pasta Trancada a retira da pesquisa e dos álbuns e exige desbloqueio para abri-la. Arquivar é uma função de organização; trancar é uma função de privacidade.

A escolha errada tem custo. O print de um documento arquivado continua a uma busca de distância de quem pega o celular desbloqueado. Já uma foto trancada sem backup pode desaparecer se o app for desinstalado ou o aparelho for redefinido.

Qual a diferença entre arquivar e trancar fotos no Google Fotos?

O Arquivo guarda imagens que o usuário quer manter, mas não precisa ver todos os dias, como comprovantes e capturas de tela. Nada é apagado da conta nem do backup. A foto só deixa de ocupar espaço visual na aba Fotos.

A Pasta Trancada é um espaço separado, protegido pelo bloqueio de tela do Android ou, no computador, pela senha da Conta Google. Não é possível criar uma senha exclusiva para ela, segundo a central de ajuda do Google Fotos.

Onde a foto aparece depois de arquivada ou trancada?

Pela documentação do Google, a mesma imagem — o print de um RG salvo na galeria, por exemplo — tem destinos bem diferentes conforme a opção escolhida.

Depois de arquivada, a foto:

Grade principal: sai da aba Fotos;

sai da aba Fotos; Pesquisa: continua nos resultados quando o usuário busca por datas ou lugares;

continua nos resultados quando o usuário busca por datas ou lugares; Álbuns: permanece nos álbuns em que já estava incluída;

permanece nos álbuns em que já estava incluída; Pastas do celular: segue na pasta original do aparelho, ao alcance de apps com acesso à galeria, como o WhatsApp;

segue na pasta original do aparelho, ao alcance de apps com acesso à galeria, como o WhatsApp; Proteção: nenhuma. Quem tiver o celular desbloqueado abre a imagem pelo Arquivo ou pela busca.

Depois de enviada à Pasta Trancada, a foto:

Grade principal: sai da aba Fotos;

sai da aba Fotos; Pesquisa: deixa de aparecer nos resultados;

deixa de aparecer nos resultados; Álbuns e recordações: é removida dos álbuns e das recordações existentes e não entra em novos;

é removida dos álbuns e das recordações existentes e não entra em novos; Outros apps: fica inacessível para aplicativos com permissão de acesso às fotos;

fica inacessível para aplicativos com permissão de acesso às fotos; Compartilhamento e edição: ficam bloqueados enquanto o item estiver na pasta;

ficam bloqueados enquanto o item estiver na pasta; Proteção: só abre com o bloqueio de tela do Android ou com a senha da Conta Google no computador.

Em smart displays e no Chromecast, a imagem trancada pode levar até uma hora para sumir da exibição.

Quando usar o Arquivo e quando usar a Pasta Trancada?

O Arquivo atende quem quer limpar a galeria sem apagar nada: prints de conversas e notas fiscais. É o lugar para o que não é segredo, só ruído visual.

A Pasta Trancada faz mais sentido para documentos pessoais, exames médicos, comprovantes com dados bancários e fotos íntimas. Ela também ajuda em situações comuns, como emprestar o celular a alguém ou mostrar uma foto na tela sem o risco de a galeria exibir o que não deveria.

Para arquivar, selecione a foto, toque em Mais (os três pontos) e escolha Mover para o arquivo. No computador, a opção aparece como Arquivar. Para desfazer, abra o Arquivo, selecione a imagem e escolha Desarquivar.

Como ativar o backup da Pasta Trancada antes de mover fotos?

Este é o passo que evita a perda de arquivos. Sem o backup da pasta ativado, os itens trancados ficam apenas no aparelho. Eles se perdem se o usuário desinstalar o Google Fotos, limpar os dados do app ou redefinir o celular, e também em caso de dano ou perda do aparelho.

Para ativar no Android:

Abra o Google Fotos e toque na foto de perfil ou na inicial, no topo da tela; Entre em Configurações do Google Fotos; Toque em Backup e confirme que o backup geral está ligado; Toque em Fazer backup da Pasta Trancada; Desbloqueie a pasta com o bloqueio de tela e ative a opção.

Quem prefere salvar só alguns itens na nuvem pode fazer o backup manual. Abra Coleções > Trancada, desbloqueie a pasta, toque e segure as fotos desejadas e escolha Fazer backup, na parte inferior.

Os itens com backup passam a contar na cota de armazenamento da Conta Google, que é de 15 GB no plano gratuito e compartilhada com o Gmail e o Drive.

Como configurar a Pasta Trancada no Google Fotos

No Android, o recurso exige o Android 6 ou versão mais recente. Ele não está disponível em aparelhos com gerenciamento corporativo completo nem em alguns tipos de conta. O passo a passo:

Abra o Google Fotos e toque na aba Coleções, na parte inferior; Toque em Trancada e depois em Configurar a Pasta Trancada; Desbloqueie o aparelho para concluir a configuração; Para mover uma foto, selecione-a na aba Fotos, toque em Adicionar a e escolha Mover para a Pasta Trancada; Confirme em Mover.

No computador, acesse photos.google.com, clique em Pasta trancada e depois em Configurar a Pasta trancada. O desbloqueio usa a senha da Conta Google. Itens movidos pela web ficam disponíveis nos outros dispositivos conectados à mesma conta.

Se a pasta foi criada no celular com o backup desligado, o conteúdo não aparece na versão web.

O que a Pasta Trancada não protege

A pasta dificulta a exposição acidental, mas não funciona como cofre independente. No Android, quem conhece o PIN, o padrão ou a biometria cadastrada no celular consegue abri-la. No computador, basta a senha da Conta Google.

Mover uma foto também não leva as cópias junto. Versões editadas salvas à parte, duplicatas e itens compartilhados por outras pessoas continuam visíveis na galeria. Cópias que já estavam na lixeira permanecem lá até serem excluídas.

Itens da Pasta Trancada não podem ser enviados para a lixeira. A exclusão feita dentro da pasta é definitiva, sem o prazo de recuperação que vale para o restante da biblioteca.