A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita realizou, nesta sexta-feira, 20, uma série de ataques contra posições dos rebeldes houthis no Iêmen, incluindo o porto de Hodeida, no Mar Vermelho. A ofensiva, classificada como uma “operação especial”, provocou ameaças de retaliação do grupo apoiado pelo Irã e ampliou as tensões na região.

Segundo a coalizão, os bombardeios tiveram como alvo estruturas utilizadas para o contrabando e transporte de armas em Hodeida, além de instalações militares nas regiões de Sanaa, Saada e Taiz.

“Atacamos capacidades operacionais no porto de Hodeida usadas para operações de contrabando e para o transporte de armas e mísseis balísticos”, afirmou Turki Al-Maliki, porta-voz da coalizão, em publicação na rede social X.

De acordo com Al-Maliki, os ataques também atingiram instalações de mísseis e drones e um depósito de suprimentos militares em Sanaa, capital iemenita controlada pelos houthis.

Em resposta, os rebeldes ameaçaram atacar a cidade saudita de Jidá e outros portos na costa do Mar Vermelho caso Hodeida continuasse sendo bombardeada. O grupo também alertou companhias aéreas de que o espaço aéreo da Arábia Saudita estava “inseguro”.

Confrontos deixam dezenas de mortos no Iêmen

Os houthis afirmaram que 41 pessoas morreram em ataques da coalizão nas últimas 24 horas. Já as forças governamentais iemenitas, apoiadas pela Arábia Saudita, relataram que 31 ataques aéreos, 91 ataques com drones e centenas de disparos de artilharia deixaram 193 combatentes houthis mortos ou feridos.

Os números apresentados pelos dois lados não puderam ser verificados de forma independente.

A escalada também atingiu o território saudita. Os houthis reivindicaram ataques contra a usina elétrica de Al-Shuqaiq e o porto de Jizan, no sudoeste da Arábia Saudita.

Segundo Yahya Saree, porta-voz militar dos rebeldes, os bombardeios foram “precisos e diretos” e provocaram “danos consideráveis” às instalações.

O grupo também anunciou ataques contra o distrito financeiro de Riade, capital saudita. A nova ofensiva ocorreu após uma ação contra o arranha-céu mais alto da cidade, em um dos episódios de maior repercussão envolvendo alvos no território do maior exportador mundial de petróleo.

Enquanto isso, o canal de televisão houthi Al-Masirah divulgou imagens de uma usina elétrica danificada na cidade iemenita de Moca, após bombardeios atribuídos à coalizão saudita.

Houthis ameaçam portos sauditas no Mar Vermelho

As ameaças de retaliação se intensificaram depois que a coalizão orientou a população civil a deixar a região do porto de Hodeida, considerado um ponto estratégico para o abastecimento do Iêmen e para a movimentação comercial no Mar Vermelho.

Os confrontos entre as forças apoiadas pela Arábia Saudita e os rebeldes houthis se intensificaram desde julho, quando uma trégua de quatro anos foi rompida.

Em setembro, os houthis lançaram uma ampla ofensiva e ampliaram sua presença em áreas estratégicas do território iemenita.

Neste mês, as forças governamentais apoiadas pela Arábia Saudita se retiraram de posições próximas ao estreito de Bab el-Mandeb, passagem marítima estratégica que conecta o Mar Vermelho ao golfo de Áden.

O avanço dos rebeldes também os levou às proximidades de Áden, capital provisória do governo iemenita reconhecido internacionalmente.

Os houthis controlam Sanaa desde 2014, quando tomaram a capital e aprofundaram a crise política no país. No início de 2015, uma coalizão liderada pela Arábia Saudita iniciou uma intervenção militar em apoio ao governo iemenita.

Desde então, o conflito deixou centenas de milhares de mortos e provocou uma das mais graves crises humanitárias do mundo, marcada por deslocamentos populacionais, insegurança alimentar e destruição de infraestrutura.