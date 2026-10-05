O estudo sobre câncer que ganhou um Nobel — e após décadas se descobriu que estava errado

RESUMO ＋ Há cerca de um século, o médico e patologista dinamarquês Johannes Fibiger recebeu o Nobel de Medicina por relacionar vermes ao câncer em ratos, mas estudos posteriores concluíram que as lesões não eram tumores malignos. As alterações resultavam da irritação causada pelo parasita e de deficiência de vitamina A. O caso contribuiu para pesquisas sobre inflamação, infecções e câncer.

Uma pesquisa que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina há cerca de um século entrou posteriormente para a história da ciência por uma razão distinta daquela que levou à premiação. O trabalho do médico e patologista dinamarquês Johannes Fibiger (1867-1928), que relacionou a presença de vermes ao desenvolvimento de câncer em ratos, teve sua principal conclusão contestada por estudos posteriores.

As evidências reunidas décadas depois mostraram que as alterações identificadas pelo pesquisador não correspondiam aos tumores malignos que ele acreditava ter provocado. Ainda assim, o experimento passou a integrar a trajetória das pesquisas que buscavam compreender a relação entre infecções, inflamações e o desenvolvimento do câncer.

Nos experimentos, Fibiger encontrou tumores no estômago de ratos que também apresentavam vermes nematódeos, grupo de animais que inclui parasitas como as lombrigas. O cientista denominou o verme de Spiroptera neoplastica. Posteriormente, o organismo foi reclassificado no gênero Gongylonema.

Fibiger formulou a hipótese de que o câncer seria provocado por algum tipo de veneno ou substância tóxica produzida pelos parasitas. Para sustentar essa interpretação, estruturou suas observações a partir da transmissão dos vermes, das alterações encontradas nos tecidos e do aparecimento de lesões em outros órgãos.

Parte do experimento dependia de baratas como hospedeiros intermediários, organismos nos quais o parasita permanece durante uma etapa de seu ciclo de vida. Fibiger constatou que os insetos carregavam os vermes e seus ovos. Quando ratos saudáveis eram alimentados com baratas infectadas, os animais também passavam a apresentar alterações no estômago.

A presença dos vermes estava associada a inflamação e hiperplasia epitelial, aumento do número de células no tecido que reveste determinada superfície do organismo. Os ratos também desenvolviam papilomas, formações benignas, e alterações que Fibiger interpretou como epiteliomas malignos.

A hipótese do pesquisador não atribuía essas mudanças somente à ação física do verme sobre o estômago. Fibiger considerava que os nematódeos liberavam uma toxina responsável por desencadear o processo que levaria à formação dos tumores.

Outro elemento usado para sustentar a interpretação surgiu a partir de alterações encontradas nos pulmões dos animais. Como Fibiger não identificou vermes nessas lesões, consideradas por ele metástases, supôs que sua formação estivesse relacionada às características do epitélio estomacal afetado, e não à presença direta do parasita em outros órgãos.

Estudos posteriores contestaram interpretação dos tumores

As conclusões começaram a ser revistas nas décadas seguintes. Trabalhos publicados entre os anos 1930 e 1950 indicaram que as lesões descritas por Fibiger não correspondiam a cânceres malignos.

Os animais apresentavam metaplasias e hiperplasias benignas, alterações na composição ou na quantidade de células de um tecido. Segundo esses estudos, o quadro resultava da combinação entre a irritação provocada pelo verme e uma deficiência de vitamina A na alimentação dos ratos.

A revisão das evidências levou cientistas a questionarem posteriormente a concessão do Nobel ao pesquisador. Fibiger não participou desse debate por muito tempo após receber o reconhecimento. Ele morreu em janeiro de 1928.

As conclusões incorretas do experimento, porém, não eliminaram a investigação sobre possíveis relações entre parasitas e câncer. A pesquisadora citada no relato aponta exemplos posteriores de vermes associados ao desenvolvimento da doença em humanos.

Entre eles está o Schistosoma, gênero de parasitas relacionado ao câncer de bexiga, e o Opisthorchis viverrini, verme associado ao câncer das vias biliares. Nesses casos, os parasitas podem provocar irritação e inflamação crônica nos tecidos. Esse processo inflamatório pode atuar como fator de risco para o desenvolvimento de câncer, segundo a pesquisadora.

Para especialistas, uma das limitações do trabalho de Fibiger estava na impossibilidade de comprovar, com os recursos técnicos disponíveis há mais de cem anos, a natureza das alterações observadas nos animais. O caso passou a integrar a história das pesquisas sobre os mecanismos envolvidos na formação de tumores e sobre a relação entre processos inflamatórios persistentes e o câncer.

Quem recebeu o Nobel de Medicina em 2026?

Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel receberam o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2026 por descobertas que permitiram controlar a atividade de células nervosas por meio da luz.

Os trabalhos dos três pesquisadores deram origem à optogenética, método usado para investigar como circuitos do cérebro participam de processos relacionados à memória, aos sentimentos e ao comportamento.

Calendário do Nobel de 2026?

Medicina é a primeira categoria anunciada no calendário anual do Prêmio Nobel. Veja o calendário:

Medicina: segunda-feira, 5 de outubro

Física: terça-feira, 6 de outubro

Química: quarta-feira, 7 de outubro

Literatura: quinta-feira, 8 de outubro

Paz: sexta-feira, 9 de outubro

Economia: segunda-feira, 12 de outubro

Como surgiu o Prêmio Nobel?

A premiação foi criada a partir do testamento do químico e empresário sueco Alfred Nobel, inventor da dinamite, em 1867. Ele destinou a maior parte de sua fortuna à criação de prêmios nas áreas de Física, Química, Medicina, Literatura e Paz. A categoria de Economia foi instituída posteriormente.

O testamento determinava que as distinções fossem destinadas àqueles que, no ano anterior, tivessem proporcionado “o maior benefício à humanidade”.

Segundo Juleen Zierath, integrante do Instituto Karolinska, o intervalo entre uma descoberta científica e o reconhecimento pelo Nobel pode se estender por vários anos.

“Você pode ter feito essa descoberta em um estágio muito inicial de sua carreira de pesquisa, ou pode ter feito essa descoberta em um estágio muito avançado de sua carreira de pesquisador”, afirmou.

Como os vencedores são escolhidos

Todos os anos, o Comitê do Nobel envia pedidos de indicação a integrantes da comunidade científica. Os candidatos não podem apresentar o próprio nome.

Segundo Zierath, podem participar das indicações integrantes de comunidades científicas, reitores de faculdades de medicina, antigos vencedores do Nobel e outros profissionais do meio científico que tenham recebido o pedido para apresentar nomes.

O prêmio pode ser compartilhado por até três pessoas. No caso do Nobel da Paz, uma organização também pode receber a distinção.

A Fundação Nobel informa que o limite de três vencedores consta das regras da premiação. O modelo recebe questionamentos de pesquisadores que apontam o caráter coletivo de parte das descobertas científicas atuais.

Desde 1974, uma pessoa que já tenha morrido não pode ser escolhida como vencedora. Se a morte ocorrer depois do anúncio, o prêmio permanece válido. A premiação também não estabelece uma idade mínima ou máxima para os laureados.