Prêmio Nobel 2026: veja calendário, horários e ordem dos anúncios

O Prêmio Nobel terá seus vencedores de 2026 revelados entre os dias 5 e 12 de outubro. Ao longo de uma semana, serão conhecidos os laureados nas categorias de Medicina, Física, Química, Literatura, Paz e Ciências Econômicas.

Os anúncios poderão ser acompanhados ao vivo pelos canais digitais oficiais do Nobel. Após cada divulgação, informações sobre os vencedores e as respectivas premiações serão publicadas no site da organização.

Criado a partir do testamento do inventor e empresário sueco Alfred Nobel, o prêmio reconhece pessoas e organizações por descobertas, trabalhos e contribuições em diferentes áreas do conhecimento.

Em 2026, a premiação também terá uma mudança no valor pago aos vencedores. A quantia aumentou 9% e chegou a US$ 1,22 milhão, cerca de R$ 6,3 milhões. O reajuste ocorre no ano que marca o 125º aniversário da primeira cerimônia do Nobel.

"Com o aumento do valor do prêmio, preservamos a importância de longo prazo do Prêmio Nobel e garantimos que a parte financeira do prêmio mantenha seu valor ao longo do tempo", afirmou Hanna Stjarne, diretora executiva da Fundação Nobel, em comunicado publicado em setembro.

Cada laureado também recebe um diploma e uma medalha produzida em ouro de 18 quilates.

Calendário do Nobel 2026

Medicina — 5 de outubro

O primeiro resultado será o Nobel de Fisiologia ou Medicina, na segunda-feira, 5. O anúncio está marcado para as 11h30 no horário de verão da Europa Central, Central European Summer Time (CEST), ou 6h30 no horário de Brasília.

O vencedor será divulgado pela Assembleia Nobel do Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia.

Física — 6 de outubro

O Nobel de Física será anunciado na terça-feira, 6, a partir das 11h45 (CEST), equivalente a 6h45 no horário de Brasília.

A divulgação ficará a cargo da Academia Real Sueca de Ciências, em Estocolmo.

Química — 7 de outubro

Na quarta-feira, 7, será conhecido o vencedor do Nobel de Química. O anúncio também está previsto para as 11h45 (CEST), ou 6h45 no horário de Brasília, e será feito pela Academia Real Sueca de Ciências.

Literatura — 8 de outubro

A Academia Sueca anunciará o Nobel de Literatura na quinta-feira, 8. A divulgação ocorrerá a partir das 13h (CEST), ou 8h no horário de Brasília, em Estocolmo.

Paz — 9 de outubro

O Nobel da Paz será conhecido na sexta-feira, 9, às 11h (CEST), correspondente às 6h no horário de Brasília.

Diferentemente das demais categorias, o anúncio ocorrerá em Oslo, na Noruega, e será feito pelo Comitê Norueguês do Nobel, no Instituto Nobel Norueguês.

Ciências Econômicas — 12 de outubro

A programação termina na segunda-feira, 12, com o Prêmio Sveriges Riksbank de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel.

O resultado será divulgado pela Academia Real Sueca de Ciências a partir das 11h45 (CEST), ou 6h45 no horário de Brasília.

Como são escolhidos os vencedores do Nobel?

O processo de seleção começa meses antes da divulgação dos resultados. A partir de setembro, milhares de pessoas em diferentes países recebem convites para apresentar indicações aos prêmios do ano seguinte.

No caso do Nobel da Paz, pessoas que atendem aos critérios estabelecidos podem apresentar indicações sem receber uma carta-convite.

O período de indicações termina em 31 de janeiro. De fevereiro a setembro, os comitês responsáveis examinam os nomes apresentados, consultam especialistas e produzem relatórios para subsidiar a seleção.

Cada comitê reúne entre cinco integrantes. Após a etapa de avaliação, as instituições responsáveis pelas categorias realizam as votações que definem os laureados.

Quando acontece a entrega do Nobel?

Embora os vencedores sejam conhecidos em outubro, as cerimônias de entrega ocorrem em dezembro, durante o chamado Nobel Day, Dia do Nobel.

Os laureados recebem as medalhas, os diplomas e os valores das premiações em cerimônias realizadas em Estocolmo e Oslo.

Criada em 1900 a partir das determinações estabelecidas no testamento de Alfred Nobel, a Fundação Nobel administra os recursos destinados às premiações e responde pela gestão financeira do prêmio.