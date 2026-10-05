Nobel de Medicina 2026 premia Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel

(Nobel/Divulgação)
Repórter
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 07h25.
Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel são os vencedores do Nobel de Medicina de 2026, anunciado nesta segunda-feira, 5. Os cientistas foram premiados por suas descobertas sobre canais iônicos ativados pela luz e optogenética.
Concedido pela Assembleia do Nobel no Instituto Karolinska, na Suécia, o prêmio de 12 milhões de coroas suecas, cerca de R$ 6,2 milhões, será dividido igualmente entre os três pesquisadores.
Segundo o comunicado do Nobel, a optogenética é um método que permite investigar como as células nervosas moldam memórias, sentimentos e comportamentos no cérebro vivo.
Peter Hegemann e Georg Nagel descobriram, em uma alga unicelular, uma proteína chamada canalrodopsina. Quando iluminada com luz azul, a proteína abre um canal que permite a entrada de íons na célula e gera um impulso elétrico.
Karl Deisseroth introduziu o gene dessa proteína em células nervosas de ratos e conseguiu provocar um sinal nervoso com luz azul. O avanço foi publicado em 2005. Dois anos depois, o pesquisador fez o mecanismo funcionar no cérebro de camundongos vivos.
De acordo com o Nobel, a técnica permitiu revelar circuitos neurais ligados a memórias, sentimentos e comportamentos relevantes para distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Na medicina clínica, pesquisadores também usam o método em tentativas de restaurar a visão de pessoas com deficiência visual.
Karl Deisseroth, nascido em 1971, concluiu o doutorado em 1998 e a formação em Medicina em 2000 na Universidade Stanford, nos Estados Unidos. É professor de Bioengenharia e de Psiquiatria e Ciências do Comportamento, vinculado ao Howard Hughes Medical Institute e à Universidade Stanford.
Peter Hegemann, nascido em 1954, concluiu o doutorado em 1984 no Instituto Max Planck de Bioquímica, em Martinsried, na Alemanha. É professor sênior Hertie de Neurociência na Universidade Humboldt de Berlim. Suas descobertas premiadas foram realizadas no Instituto Max Planck de Bioquímica.
Georg Nagel, nascido em 1953, concluiu o doutorado em 1988 na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. É professor de Fisiologia Molecular de Plantas na Universidade de Würzburg. Suas descobertas premiadas foram realizadas no Instituto Max Planck de Biofísica, em Frankfurt.
Medicina abre a sequência de anúncios do Nobel de 2026. Os vencedores das demais categorias serão divulgados nas seguintes datas: