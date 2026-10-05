Nobel de Medicina 2026 premia Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel

Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel são os vencedores do Nobel de Medicina de 2026, anunciado nesta segunda-feira, 5. Os cientistas foram premiados por suas descobertas sobre canais iônicos ativados pela luz e optogenética.

Concedido pela Assembleia do Nobel no Instituto Karolinska, na Suécia, o prêmio de 12 milhões de coroas suecas, cerca de R$ 6,2 milhões, será dividido igualmente entre os três pesquisadores.

Por que os cientistas ganharam o Nobel?

Segundo o comunicado do Nobel, a optogenética é um método que permite investigar como as células nervosas moldam memórias, sentimentos e comportamentos no cérebro vivo.

Peter Hegemann e Georg Nagel descobriram, em uma alga unicelular, uma proteína chamada canalrodopsina. Quando iluminada com luz azul, a proteína abre um canal que permite a entrada de íons na célula e gera um impulso elétrico.

Karl Deisseroth introduziu o gene dessa proteína em células nervosas de ratos e conseguiu provocar um sinal nervoso com luz azul. O avanço foi publicado em 2005. Dois anos depois, o pesquisador fez o mecanismo funcionar no cérebro de camundongos vivos.

De acordo com o Nobel, a técnica permitiu revelar circuitos neurais ligados a memórias, sentimentos e comportamentos relevantes para distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Na medicina clínica, pesquisadores também usam o método em tentativas de restaurar a visão de pessoas com deficiência visual.

Quem são os vencedores?

Karl Deisseroth, nascido em 1971, concluiu o doutorado em 1998 e a formação em Medicina em 2000 na Universidade Stanford, nos Estados Unidos. É professor de Bioengenharia e de Psiquiatria e Ciências do Comportamento, vinculado ao Howard Hughes Medical Institute e à Universidade Stanford.

Peter Hegemann, nascido em 1954, concluiu o doutorado em 1984 no Instituto Max Planck de Bioquímica, em Martinsried, na Alemanha. É professor sênior Hertie de Neurociência na Universidade Humboldt de Berlim. Suas descobertas premiadas foram realizadas no Instituto Max Planck de Bioquímica.

Georg Nagel, nascido em 1953, concluiu o doutorado em 1988 na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. É professor de Fisiologia Molecular de Plantas na Universidade de Würzburg. Suas descobertas premiadas foram realizadas no Instituto Max Planck de Biofísica, em Frankfurt.

Quando serão anunciados os próximos prêmios Nobel?

Medicina abre a sequência de anúncios do Nobel de 2026. Os vencedores das demais categorias serão divulgados nas seguintes datas: