Quanto vale o Nobel de Medicina? Veja os vencedores e o valor da premiação

Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel receberam o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2026 por descobertas que permitiram controlar a atividade de células nervosas por meio da luz. Os trabalhos dos três pesquisadores deram origem à optogenética, método usado para investigar como circuitos do cérebro participam de processos relacionados à memória, aos sentimentos e ao comportamento.

O anúncio ocorreu nesta segunda-feira, 5, pela Assembleia do Nobel no Instituto Karolinska, na Suécia. Os três pesquisadores dividirão o prêmio de 12 milhões de coroas suecas, cerca de R$ 6,2 milhões.

As pesquisas premiadas tiveram como ponto de partida o estudo de proteínas sensíveis à luz e resultaram em um método capaz de ativar ou inibir grupos específicos de neurônios. A técnica permite aos cientistas testar a relação entre determinadas células nervosas e funções cerebrais no cérebro vivo.

Na medicina, a optogenética também passou a integrar estudos que tentam recuperar parte da visão de pessoas com deficiência visual.

Como uma alga ajudou a criar a optogenética

A origem da descoberta está relacionada à Chlamydomonas, uma alga unicelular estudada por Peter Hegemann. O pesquisador buscava compreender como o organismo conseguia se deslocar em direção a uma fonte de luz.

No início dos anos 2000, Hegemann e Georg Nagel identificaram na superfície da alga uma proteína chamada canalrodopsina. Quando exposta à luz azul, essa proteína muda de estado e abre um canal na membrana celular. O processo permite a passagem de íons, partículas com carga elétrica, e provoca uma alteração elétrica na célula.

Os pesquisadores verificaram que a canalrodopsina também poderia ser inserida em outros tipos de células. Nesse caso, essas células passavam a responder à iluminação.

O passo seguinte veio com Karl Deisseroth. O cientista introduziu em neurônios de ratos o gene responsável pela produção da canalrodopsina. Ao iluminar essas células com luz azul, conseguiu provocar um sinal nervoso.

O resultado foi publicado em 2005. Em 2007, Deisseroth conseguiu aplicar o mecanismo no cérebro de camundongos vivos. A técnica de controle da atividade de células nervosas por meio da luz recebeu o nome de optogenética.

O que a técnica mudou nos estudos do cérebro?

Antes da optogenética, métodos como a estimulação elétrica podiam afetar diferentes células e estruturas cerebrais simultaneamente. Isso dificultava determinar qual grupo de neurônios estava diretamente associado a uma função ou comportamento.

Com a optogenética, pesquisadores podem fazer com que neurônios selecionados produzam proteínas sensíveis à luz. Depois, a iluminação permite ativar ou inibir essas células.

O método tornou possível testar o efeito causado pela ativação ou pelo silenciamento de grupos específicos de neurônios. Com isso, os cientistas passaram a investigar relações de causa e efeito entre a atividade de circuitos cerebrais e fenômenos como memória, emoções e comportamento.

Em vez de apenas identificar quais regiões do cérebro apresentam atividade durante determinada tarefa, pesquisadores podem interferir nesses circuitos e observar os efeitos da intervenção.

Segundo o Comitê do Nobel, antes das descobertas dos laureados já existiam pesquisas destinadas a identificar regiões cerebrais associadas a determinadas funções. Os métodos disponíveis, porém, não permitiam estabelecer as mesmas relações de causa e efeito.

“A optogenética oferece oportunidades para mapear o cérebro de uma maneira que antes só podíamos sonhar”, afirmou Per Svenningsson, presidente do Comitê do Nobel de Fisiologia ou Medicina.

Uso da optogenética na medicina

A técnica passou a ser empregada em pesquisas sobre os circuitos neurais relacionados a memórias, sentimentos e comportamentos, assim como em estudos de mecanismos associados a transtornos neurológicos e psiquiátricos.

Outra frente envolve aplicações médicas. De acordo com o Comitê do Nobel, estudos utilizam a optogenética em tentativas de restaurar parte da visão de pessoas com deficiência visual.

“Na clínica, ainda estamos no começo, com estudos iniciais como os que tentam restaurar parte da visão. Mas o maior presente dessa descoberta já está aí: ela nos deu um mapa causal do cérebro. E é desse conhecimento que vão nascer as terapias do futuro”, afirmou Santos.

Quem são Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel

Nascido em 1971, Karl Deisseroth tem graduação em Medicina e doutorado pela Universidade Stanford, nos Estados Unidos. É professor de Bioengenharia e de Psiquiatria e Ciências do Comportamento no Howard Hughes Medical Institute e na Universidade Stanford.

Peter Hegemann, nascido em 1954, obteve doutorado no Instituto Max Planck de Bioquímica, em Martinsried, na Alemanha. É professor sênior Hertie de Neurociência na Universidade Humboldt de Berlim.

Nascido em 1953, Georg Nagel concluiu o doutorado, em 1988, pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. É professor de Fisiologia Molecular de Plantas no Departamento de Fisiologia Molecular de Plantas e Biofísica — Botânica I da Universidade de Würzburg.

Quem recebeu o Nobel de Medicina em 2025?

Em 2025, o Nobel de Medicina foi dividido entre os americanos Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e o japonês Shimon Sakaguchi. O prêmio reconheceu pesquisas sobre o mecanismo usado pelo sistema imunológico para evitar ataques ao próprio organismo.

Desde 1901, mais de cem edições do Nobel de Fisiologia ou Medicina foram realizadas. A premiação deixou de ser concedida em nove anos: 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925, 1940, 1941 e 1942.

Entre as 232 pessoas que receberam o Nobel de Medicina ao longo da história, 14 são mulheres.

Recordes e regras do Nobel de Medicina

O vencedor mais jovem do Nobel de Medicina foi Frederick G. Banting, premiado, em 1923, aos 31 anos, pela descoberta da insulina. Peyton Rous recebeu o prêmio, em 1966, aos 87 anos, por sua descoberta de vírus capazes de causar tumores.

Entre as mulheres premiadas está Barbara McClintock, que recebeu sozinha o Nobel de Medicina, em 1983, pela descoberta dos chamados “elementos genéticos móveis”. A lista também inclui Gerty Cori, premiada, em 1947, por pesquisas sobre o glicogênio; Rita Levi-Montalcini, em 1986, pelos estudos sobre fatores de crescimento; e Françoise Barré-Sinoussi, em 2008, pela descoberta do HIV.

Nenhuma pessoa recebeu o Nobel de Medicina mais de uma vez, embora existam vencedores de duas edições em outras categorias.

Desde 1974, o prêmio não pode ser concedido postumamente. A regra prevê, porém, que a láurea seja mantida caso o vencedor morra depois do anúncio.

Uma situação diferente ocorreu, em 2011. O laureado Ralph Steinman havia morrido dias antes do anúncio, mas o Comitê não tinha conhecimento da morte no momento da decisão. Por esse motivo, o prêmio foi mantido.

Não existe limite de idade para receber a distinção.

Calendário do Nobel de 2026?

Medicina é a primeira categoria anunciada no calendário anual do Prêmio Nobel. Veja o calendário:

Medicina: segunda-feira, 5 de outubro

Física: terça-feira, 6 de outubro

Química: quarta-feira, 7 de outubro

Literatura: quinta-feira, 8 de outubro

Paz: sexta-feira, 9 de outubro

Economia: segunda-feira, 12 de outubro

Como surgiu o Prêmio Nobel?

A premiação foi criada a partir do testamento do químico e empresário sueco Alfred Nobel, inventor da dinamite, em 1867. Ele destinou a maior parte de sua fortuna à criação de prêmios nas áreas de Física, Química, Medicina, Literatura e Paz. A categoria de Economia foi instituída posteriormente.

O testamento determinava que as distinções fossem destinadas àqueles que, no ano anterior, tivessem proporcionado “o maior benefício à humanidade”.

Segundo Juleen Zierath, integrante do Instituto Karolinska, o intervalo entre uma descoberta científica e o reconhecimento pelo Nobel pode se estender por vários anos.

“Você pode ter feito essa descoberta em um estágio muito inicial de sua carreira de pesquisa, ou pode ter feito essa descoberta em um estágio muito avançado de sua carreira de pesquisador”, afirmou.

Como os vencedores são escolhidos

Todos os anos, o Comitê do Nobel envia pedidos de indicação a integrantes da comunidade científica. Os candidatos não podem apresentar o próprio nome.

Segundo Zierath, podem participar das indicações integrantes de comunidades científicas, reitores de faculdades de medicina, antigos vencedores do Nobel e outros profissionais do meio científico que tenham recebido o pedido para apresentar nomes.

O prêmio pode ser compartilhado por até três pessoas. No caso do Nobel da Paz, uma organização também pode receber a distinção.

A Fundação Nobel informa que o limite de três vencedores consta das regras da premiação. O modelo recebe questionamentos de pesquisadores que apontam o caráter coletivo de parte das descobertas científicas atuais.

Desde 1974, uma pessoa que já tenha morrido não pode ser escolhida como vencedora. Se a morte ocorrer depois do anúncio, o prêmio permanece válido. A premiação também não estabelece uma idade mínima ou máxima para os laureados.