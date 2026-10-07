Brasil já foi indicado mais de 200 vezes ao prêmio Nobel. Por que nunca ganhou?

RESUMO ＋ Em 125 anos de Prêmio Nobel, nenhum brasileiro recebeu a honraria, embora os registros públicos até 1975 reúnam 215 indicações ligadas ao Brasil, entre 27 pessoas e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Nesta quarta-feira, 7, será anunciado o Nobel de Química. Carlos Chagas e Cesar Lattes estão entre os principais casos brasileiros nas ciências.

A temporada de anúncios do Prêmio Nobel volta a colocar em evidência uma ausência que atravessa a história da premiação: em 125 anos, nenhum brasileiro recebeu o prêmio, embora nomes ligados ao país tenham aparecido centenas de vezes entre as indicações.

Desde 1901, foram registradas 215 indicações relacionadas ao Brasil, distribuídas entre 27 pessoas e uma instituição. Como uma mesma pessoa pode ser indicada em diferentes ocasiões e por diferentes responsáveis, o número de registros supera o total de candidatos.

Nesta quarta-feira, 7, ocorre o anúncio do Nobel de Química. Na terça-feira, 6, foi divulgado o resultado da categoria de Física, área na qual o Brasil reúne alguns de seus casos históricos de indicação.

Os registros oficiais disponíveis, no entanto, não permitem traçar um panorama das últimas décadas. A Fundação Nobel mantém as indicações sob sigilo durante 50 anos. Por esse motivo, os dados públicos mais recentes chegam somente a 1975.

Entre os 28 nomes e instituições associados ao país nos registros divulgados está o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, indicado ao Nobel da Paz em 1924. Nem todas as pessoas relacionadas ao Brasil nasceram no país. A lista inclui pesquisadores estrangeiros que desenvolveram parte de suas atividades científicas em instituições brasileiras ou que posteriormente se naturalizaram.

Um deles é o físico americano David Bohm, que lecionou na Universidade de São Paulo (USP). Também aparece o bioquímico francês René Wurmser, que foi professor no Rio de Janeiro. O químico austríaco Fritz Feigl, por sua vez, mudou-se para o Brasil após fugir do nazismo, trabalhou no Rio de Janeiro e posteriormente obteve a nacionalidade brasileira.

A categoria com o maior número de brasileiros mencionados é o Nobel da Paz, com 13 nomeações.

Carlos Chagas e Cesar Lattes estão entre os casos das ciências

Prêmio Nobel: Cientistas brasileiros participaram de descobertas relacionadas a trabalhos premiados, mas o país permanece sem representantes entre os laureados. (Nobel/Reprodução)

Na produção científica, dois nomes ocupam espaço na história das indicações brasileiras: Carlos Chagas e Cesar Lattes.

Em 1909, Chagas descreveu a doença que posteriormente recebeu seu sobrenome. O médico identificou o parasita responsável pela enfermidade, o inseto transmissor — o barbeiro — e suas manifestações clínicas. O trabalho reuniu diferentes etapas da descrição de uma doença por um único pesquisador.

Lattes teve participação na descoberta do méson pi, partícula subatômica relacionada à interação que mantém prótons e nêutrons ligados no núcleo atômico. A descoberta ocorreu em 1947.

Três anos depois, o Nobel de Física de 1950 foi concedido ao britânico Cecil Powell, que chefiava a equipe da qual Lattes participou. Naquele período, a premiação frequentemente reconhecia o responsável pelo grupo de pesquisa, em vez de distribuir o Nobel entre diferentes integrantes do trabalho.

Por que o Brasil nunca recebeu um Nobel?

A ausência de brasileiros entre os laureados não significa ausência de pesquisadores do país em trabalhos relacionados a descobertas posteriormente reconhecidas pelo Nobel.

Mas, a explicação não está na qualidade da produção científica brasileira. Existe menor reconhecimento de pesquisas e descobertas produzidas no Sul Global, termo usado para agrupar, sobretudo, países em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia.

Outro fator envolve o próprio processo de indicação. Produzir uma descoberta relevante não resulta automaticamente em uma candidatura ao Nobel. Os nomes precisam ser apresentados por pessoas habilitadas a fazer indicações e podem receber apoio de cientistas e instituições ao longo do processo.

Os registros históricos mostram, ao mesmo tempo, que trabalhos desenvolvidos por brasileiros já apareceram nas referências científicas relacionadas a pesquisas posteriormente premiadas.

Um exemplo recente citado é o do físico Amir Caldeira. Seu trabalho aparece no documento científico que fundamentou o Nobel de Física de 2025. Uma teoria formulada pelo pesquisador há mais de quatro décadas serviu como uma das bases para os estudos relacionados ao prêmio, mas Caldeira não esteve entre os laureados.

Como as candidaturas permanecem protegidas por meio século, não é possível determinar, a partir dos registros oficiais disponíveis atualmente, quantos brasileiros foram indicados depois de 1975 nem quais pesquisadores do país chegaram a ser considerados nas décadas seguintes.