Falta de conexão pode ter levado neandertais à extinção, revela estudo

Neandertais: estudo indica que redes sociais menos conectadas podem ter contribuído para extinção (Getty Images)
Redatora
Publicado em 30 de abril de 2026 às 19h06.
Cientistas acreditam ter identificado um dos principais fatores por trás do desaparecimento dos neandertais.
Um novo estudo indica que a diferença não esteve apenas no clima ou na competição com o Homo sapiens, mas na forma como essas populações se organizavam socialmente.
De acordo com pesquisa liderada pela Universidade de Montreal e publicado na revista Quaternary Science Reviews, os humanos modernos teriam desenvolvido redes sociais mais amplas e conectadas, o que aumentou a capacidade de adaptação em cenários de mudança.
Os resultados apontam que grupos de Homo sapiens mantinham conexões mais estáveis entre diferentes regiões.
Isso permitia a troca de informações sobre recursos, migração de animais e condições ambientais, além de facilitar deslocamentos e cooperação em momentos de crise.
Os neandertais também possuíam algum nível de interação social, mas com redes mais limitadas e menos confiáveis. Segundo os pesquisadores, essa fragilidade pode ter reduzido a resiliência diante de mudanças ambientais e pressões externas.
Para chegar aos resultados, a equipe utilizou modelos inspirados na ecologia para mapear a distribuição de populações humanas entre 60 mil e 35 mil anos atrás, período marcado por intensas variações climáticas na Europa.
Os cientistas aplicaram técnicas usadas para prever a distribuição de espécies, adaptando o método para populações humanas antigas. Em vez de observações diretas, utilizaram sítios arqueológicos como pontos de presença e cruzaram esses dados com informações ambientais, como geografia e variabilidade climática.
A análise também considerou estimativas baseadas em grupos de caçadores-coletores, sugerindo que populações humanas da época viviam em grupos de 25 a 50 indivíduos e ocupavam territórios de cerca de 2.500 km², com conexões regionais entre si.
Embora mudanças climáticas tenham desempenhado um papel importante, o estudo indica que elas não são suficientes para explicar sozinhas o desaparecimento dos neandertais. Segundo os autores, essas populações já haviam sobrevivido a outros períodos glaciais, o que sugere que o fator decisivo foi a combinação entre clima, dinâmica populacional e estrutura social.
A pesquisa também aponta que o impacto não foi uniforme. Em algumas regiões da Europa, como a Península Ibérica, grupos neandertais podem ter resistido por mais tempo devido a áreas mais conectadas.
Já em outras partes, sobretudo no leste, o isolamento entre grupos pode ter acelerado o declínio. Nesse contexto, a chegada do Homo sapiens pode ter aumentado a pressão sobre populações já vulneráveis, em interações que incluíam competição e até cruzamentos entre as espécies.
Para os pesquisadores, os resultados reforçam uma ideia central da evolução humana: a capacidade de criar e manter redes de cooperação sempre foi essencial para a sobrevivência.
Segundo o estudo, mobilidade, troca de informações e interação social continuam sendo fatores determinantes — tanto no passado quanto na sociedade atual — para enfrentar desafios ambientais e garantir resiliência diante de mudanças.