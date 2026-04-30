Falta de conexão pode ter levado neandertais à extinção, revela estudo

Cientistas acreditam ter identificado um dos principais fatores por trás do desaparecimento dos neandertais.

Um novo estudo indica que a diferença não esteve apenas no clima ou na competição com o Homo sapiens, mas na forma como essas populações se organizavam socialmente.

De acordo com pesquisa liderada pela Universidade de Montreal e publicado na revista Quaternary Science Reviews, os humanos modernos teriam desenvolvido redes sociais mais amplas e conectadas, o que aumentou a capacidade de adaptação em cenários de mudança.

Redes podem ter definido a sobrevivência

Os resultados apontam que grupos de Homo sapiens mantinham conexões mais estáveis entre diferentes regiões.

Isso permitia a troca de informações sobre recursos, migração de animais e condições ambientais, além de facilitar deslocamentos e cooperação em momentos de crise.

Os neandertais também possuíam algum nível de interação social, mas com redes mais limitadas e menos confiáveis. Segundo os pesquisadores, essa fragilidade pode ter reduzido a resiliência diante de mudanças ambientais e pressões externas.

Como o estudo foi realizado

Para chegar aos resultados, a equipe utilizou modelos inspirados na ecologia para mapear a distribuição de populações humanas entre 60 mil e 35 mil anos atrás, período marcado por intensas variações climáticas na Europa.

Os cientistas aplicaram técnicas usadas para prever a distribuição de espécies, adaptando o método para populações humanas antigas. Em vez de observações diretas, utilizaram sítios arqueológicos como pontos de presença e cruzaram esses dados com informações ambientais, como geografia e variabilidade climática.

A análise também considerou estimativas baseadas em grupos de caçadores-coletores, sugerindo que populações humanas da época viviam em grupos de 25 a 50 indivíduos e ocupavam territórios de cerca de 2.500 km², com conexões regionais entre si.

Clima não explica tudo

Embora mudanças climáticas tenham desempenhado um papel importante, o estudo indica que elas não são suficientes para explicar sozinhas o desaparecimento dos neandertais. Segundo os autores, essas populações já haviam sobrevivido a outros períodos glaciais, o que sugere que o fator decisivo foi a combinação entre clima, dinâmica populacional e estrutura social.

A pesquisa também aponta que o impacto não foi uniforme. Em algumas regiões da Europa, como a Península Ibérica, grupos neandertais podem ter resistido por mais tempo devido a áreas mais conectadas.

Já em outras partes, sobretudo no leste, o isolamento entre grupos pode ter acelerado o declínio. Nesse contexto, a chegada do Homo sapiens pode ter aumentado a pressão sobre populações já vulneráveis, em interações que incluíam competição e até cruzamentos entre as espécies.

Conexões continuam sendo chave para sobrevivência

Para os pesquisadores, os resultados reforçam uma ideia central da evolução humana: a capacidade de criar e manter redes de cooperação sempre foi essencial para a sobrevivência.

Segundo o estudo, mobilidade, troca de informações e interação social continuam sendo fatores determinantes — tanto no passado quanto na sociedade atual — para enfrentar desafios ambientais e garantir resiliência diante de mudanças.