Cientistas encontram possível falha em teoria que explica o universo

Um dos mapas mais detalhados do universo já produzidos está levando cientistas a questionar uma das bases da cosmologia moderna. Observações recentes sugerem que a chamada energia escura — responsável pela expansão acelerada do cosmos — pode não se comportar como os cientistas acreditavam há décadas.

Os dados foram obtidos pelo Instrumento de Espectroscopia de Energia Escura (DESI), instalado em um telescópio no Arizona, nos Estados Unidos. O projeto analisou milhões de galáxias distantes para reconstruir com precisão inédita a história da expansão do universo. O resultado foi publicado na revista New Scientist.

Se as teorias forem confirmadas, pesquisadores afirmam que será necessário revisar parte do modelo cosmológico atual, considerado até hoje a melhor descrição científica da evolução do universo.

Modelo padrão da cosmologia

A principal teoria utilizada para explicar a origem e a evolução do cosmos é conhecida como modelo Lambda-CDM. Ela combina a teoria da relatividade geral, proposta por Albert Einstein, com dois componentes ainda misteriosos: matéria escura e energia escura.

Nesse modelo, a matéria escura ajuda a explicar a formação de galáxias e estruturas cósmicas, enquanto a energia escura atua como uma força que acelera a expansão do universo.

Apesar de seu sucesso em explicar diversos fenômenos observados, esses dois componentes continuam sendo conceitos teóricos, pois ainda não foram detectados diretamente por experimentos.

Tensão nas medições do universo

Nos últimos anos, cientistas identificaram inconsistências nas medições da expansão cósmica. O principal exemplo é a chamada tensão de Hubble, que surge quando duas técnicas diferentes produzem valores distintos para a taxa de expansão do universo.

Medições baseadas na radiação cósmica de fundo, um vestígio do Big Bang, indicam um valor menor para a constante de Hubble. Já observações diretas de estrelas e supernovas no universo próximo apontam para uma taxa mais elevada.

A discrepância persiste há quase uma década e levanta a possibilidade de que algo esteja faltando na teoria atual.

O mapa mais detalhado do cosmos

Para investigar o problema, o projeto DESI passou os últimos anos observando o espaço profundo. O instrumento usa milhares de fibras ópticas controladas por robôs para medir o chamado desvio para o vermelho da luz emitida por galáxias distantes.

Esse efeito permite estimar a distância dos objetos e reconstruir como o universo se expandiu ao longo de bilhões de anos.

A análise mais recente reúne dados de aproximadamente 15 milhões de galáxias, criando um dos mapas tridimensionais mais completos já produzidos do cosmos.

Energia escura pode estar mudando

Quando os pesquisadores compararam as novas medições com previsões do modelo Lambda-CDM, surgiu uma surpresa. Os resultados indicam que a intensidade da energia escura pode variar ao longo do tempo, em vez de permanecer constante como prevê a teoria tradicional.

Caso essa interpretação esteja correta, isso significaria que a energia escura não é uma constante cosmológica, mas sim um fenômeno mais complexo.

Para alguns cientistas, o resultado representa um possível sinal de que a cosmologia está prestes a enfrentar uma grande revisão teórica.

Busca por novas explicações

Diversas hipóteses já estão sendo exploradas para explicar os novos dados. Algumas teorias sugerem que a energia escura poderia ser causada por campos físicos ainda desconhecidos. Outras propõem que ela interaja com a gravidade ou até com a matéria escura.

Também existe a possibilidade de que a própria gravidade se comporte de maneira diferente em escalas cósmicas, o que exigiria uma modificação da teoria da relatividade geral.

Por enquanto, nenhuma dessas ideias oferece uma solução definitiva. De acordo com o estudo, o projeto DESI continuará coletando dados até o final da década, e novos resultados devem ser divulgados em 2027.

Além disso, outros observatórios espaciais e terrestres também estão investigando a expansão do universo. Entre eles estão o telescópio espacial Euclid, da Agência Espacial Europeia, e o Observatório Vera Rubin, no Chile.

Essas missões poderão confirmar se os sinais detectados pelo DESI representam realmente uma falha no modelo cosmológico atual ou apenas uma flutuação estatística. Caso as evidências se consolidem, os cientistas acreditam que poderemos estar diante de uma nova revolução na compreensão do universo.