O que faz você passar horas na internet? Estudo identifica principal gatilho

Pessoas que fazem uso excessivo da internet tendem a apresentar níveis mais altos de estresse, pior humor e maior dificuldade para cumprir tarefas do dia a dia. A conclusão é de um estudo publicado na revista científica PLOS One, que analisou como emoções e comportamentos influenciam o chamado Uso Problemático da Internet (UPI).

A pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha, com a participação de 900 adultos que utilizaram redes sociais, jogaram videogames, assistiram a pornografia ou fizeram compras online pelo menos uma vez no último ano.

O que o estudo identificou?

Durante 14 dias, os voluntários responderam diariamente a questionários sobre humor, níveis de estresse, desejo de acessar a internet e satisfação obtida ao substituir outras atividades pelo uso de plataformas digitais.

Ao fim do acompanhamento, os pesquisadores classificaram os participantes em três grupos: uso não problemático, uso de risco e uso patológico, conforme a frequência e a intensidade dos comportamentos considerados prejudiciais.

Os resultados mostraram que os participantes classificados com uso problemático apresentavam mais estresse, humor mais negativo e maior tendência a negligenciar responsabilidades cotidianas.

Tentação foi o principal fator identificado

Embora estresse e mau humor estejam associados ao uso excessivo da internet, os pesquisadores concluíram que o principal fator por trás desse comportamento é a tentação de permanecer online.

Segundo Andreas Oelker, pesquisador da Universidade de Duisburg-Essen e um dos autores do estudo, o desejo momentâneo de acessar a internet exerce influência maior sobre o comportamento do que o estado emocional em si.

De acordo com o pesquisador, é essa sensação de tentação que conecta emoções negativas ao uso problemático da internet, aumentando tanto as experiências consideradas gratificantes quanto os efeitos prejudiciais desse comportamento.

Internet pode aliviar o estresse, mas também reforçar o hábito

Os autores destacam que muitas pessoas recorrem à internet para aliviar o estresse ou melhorar o humor após um dia difícil. No entanto, esse comportamento pode evoluir para um ciclo repetitivo, em que poucos minutos de navegação acabam se transformando em horas de uso contínuo.

Segundo os pesquisadores, esse padrão pode favorecer a consolidação de hábitos difíceis de interromper e aumentar o risco de prejuízos à rotina.

Resultados podem ajudar na prevenção

Para os autores, compreender como o uso problemático da internet se desenvolve no cotidiano pode contribuir para a criação de estratégias mais eficazes de prevenção e tratamento.

Como o estudo acompanhou as emoções e os comportamentos dos participantes diariamente, os pesquisadores afirmam que foi possível identificar momentos específicos em que a tentação de acessar a internet se torna mais intensa, informação que pode auxiliar pacientes e profissionais de saúde na adoção de medidas para reduzir esse comportamento.