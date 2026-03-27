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Geração Z já lidera níveis de estresse e se torna a que mais registra burnout; aponta estudo

Estudo mostra alta de estresse entre jovens e aponta limites saudáveis como chave para produtividade

Problems in business, upset woman. Violation of mental health and depression. Workplace out of office. Distant freelance job.

Problems in business, upset woman. Violation of mental health and depression. Workplace out of office. Distant freelance job.

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 27 de março de 2026 às 17h28.

O aumento do estresse e do esgotamento profissional já atinge a maior parte dos trabalhadores, especialmente entre os mais jovens.

Dados do estudo Panorama do Bem-Estar Corporativo 2026 indicam que 55% da Geração Z e dos Millennials relatam níveis crescentes de estresse ano após ano, enquanto o índice cai para 47% na Geração X e 38% entre Baby Boomers.

O levantamento revela ainda que nove em cada 10 profissionais apresentaram sintomas de burnout no último ano.

O avanço silencioso do esgotamento nas empresas

O cenário de desgaste emocional no ambiente corporativo deixou de ser pontual e passou a estrutural. Quase 40% dos trabalhadores afirmam sentir sintomas de burnout ao menos uma vez por semana, indicando que o problema já faz parte da rotina organizacional.

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O recorte geracional reforça a intensidade do fenômeno. Profissionais mais jovens, inseridos em ambientes mais dinâmicos e pressionados por alta performance, apresentam níveis mais elevados de estresse contínuo.

Para Patricia Ansarah, CEO do Instituto Internacional de Segurança Psicológica, o problema está diretamente ligado à forma como o trabalho é estruturado. “Limites saudáveis não são barreiras, mas fundamentos. Eles fortalecem a confiança, preservam a saúde e permitem que as pessoas atuem com excelência sem se desgastar”, afirma.

A dificuldade de estabelecer limites no trabalho

A ausência de limites claros entre vida profissional e pessoal aparece como um dos principais fatores por trás do esgotamento. Jornadas prolongadas, hiperconectividade e dificuldade em desconectar criam um ambiente de sobrecarga constante.

Segundo Patricia, reconhecer sinais de desgaste é essencial para evitar quadros mais graves. “Estabelecer prioridades e identificar sinais de esgotamento são passos essenciais para prevenir a sobrecarga mental e impulsionar a produtividade”, diz.

A fala reforça um ponto crítico para empresas. A produtividade sustentável não está associada ao volume de trabalho, mas à capacidade de gestão de energia e foco.

Hábitos e gestão do tempo ganham protagonismo

Diante desse cenário, profissionais têm buscado mudanças práticas na rotina. O estudo aponta que 59% passaram a praticar exercícios físicos, 56% adotaram o hábito de dormir mais cedo e 47% priorizam tempo com família e amigos.

Essas ações indicam uma tentativa de reequilibrar a relação com o trabalho, trazendo mais intencionalidade para o uso do tempo.

“É importante definir prioridades com propósito, escolhendo o que é essencial e organizando o tempo e a energia em torno disso. Um ponto é estabelecer hora para começar e terminar o trabalho, e cumpri-las”, afirma Patricia.

Comunicação e delegação como fatores estratégicos

Além da gestão individual, o ambiente organizacional também exerce influência direta sobre o bem-estar. A especialista destaca a importância de reduzir ruídos na comunicação e fortalecer relações mais claras e objetivas.

A delegação de tarefas surge como outro elemento central. Dividir responsabilidades deixa de ser visto como fragilidade e passa a ser entendido como inteligência coletiva.

Essa mudança de mentalidade é especialmente relevante para empresas que buscam alta performance sem comprometer a saúde dos times.

Segurança psicológica como diferencial competitivo

A discussão sobre limites saudáveis amplia o debate sobre segurança psicológica nas organizações. Ambientes onde profissionais se sentem seguros para se expressar, pedir ajuda e reorganizar demandas tendem a apresentar melhores resultados no longo prazo.

Segundo Ansarah, também é fundamental reconhecer que prioridades mudam ao longo do tempo. “É necessária uma revisão constante de como anda o dia a dia”, afirma.

O corpo, segundo ela, costuma dar sinais claros de sobrecarga, como queda de foco, irritabilidade e fadiga. Ignorar esses sinais pode comprometer tanto a saúde quanto a performance.

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