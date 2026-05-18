Após 47 anos de estudos, cientistas revelam quando o corpo começa a perder força

Um estudo realizado na Suécia ao longo de 47 anos identificou quando o corpo humano começa a perder força, resistência e condicionamento físico. Segundo pesquisadores do Instituto Karolinska, o declínio físico costuma começar por volta dos 35 anos e tende a se acelerar com o avanço da idade.

Apesar da perda gradual de desempenho físico, os cientistas destacam que começar a praticar exercícios mesmo mais tarde ainda pode trazer ganhos importantes para a saúde. Os resultados foram publicados no periódico científico Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle e divulgados pelo ScienceDaily.

O que a pesquisa de quase cinco décadas mostrou

O Estudo Sueco de Atividade Física e Condicionamento Físico (SPAF) foca a análise da atividade e da capacidade física ao longo da vida. Os pesquisadores acompanharam centenas de homens e mulheres entre 16 e 63 anos, realizando avaliações periódicas de força muscular, resistência e condicionamento físico ao longo de quase 50 anos.

Diferentemente de muitos trabalhos anteriores, que comparam pessoas de diferentes idades em um único momento, a pesquisa monitorou os mesmos participantes durante décadas.

Segundo os autores, isso permitiu observar com mais precisão como o envelhecimento afeta o corpo humano ao longo do tempo.

Quando a queda no desempenho físico começa?

Os resultados mostraram que força, resistência muscular e condicionamento cardiorrespiratório começam a diminuir gradualmente por volta dos 35 anos, independentemente do histórico de treinamento físico.

Após essa fase, o declínio continua de maneira progressiva e tende a se tornar mais intenso nas idades mais avançadas. Segundo os pesquisadores, todas as áreas analisadas apresentaram padrões semelhantes de queda física ao longo do envelhecimento.

Exercício continua trazendo benefícios em qualquer idade

Apesar do declínio natural associado à idade, o estudo também identificou efeitos positivos importantes da atividade física. Os cientistas observaram que participantes que começaram a praticar exercícios na vida adulta conseguiram melhorar o desempenho físico entre 5% e 10%.

A autora principal da pesquisa, Maria Westerståhl, afirmou que nunca é tarde para começar a se movimentar e que a atividade física pode retardar a perda gradual de capacidade física.

Diante desses resultados, a equipe pretende continuar acompanhando os participantes nos próximos anos para investigar os mecanismos biológicos ligados ao envelhecimento físico.

Os pesquisadores também querem entender por que o corpo humano atinge o pico de desempenho por volta dos 35 anos e como hábitos de vida influenciam o declínio físico ao longo da vida.