SpaceX pode destravar fila de IPOs nos EUA e subir a barra de futuras ofertas

A corrida por uma oferta pública inicial da SpaceX começa a ganhar tração — mas chega em um momento delicado para o mercado. A empresa pode buscar uma avaliação de até US$ 2 trilhões em sua estreia ainda este ano, embora isso não altere um cenário considerado, no mínimo, incerto para novas listagens.

O ambiente de IPOs perdeu o entusiasmo recente. Investidores, antes mais dispostos a comprar praticamente qualquer estreia na bolsa, passaram a adotar critérios mais rigorosos após uma sequência de desempenhos irregulares.

Dados da Renaissance Capital mostram que as 22 empresas que levantaram mais de US$ 100 milhões no primeiro trimestre terminaram março praticamente no mesmo nível dos preços de suas ofertas.

Entre os destaques negativos aparecem nomes como a empresa de criptomoedas BitGo, a seguradora de vida online Ethos Technologies e a empresa de satélites York Space Systems.

Já empresas de bens de consumo como Bob’s Discount Furniture e Once Upon A Farm chegaram a subir inicialmente, mas perderam fôlego ao longo do trimestre.

Por outro lado, algumas companhias conseguiram se sustentar acima do preço de estreia, como a Swarmer, empresa de drones com baixa liquidez, as farmacêuticas Veradermics e SpyGlass Pharma, a fintech japonesa PayPay, a empresa de residências para idosos Janus Living e as empresas de tecnologia energética SOLV Energy e Forgent Power Solutions, todas com ações negociadas acima de seus preços de IPO.

“O ressurgimento dos IPOs de tecnologia do ano anterior perdeu força à medida que os múltiplos de avaliação despencaram em meio a temores de disrupção causada pela IA, mas os investidores ainda demonstraram apetite por histórias de crescimento selecionadas, particularmente em biotecnologia, bem como em negócios da economia real 'resistentes à IA', especialmente em infraestrutura de energia”, disseram analistas da Renaissance Capital em relatório, citado pela Barron's.

Enquanto isso, a SpaceX segue avançando com seu processo de abertura de capital de forma confidencial, sem divulgar dados financeiros como receita ou lucro. Ainda assim, o interesse do mercado permanece elevado. A empresa, liderada pelo bilionário por Elon Musk (que pode ter seu patrimônio elevado para US$ 1 trilhão), já atrai investidores institucionais.

"Este é um negócio maduro e com fluxo de caixa positivo", disse Dan Hanson, gestor de portfólio do fundo Neuberger Quality Equity. Segundo ele, o fundo investiu na companhia quando ela era avaliada em cerca de US$ 150 bilhões, citando receitas estimadas entre US$ 15 bilhões e US$ 16 bilhões no último ano. Em sua visão, a ideia é não entrar em apostas especulativas.

Outros IPOs podem ficar para trás?

A SpaceX ameaça ofuscar praticamente qualquer outra empresa que possa vir a realizar um IPO ainda este ano, com exceção talvez da OpenAI, proprietária do ChatGPT, e da Anthropic, desenvolvedora do Claude, afirma a Barron's.

“A maioria das empresas de alta qualidade está aguardando a abertura de capital da SpaceX. Isso pode acabar ofuscando outras empresas no curto prazo”, disse Laurence Russian, da ABS Global Investments. “Haverá muita atividade, mas a seletividade será fundamental.”

Apesar da cautela atual, uma estreia bem-sucedida da SpaceX pode reaquecer o mercado e abrir caminho para outras gigantes privadas, como Databricks, Canva e Stripe.

“A volatilidade do mercado está impactando mais as empresas menores. Há tanta demanda reprimida pelas grandes empresas que querem abrir capital que elas ficarão bem de qualquer maneira”, afirmou Alex Knapp, da Thomas J. Herzfeld Advisors.

Ele destacou que sua gestora aposta na retomada do ciclo de IPOs com investimentos na SuRo Capital, que possui participações na OpenAI e em startups como Plaid e Lime.

Assim, embora o início de abril deva ser mais morno, com poucas ofertas programadas, a expectativa é de uma aceleração ao longo dos próximos meses — especialmente se a SpaceX confirmar seu papel como catalisador de uma nova onda de aberturas de capital.