Câncer do papa Leão XIV: chance de cura pode chegar a 90% em estágio inicial

O adenocarcinoma pulmonar, tipo de câncer diagnosticado no papa Leão XIV, de 71 anos, pode apresentar chances de cura de até 90% quando identificado em estágio inicial. O prognóstico depende principalmente do tamanho do tumor e da presença de células cancerígenas em outras regiões do organismo.

Segundo dados da Associação Internacional para o Estudo do Câncer de Pulmão (IASLC), pacientes diagnosticados no estágio IA1 apresentam taxas de sobrevida em cinco anos entre 90% e 92%.

No caso do pontífice, o Vaticano informou que a doença foi descoberta precocemente. Entretanto, o estágio exato do tumor ainda não foi divulgado, o que impede determinar as chances individuais de recuperação.

Leão XIV passou por uma cirurgia na última terça-feira, 13, no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma. Durante o procedimento, os médicos retiraram o lobo inferior do pulmão direito para remover o tumor.

Como o estágio do câncer afeta as chances de cura?

A identificação precoce é um dos principais fatores associados ao sucesso do tratamento do câncer de pulmão. Nos estágios iniciais, o tumor permanece localizado, permitindo a utilização de tratamentos com intenção curativa, como a cirurgia.

Conforme a doença avança e alcança os linfonodos ou outros órgãos, as possibilidades de tratamento e o prognóstico mudam.

As taxas de sobrevida em cinco anos variam conforme o estágio:

Estágio IA1: entre 90% e 92%.

Estágio II: entre 52% e 65%.

Estágio III: entre 12% e 41%, dependendo da extensão da doença.

Estágio IV: aproximadamente 10%, quando há disseminação para órgãos distantes.

É importante destacar que os percentuais representam estimativas populacionais e não permitem prever isoladamente a evolução de cada paciente. Além do estágio, fatores como idade, condições gerais de saúde e resposta ao tratamento também influenciam o prognóstico.

Adenocarcinoma pulmonar tem cura?

O adenocarcinoma pulmonar é um dos tipos mais frequentes de câncer de pulmão. A doença se desenvolve em células glandulares, relacionadas à produção de substâncias como o muco. Esse câncer integra o grupo dos tumores pulmonares de não pequenas células e pode atingir fumantes e pessoas que nunca fumaram.

Quando identificado antes de se espalhar, o adenocarcinoma pode ser tratado com intenção curativa. A remoção cirúrgica do tumor é uma das principais alternativas nos casos localizados. Dependendo das características da doença, o tratamento também pode envolver quimioterapia, imunoterapia ou terapias-alvo.

Nos estágios iniciais, o câncer pode não provocar sintomas. Alguns casos são descobertos durante exames de imagem realizados por outros motivos. A ausência de manifestações clínicas, entretanto, não determina o estágio da doença.

O que se sabe sobre o câncer do papa?

O diagnóstico de Leão XIV foi confirmado durante a cirurgia realizada em 13 de outubro. Segundo comunicado do Vaticano, a equipe médica utilizou uma técnica videoassistida para retirar o lobo inferior do pulmão direito.

A intervenção durou aproximadamente 90 minutos e terminou sem complicações. O exame histológico realizado durante o procedimento confirmou a presença de adenocarcinoma pulmonar.

Apesar da identificação precoce, ainda não foram divulgadas informações suficientes para estabelecer o estágio definitivo do câncer.

A análise dos tecidos retirados e a investigação de possíveis comprometimentos dos linfonodos são importantes para determinar a extensão da doença. Esses resultados também ajudam a definir se a cirurgia será suficiente ou se haverá necessidade de tratamentos complementares.

Como está a recuperação do pontífice?

Em atualização divulgada nesta quarta-feira, 14, o Vaticano informou que a recuperação de Leão XIV ocorre conforme o previsto. O pontífice retomou a alimentação regular, iniciou fisioterapia respiratória e começou a caminhar pelo quarto.

Os exames de sangue e a radiografia do tórax apresentaram resultados compatíveis com o pós-operatório esperado. A previsão é de aproximadamente uma semana de internação. Os compromissos públicos foram cancelados até 20 de outubro.

Embora a cirurgia tenha ocorrido sem complicações, a confirmação do estágio da doença será fundamental para avaliar o prognóstico do papa.