Câncer de pulmão do Papa Leão XIV: por que a doença atinge não fumantes?

O câncer de pulmão também pode atingir pessoas que nunca fumaram. Embora o tabagismo seja o principal fator de risco, exposições ambientais e características genéticas também estão relacionadas ao desenvolvimento da doença.

O assunto ganhou atenção após o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar do Papa Leão XIV, confirmado pelo Vaticano na terça-feira, 13. O pontífice, de 71 anos, passou por uma cirurgia para retirar o lobo inferior do pulmão direito. Segundo relatos publicados na imprensa, não há histórico conhecido de tabagismo.

A oncologista torácica Estelamari Rodriguez, em artigo publicado no The Conversation, destaca mudanças no perfil dos pacientes diagnosticados, sobretudo entre mulheres e pessoas que nunca fumaram.

De acordo com dados citados pela especialista, aproximadamente 20% das mulheres com câncer de pulmão nunca fumaram.

Por que não fumantes desenvolvem câncer de pulmão?

O tabagismo continua sendo a principal causa da doença. Entretanto, a exposição à fumaça do cigarro não é o único fator associado ao surgimento de tumores. Entre os riscos conhecidos estão o fumo passivo, a poluição atmosférica, o radônio e o amianto.

O radônio é um gás radioativo natural que pode se acumular em ambientes fechados. A exposição prolongada está relacionada ao desenvolvimento de câncer de pulmão.

Determinadas atividades profissionais também podem aumentar o risco devido ao contato com substâncias cancerígenas. Entre os agentes citados pela especialista estão arsênico, berílio, cádmio, sílica e níquel.

O histórico familiar também merece atenção. Pesquisadores investigam alterações genéticas que podem contribuir para a predisposição à doença. No entanto, ainda não existe uma explicação única para todos os casos diagnosticados em pessoas que nunca fumaram.

Câncer de pulmão em mulheres chama atenção

O câncer pulmonar é a principal causa de morte por câncer entre mulheres nos Estados Unidos, segundo os dados apresentados no artigo. A American Lung Association informa que, ao longo de 44 anos, as taxas da doença aumentaram 79% entre mulheres e diminuíram 43% entre homens.

Uma das explicações discutidas envolve diferenças históricas no consumo de cigarros. Como a expansão do tabagismo feminino ocorreu posteriormente à observada entre homens, parte dos diagnósticos relacionados ao hábito também apareceu mais tarde.

A especialista também menciona estudos que investigam diferenças de suscetibilidade aos efeitos cancerígenos da fumaça.

Além disso, pesquisadores observaram uma maior ocorrência de diagnósticos entre mulheres jovens em comparação com homens da mesma faixa etária.

Quais são os primeiros sintomas?

O câncer de pulmão pode não apresentar sinais evidentes nas fases iniciais, dificultando sua identificação. Quando surgem, as manifestações podem ser confundidas com problemas respiratórios ou outras condições.

Entre os sintomas estão:

Tosse persistente;

Falta de ar;

Cansaço intenso;

Dor no peito, nas costas ou no ombro.

Segundo Rodriguez, pessoas que nunca fumaram podem demorar mais para receber o diagnóstico porque o câncer pulmonar nem sempre é considerado inicialmente. A idade também influencia essa percepção, especialmente entre pacientes mais jovens.

Por isso, sintomas persistentes precisam ser avaliados por profissionais de saúde, independentemente do histórico de tabagismo.

Quem deve fazer o rastreamento?

O rastreamento busca identificar tumores antes do aparecimento de sintomas. Nos Estados Unidos, a Força-Tarefa de Serviços Preventivos recomenda a tomografia computadorizada de baixa dose para adultos entre 50 e 80 anos que atendam a determinados critérios de tabagismo.

A orientação contempla pessoas com histórico de pelo menos 20 maços-ano, que ainda fumam ou abandonaram o cigarro nos últimos 15 anos. Um maço-ano corresponde ao consumo médio de um maço de cigarros por dia durante um ano.

Entretanto, pessoas que nunca fumaram não estão incluídas nessa recomendação geral de rastreamento, mesmo quando apresentam outros fatores de risco. Essa limitação pode contribuir para a identificação tardia de alguns tumores.

Vale destacar que as diretrizes mencionadas são dos Estados Unidos e não devem ser interpretadas como recomendações automáticas para a população brasileira.

Como é feito o tratamento?

As opções terapêuticas dependem do tipo de tumor, do estágio da doença e das características clínicas de cada paciente. Quando o câncer é identificado precocemente e permanece localizado, a cirurgia pode ser uma alternativa com intenção curativa.

Nos últimos anos, avanços na identificação de alterações moleculares também permitiram desenvolver terapias-alvo, direcionadas a características específicas das células cancerígenas.

Outra possibilidade é a imunoterapia, que utiliza mecanismos do sistema imunológico para combater a doença. Segundo Rodriguez, pacientes com determinadas alterações genéticas podem se beneficiar de tratamentos específicos.