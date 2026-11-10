Empresas apostam na união entre os setores de seguros e finanças

RESUMO ＋ A MDS Brasil, corretora de seguros, e a Galapagos Capital, companhia de soluções financeiras, firmaram parceria para oferecer seguros à base de clientes da Galapagos após aprovação regulatória. O portfólio incluirá proteção para pessoas, famílias e empresas. A Galapagos manterá o relacionamento com clientes, enquanto a MDS ficará responsável pela estrutura técnica e operacional.

Enquanto a principal força da MDS Brasil é a oferta de seguros para indivíduos, famílias e negócios, a Galapagos Capital encontra seu diferencial nas soluções financeiras interconectadas.

A união das duas empresas projeta comercialização exclusiva de seguros e para a base de clientes.

A parceria entre as companhias converge ambas as visõe, integrando as áreas de Wealth Management, Investment Banking e Asset Management, com o objetivo de olhar a vida do cliente como um todo.

A oferta aos clientes como principal aposta

Serão disponibilizados aos clientes dos diferentes segmentos de atuação da Galapagos desde produtos individuais, aí incluídos seguros de vida com a componente de investimentos, para automóveis de alto padrão e residências.

Objetivo é possuir tudo o que for necessário para garantir o patrimônio pessoal dos clientes, até soluções para as empresas, desde seguros patrimoniais, de responsabilidades, além de saúde e vida em grupo.

“Após concluído o processo de aprovação regulatória, os clientes da Galapagos, que já tinham à sua disposição soluções para as suas necessidades financeiras, sejam de investimento ou crédito, passam a contar também com toda a gama de soluções para a sua proteção”, afirma Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

“Sempre buscamos complementar a oferta de serviços financeiros aos nossos clientes com a componente do seguro.

Encontramos na MDS o parceiro ideal para tornar isso possível: atuando em todos os segmentos, posicionada entre as líderes no mercado local e com presença global.

Agora somos capazes de olhar cada cliente com profundidade e de levar até ele o que há de mais sofisticado no mercado segurador”, afirma José Ermírio de Moraes, sócio da Galapagos Capital.

Na parceria, cada companhia contribui com aquilo que se diferencia

A Galapagos segue à frente do relacionamento com seus clientes, e a MDS entrega a estrutura técnica e operacional, incluindo colocação de riscos junto às seguradoras e toda a operação de backoffice.

A atuação internacional da Galapagos, com escritórios em Miami, Genebra e Abu Dhabi, e a capilaridade global da MDS, por meio dos escritórios do Grupo MDS, do Ardonagh Group e da rede Brokerslink, abrem espaço para atender demandas de maior complexidade também fora do Brasil.