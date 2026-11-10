Com diárias a R$ 120, rede de faxina criada há dois anos fatura R$ 42 milhões e não para de crescer

RESUMO ＋ Criada em 2024 pela empresária Jéssica Ramalho, a rede de limpeza residencial, comercial e pós-obra Dona Help alcançou R$ 42 milhões em faturamento acumulado em 2026, segundo a fundadora. Com 78 franquias, a empresa superou a previsão inicial de 50 unidades para o ano e busca chegar a 100, com meta de 500 até 2030.

Uma faxina que não saiu como esperava levou a empresária paraibana Jéssica Ramalho a abrir mais um negócio.

Ao contratar a limpeza da própria casa, ela conta que ficou insatisfeita com o resultado e ouviu da profissional que ela nunca teve treinamento. Jéssica já havia criado a Acuidar, uma rede de cuidadores, e viu espaço para aplicar a experiência com prestação de serviços a outra tarefa da rotina das famílias.

A aposta virou a Dona Help. Criada em 2024, a rede de limpeza residencial, comercial e pós-obra alcançou R$ 42 milhões em faturamento acumulado em 2026. O valor corresponde às vendas de serviços do conjunto das unidades, segundo a fundadora. Com 78 franquias, a empresa tenta crescer em um mercado no qual a entrega depende do trabalho realizado dentro de cada imóvel.

“Já que a gente fala tanto em cuidar de pessoas, por que não cuidar dos ambientes onde essas pessoas moram?”, diz Jéssica.

Para tornar o serviço reconhecível, a companhia foi além do treinamento: criou um aroma próprio, aplicado na finalização das limpezas.

A intenção, segundo a empresária, é que o cliente identifique a passagem da equipe pelo cheiro deixado no ambiente. É um dos recursos usados para dar identidade de marca a um serviço oferecido tanto por profissionais independentes quanto por redes de franquias.

O que está por trás do negócio

A trajetória anterior de Jéssica ajuda a explicar a escolha pelo modelo. Fisioterapeuta, ela fundou a Acuidar em 2016, em João Pessoa (PA), com o marido, o geriatra Vitor Hugo de Oliveira. O negócio começou com R$ 10 mil e passou a se expandir por franquias em 2020.

A Acuidar encerrou 2025 com R$ 243 milhões em faturamento e projeta superar R$ 300 milhões em 2026, conforme anunciou a EXAME em junho. A rede está com 375 unidades e cerca de 18 mil cuidadores. Também prepara uma operação própria em Lisboa para testar o modelo fora do Brasil.

Na Dona Help, Jéssica procura repetir a combinação de seleção de profissionais, treinamento e processos padronizados. A diferença está no serviço e no público atendido: além das casas, a empresa busca contratos com estabelecimentos comerciais e demandas de limpeza depois de obras.

A entrada no pós-obra veio de pedidos de clientes e exigiu formação específica das equipes. A diversificação amplia as situações em que a rede pode ser contratada, sem limitar a operação às faxinas domésticas.

Como a Dona Help ganha dinheiro

O cliente pode contratar por WhatsApp, telefone, atendimento presencial ou pelo site. Na plataforma digital, informa o CEP para localizar a unidade mais próxima e preenche dados como a metragem do imóvel e o tempo de serviço desejado. Essas informações ajudam a definir o preço.

As diárias partem de R$ 120. O valor varia conforme a região, a área a ser limpa, a quantidade de horas e o tipo de atendimento. Uma limpeza pós-obra, por exemplo, tem uma composição de preço diferente de uma faxina residencial.

A empresária afirma que a contratação pela internet ganhou importância nas vendas. A expansão do faturamento, diz, combina a abertura de franquias com o aumento dos atendimentos. “Quanto mais unidades em operação, mais serviços vendidos e mais faturamento chega para a rede”, afirma Jéssica.

Há duas fontes de receita nesse modelo. As unidades vendem os serviços de limpeza aos clientes. A franqueadora cobra pela entrada na rede e pelo uso continuado da marca e de sua estrutura de suporte.

A taxa de franquia varia de R$ 35 mil a R$ 45 mil. Com o capital de giro informado, o investimento total fica entre R$ 36 mil e R$ 55 mil. O modelo pode ser administrado de casa.

Na seção de perguntas e respostas da mesma ficha, a empresa informa royalties mensais equivalentes a um salário mínimo em cidades de até 200 mil habitantes e a um salário mínimo e meio nas maiores. A cobrança mostra como a franqueadora obtém receita recorrente com as unidades, além da taxa inicial.

A operação depende também da capacidade de recrutar e organizar os prestadores. Jéssica afirma que a rede reúne cerca de 8 mil pessoas que prestam serviços por meio de pessoa jurídica. O número se refere a prestadores, não a empregos formais.

Como está o setor em que a Dona Help atua

A Dona Help cresce em um segmento que já atrai outras redes. A Mary Help, por exemplo, oferece recrutamento, seleção, treinamento e intermediação de profissionais para residências e empresas. Seu portfólio inclui faxina, limpeza empresarial e higienização de estofados. A presença de concorrentes com serviços semelhantes mostra que treinamento e conveniência fazem parte da disputa pelo cliente.

O movimento aparece nos dados do franchising. Segundo a Associação Brasileira de Franquias (ABF), o faturamento do segmento de limpeza e conservação cresceu 17,6% no segundo trimestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025, a maior alta entre os segmentos pesquisados. A categoria também inclui lavanderias expressas e de autosserviço; portanto, o resultado não mede apenas o mercado de faxinas.

A associação relaciona o desempenho à expansão dessas lavanderias e dos serviços de limpeza profissional, em um contexto de menos tempo disponível para tarefas domésticas e mudanças no perfil das moradias urbanas.

Para a Dona Help, a oportunidade vem acompanhada de uma exigência: reproduzir o serviço em cidades diferentes, com equipes diferentes. O aroma pode ajudar o consumidor a reconhecer a marca, mas a fidelização depende da execução de cada limpeza. A insatisfação que inspirou a abertura da empresa é também o problema que ela precisa evitar ao ganhar escala.

Até onde a empresa pretende crescer no Brasil

Jéssica afirma que a previsão inicial era encerrar 2026 com 50 unidades. Com 78 franquias, a rede já ultrapassou essa marca e trabalha para chegar a 100. No plano de prazo mais longo apresentado pela empresa, a meta é alcançar 500 unidades até 2030.

A intenção de se tornar a maior rede do segmento é uma ambição da fundadora, ainda dependente da expansão e da disputa com concorrentes.

Por enquanto, a expansão internacional está fora dos planos. “A gente prefere inicialmente crescer no país”, diz Jéssica. A experiência da Acuidar em Portugal poderá contribuir para uma avaliação futura, mas a prioridade da Dona Help é ampliar sua presença no mercado brasileiro.