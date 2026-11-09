Peixe de menos de 3 cm é descoberto na Amazônia e já pode estar ameaçado de extinção

Uma nova espécie de peixe foi descoberta na Amazônia brasileira e pode já estar ameaçada de extinção. Batizado de Laimosemion laranja, o animal mede menos de três centímetros e foi encontrado em apenas três pequenos charcos no sul do Amapá.

O peixe apresenta manchas alaranjadas ao longo do corpo e padrões em forma de V próximos à cauda. Apesar da coloração, a espécie passou despercebida pela ciência até ser identificada durante uma pesquisa na região do Rio Cajari.

A descoberta foi descrita em um estudo publicado na revista científica Zoosystematics and Evolution, conduzido por pesquisadores de instituições brasileiras, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Federal do Pará (UFPA), além da Universidade da Flórida Ocidental, nos Estados Unidos.

Segundo os cientistas, a distribuição conhecida da espécie abrange apenas 25 quilômetros quadrados, em uma região afetada por atividades humanas.

Como foi descoberto o novo peixe da Amazônia?

A descoberta ocorreu durante uma expedição científica na drenagem do Rio Cajari, próximo ao município de Laranjal do Jari, no Amapá. Os pesquisadores investigavam a evolução de peixes de água doce da família Rivulidae, que apresentam diferentes estratégias de sobrevivência.

Durante a coleta em pequenos cursos d'água conhecidos como igarapés, a equipe encontrou exemplares com uma coloração diferente das espécies já conhecidas. Os machos apresentam fileiras de manchas laranja na parte anterior do corpo, além de desenhos em forma de V próximos à cauda. As marcas contrastam com a coloração cinza-clara dos flancos.

Para confirmar a descoberta, os cientistas analisaram as proporções do corpo, a quantidade de escamas e as características do esqueleto. Também compararam o DNA mitocondrial dos exemplares com o de espécies relacionadas.

As análises confirmaram que se tratava de uma espécie até então desconhecida pela ciência.

Estratégia de sobrevivência

O nome Laimosemion laranja faz referência à coloração do animal e ao município de Laranjal do Jari, onde foi encontrado. Segundo o pesquisador Yuri Abrantes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a escolha buscou destacar uma característica do peixe e estabelecer uma conexão com a população local.

A espécie pertence a um grupo de pequenos peixes de água doce conhecidos como killifish, integrantes da família Rivulidae. Alguns representantes desse grupo apresentam adaptações a ambientes que secam periodicamente.

Seus embriões podem interromper o desenvolvimento e permanecer dormentes na lama úmida até o retorno das chuvas. A descoberta também contribui para os estudos sobre a evolução das estratégias de sobrevivência desses peixes na Amazônia.

Nova espécie pode estar ameaçada de extinção

Apesar da descoberta recente, os pesquisadores alertam que o Laimosemion laranja já enfrenta ameaças ambientais. Até agora, a espécie foi encontrada em apenas três pequenos charcos, todos com sinais de alterações provocadas pela atividade humana. Entre os problemas identificados estão o desmatamento, a mineração, a expansão urbana e a poluição.

Um dos locais fica próximo a águas alteradas por sedimentos associados à mineração. Outro está situado dentro da área urbana de Laranjal do Jari, onde há presença de resíduos plásticos. A distribuição geográfica restrita aumenta a preocupação dos cientistas com a sobrevivência da espécie.

Com base nas ameaças e na área de ocorrência conhecida, os pesquisadores consideram que o peixe atende aos critérios para ser classificado como em perigo de extinção, segundo as diretrizes da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), apesar da avaliação ainda não ter sido publicada pela entidade.

Pesquisadores propõem ampliar área de proteção no Amapá

Para reduzir os riscos à espécie, os pesquisadores recomendam ampliar os limites da Reserva Extrativista do Rio Cajari. A proposta é incluir na área protegida os ambientes onde o peixe foi encontrado.

A equipe considera que a conservação desses pequenos habitats é necessária para preservar a espécie e outras formas de vida ainda pouco estudadas na região.

A descoberta também amplia o conhecimento científico sobre a diversidade de peixes de água doce da Amazônia, sobretudo em áreas sujeitas à pressão de atividades humanas.