Novas regras do vale-alimentação e refeição são suspensas? Entenda a decisão da Justiça

A Justiça Federal no Distrito Federal suspendeu na noite desta segunda-feira, 9, parte das mudanças nas regras do vale-alimentação e do vale-refeição que passaram a valer no sábado, 7.

A liminar (provisória) atinge apenas as empresas associadas à Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT), entre elas Alelo, Pluxee, VR e ValeShop. Mesmo assim, o principal benefício das novas regras para o trabalhador foi mantido: a chamada interoperabilidade.

A decisão interrompe a aplicação de exigências sobre abertura dos sistemas de pagamento, limites de taxas e prazos de repasse aos estabelecimentos. Para essas empresas, continuam em vigor as normas anteriores do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) nos pontos abrangidos pela suspensão.

O novo modelo prevê que as maquininhas habilitadas para receber os benefícios aceitem todas as "bandeiras". A proposta busca permitir que o trabalhador use seu cartão em restaurantes, supermercados e lanchonetes que recebem vale-alimentação ou refeição, independentemente da operadora.

Em nota, a ABBT afirmou que compreende a decisão da Justiça Federal e que ação abre espaço para um debate sobre o aprimoramento dos benefícios. Para a entidade, a prioridade é a "segurança jurídica, previsibilidade e avaliação dos impactos das mudanças sobre todo o ecossistema".

"A ABBT defende regras claras, tecnicamente fundamentadas e que considerem a sustentabilidade operacional do setor e a finalidade social do programa", diz. (Veja a íntegra do comunicado abaixo)

Quais regras foram suspensas?

Assinada pelo juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana, a liminar suspende, para as associadas à ABBT:

a migração obrigatória de operadoras com mais de 500 mil trabalhadores para arranjos abertos;

o limite de 3,6% para a taxa de desconto (MDR), cobrada dos estabelecimentos;

o teto de 2% para a tarifa de intercâmbio;

a exigência de repassar os valores aos estabelecimentos em até 15 dias;

os prazos de adaptação às novas obrigações;

as atribuições concedidas ao Comitê Gestor para alterar taxas, prazos e regras dos arranjos de pagamento.

Nos arranjos abertos, empresas distintas podem participar das etapas de funcionamento do benefício, como emissão do cartão, credenciamento dos estabelecimentos e operação financeira.

Os dispositivos suspensos tratam das relações entre as empresas que integram esse sistema, sem alterar diretamente a relação do trabalhador com as operadoras dos benefícios.

A decisão também impede que a União e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apliquem penalidades às empresas beneficiadas pela liminar por descumprimento das exigências suspensas.

Até quando vale a decisão?

A suspensão tem caráter provisório e permanece válida até que a Justiça Federal no Distrito Federal julgue a ação de forma definitiva. Não há data prevista para esse julgamento, e o governo federal pode recorrer.

No processo, a ABBT contestou mudanças estabelecidas por decreto em 2025, incluindo a abertura obrigatória dos arranjos de pagamento, os limites de cobrança e a redução do prazo de repasse aos estabelecimentos.

A União será citada para apresentar sua defesa. O caso também será encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF).

Como funciona o PAT?

Criado em 1976, o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) tem como objetivo melhorar a alimentação e a nutrição dos trabalhadores, com foco na população de baixa renda.

Sob administração do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o programa define as condições para a oferta de benefícios alimentares pelas empresas, inclusive por meio dos cartões de vale-refeição e vale-alimentação.

A participação dos empregadores é voluntária. Quem adere e atende às exigências pode ter acesso ao tratamento tributário e aos incentivos fiscais previstos na legislação.

O que é a interoperabilidade?

A interoperabilidade está entre as mudanças previstas para o vale-refeição (VR) e o vale-alimentação (VA). Apesar do nome técnico, a proposta tem uma aplicação prática: permitir que cartões de uma operadora sejam utilizados em maquininhas vinculadas a outras empresas.

No modelo anterior, a aceitação dependia da bandeira do benefício. Para receber o pagamento, o estabelecimento precisava ter uma máquina habilitada para o cartão apresentado pelo consumidor.

Com a integração dos sistemas, restaurantes e comércios poderão receber cartões de diferentes operadoras pela mesma estrutura de pagamento, sem a necessidade de contratar cada uma separadamente.

A ampliação da rede de aceitação, porém, preserva a finalidade de cada benefício. O vale-refeição continua voltado à compra de refeições prontas, como almoços, jantares e lanches, em restaurantes, lanchonetes, padarias e locais semelhantes.

Já o vale-alimentação permanece destinado à aquisição de alimentos em supermercados e mercearias. O saldo não pode ser usado para comprar produtos de beleza, por exemplo. A integração também não permite utilizar o vale-refeição nas compras de supermercado.

As novas regras começaram a valer no domingo, 1º. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a obrigatoriedade de aceitação universal dos benefícios deverá entrar em vigor em todo o país neste sábado, 7.

A medida busca estimular a concorrência entre as administradoras e diminuir os custos de aceitação dos cartões para restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos.

Leia abaixo a íntegra da nota da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT):

A Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) entende que a decisão liminar da 22ª Vara Federal Cível do Distrito Federal abre um caminho para os ajustes necessários à regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), preservando os aspectos relevantes para a evolução do programa.

Para a ABBT, o momento permite avançar na discussão sobre o aprimoramento do PAT, com segurança jurídica, previsibilidade e avaliação dos impactos das mudanças sobre todo o ecossistema. A entidade defende regras claras, tecnicamente fundamentadas e que considerem a sustentabilidade operacional do setor e a finalidade social do programa.

A ABBT reafirma sua disposição de manter o diálogo com o governo e os demais atores do setor, contribuindo para a construção de soluções regulatórias que favoreçam a evolução do PAT e preservem seu papel na promoção do acesso dos trabalhadores brasileiros à alimentação adequada.